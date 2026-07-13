Выставка вышла трогательной и интересной. Фото: Аделя САФИУЛИНА

10 июля в Самаре в музее-галерее «Заварка» открылась выставка «Чувства(о) Дома», в основу которой легли воспоминания жителей Ленинского района. Почти два года команда проекта собирала личные истории, семейные архивы и фотографии, чтобы рассказать про район глазами местных жителей. «КП-Самара» побывал на открытии выставки и узнал, из чего складывается чувство дома для горожан.

За пределами архивов

Память о районе хранится не только в архивах. Она живет в семейных фотографиях, знакомых дворах, запахе свежей выпечки из соседней булочной, виде на Волгу и разговорах с соседями. Именно из таких, на первый взгляд, незаметных деталей складывается образ Ленинского района – не просто на карте, а в воспоминаниях его жителей. Их личные истории стали основой выставки «Чувства(о) Дома».

Идея выставки появилась в рамках проекта «По соседству», а работа над ней заняла почти два года. За это время команда опросила около сотни жителей Ленинского района. Одни рассказывали про банки с соленой капустой, которые мама хранила в погребе, другие – про долгие зимние вечера, когда соседи собирались в одной квартире и играли в лото.

Первые встречи с жителями оказались непростыми. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Первые встречи с жителями оказались непростыми. Руководитель проекта Екатерина Гурова вспоминает:

«Поначалу многие жители, особенно старшее поколение, относились к нашим вопросам с недоверием. Они не понимали, зачем нам информация про двор и пироги, потому что это такое банальное, обыденное, бытовое. Приходилось объяснять, что это – действительно для нас ценно».

Теперь эти истории вышли за пределы семейных архивов и стали частью музейной экспозиции, которая предлагает каждому посетителю задуматься о собственном чувстве дома.

Маршрут памяти

Поднявшись на второй этаж музея-галереи, где располагается выставка, посетители оказываются перед небольшой развилкой. Можно заглянуть в «Дом», наполненный уютом и семейными воспоминаниями, или сразу выйти во «Двор», где оживают истории соседей, дворов и мест, знакомых не одному поколению жителей Ленинского района.

Пространство напоминает квартиру с окном на стене. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Пространство «Дома» напоминает квартиру, в которую когда-то приходили в гости к бабушке или соседям: ковер на стене, маленький работающий телевизор, шкаф с мелочами и предметами быта, старый утюг на одной из полок.

Рядом – десятки историй. В них кто-то рассказывает о семейных праздниках за большим столом, кто-то – о запахе дома, печке, которую приходилось топить зимой, или о привычках соседей, ставших частью повседневной жизни.

На стене появляются тени мебели. Фото: Аделя САФИУЛИНА

В центре комнаты внимание привлекает необычный экспонат. Стоит повернуть барабан – и на стене появляются силуэты домашней мебели, напоминая знакомый многим театр теней из детства.

Осмотреть всю экспозицию за несколько минут вряд ли получится. Здесь важно задержаться у фотографий, перечитать истории и внимательно рассмотреть детали, из которых складывается ощущение дома.

Посетители могут прочитать истории. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Многообразие историй

По словам Екатерины Гуровой, одной из самых сложных задач стало не собрать истории, а отобрать те, которые войдут в экспозицию.

«Было тяжело уместить все истории, потому что они все совершенно разные. Мы привлекали к помощи социолога, чтобы выделить основные нарративы и выстроить из них цельное повествование. Историй много разноплановых, и объединить их в одну невозможно. А у нас всего три зала, нужно было как-то вместить их все».

Авторам проекта было сложно отобрать истории. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Из «Дома» маршрут постепенно выводит посетителей во «Двор» – туда, где личные воспоминания превращаются в общую, цельную историю Ленинского района. Фотографии и истории из семейных архивов соседствуют здесь с памятными вещами – от старой таблички с расписанием автобусов до картин с пейзажами знакомых улиц.

Сильнее всего здесь цепляют не предметы, а истории людей, которые позволяют увидеть район через чувственный опыт жителей. Даже карта здесь необычная, она построена не по административным, а по ментальным границам участников проекта.

Ворох воспоминаний

Возле некоторых стендов посетители задерживаются дольше остальных. Одни читают истории молча, другие – улыбаются, вспоминая что-то свое.

«Выставка вызвала у меня тоску по детству, хотя я вообще не из Самары. До этого я успела погулять по местным дворикам, а теперь было интересно узнать, какие истории с ними связаны. Для меня чувство дома – это ощущение детства, беззаботности и безопасности. Сначала дом – это место, где ты вырос, а потом тот, который создаешь сам», – поделилась посетительница выставки Дана Романова.

Выставка переносит гостей во "двор". Фото: Аделя САФИУЛИНА

Среди десятков воспоминаний встречаются и совсем неожиданные. Одна из жительниц рассказывает о кошке, которую весь двор знал как Кошку-кошку – так ее называл сосед, ежедневно выходивший позвать любимицу. Еще одна история посвящена ручной вороне, умевшей повторять человеческие голоса. В детстве автор воспоминания мечтала забрать птицу домой, но однажды та улетела и больше не вернулась.

Самарцы глубоко прониклись историями. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Впрочем, выставка не ограничивается только семейными историями. Отдельные разделы посвящены повседневной жизни района. В «Покупках» посетителям предлагают вспомнить привычные маршруты детства: дорогу за хлебом, любимые кондитерские, рынки и магазины, запахи которых до сих пор вызывают теплые воспоминания.

Здесь же можно найти советы от жителей Ленинского района, например, узнать, где до сих пор продают самый вкусный торт. А дополняют пространство работы современных самарских художников – Анастасии Альбокриновой, Яны Арбузовой, Андрея Карпова и многих других. В них Ленинский район предстает уже глазами авторов.

Выставка будет работать до 12 марта 2027 года. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Где начинается дом?

Главный вопрос выставки: «Что такое чувство дома?» авторы сознательно оставили без единого ответа. По словам Екатерины Гуровой, для каждого жителя Ленинского района оно свое:

«Для одних это сам дом, а для других весь район: его двор, сквер или набережная. У каждого дом в Ленинском районе разный. Поэтому и карта у нас такая представлена, она меняется по яркости воспоминаний».

На выставке представлены архивные фото. Фото: Аделя САФИУЛИНА

Несмотря на разницу поколений респондентов, команда проекта заметила одну общую черту: жителям Ленинского района небезразлична судьба родных мест. Екатерина Гурова описывает это чувство так:

«Желание беречь район. Желание сохранять его в том виде, в котором он пребывает, сохранить запах Волги, запах тополей. Бережное отношение».

Можно послушать истории людей. Фото: Аделя САФИУЛИНА

На «Доске объявлений» каждый посетитель может оставить свой ответ на главный вопрос выставки. Здесь нет единого варианта – каждый ищет его самостоятельно. Выставка «Чувства(о) Дома» будет открыта до 12 марта 2027 года.

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