Множество социальных ролей и падение со сцены: в Самаре прошел перфоманс «Пальто, как вторая кожа» с заслуженной артисткой РФ Розой Хайруллиной

Роза Хайруллина выступила во дворе самарской Третьяковской галереи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Три дня двор Самарской Третьяковки жил по законам настоящего летнего лагеря: утренние зарядки, творческие мастер классы, концерты, спектакли и вечерние дискотеки объединили детей и взрослых на фестивале «Каникула». Кульминацией программы стал перформанс «Пальто, как вторая кожа» с заслуженной артисткой России Розой Хайруллиной. Спектакль собрал сотни зрителей и подарил не только сильные эмоции, но и несколько неожиданных моментов. Рассказываем, как Самара встретила знаменитую актрису, чем запомнилась постановка и какие забавные казусы произошли во время спектакля.

Роза Хайруллина в главной роли

Площадка во дворе Третьяковской галереи задолго до начала программы превратилась в настоящий летний лагерь под открытым небом. Более сотни зрителей расположились на пледах, приглашали присесть рядом даже незнакомых людей, знакомились, общались и громко смеялись, создавая по-настоящему тёплую и дружескую атмосферу. Выход актрисы был запланирован на 20:00, а до этого времени ведущий фестиваля поддерживал настроение публики, беседуя с гостями. На фестиваль приехали не только жители Самары, но и гости из Тольятти, Саратовской, Оренбургской и даже Пензенской областей. Многие признавались, что преодолели долгий путь ради возможности увидеть выступление потрясающей Розы.

На территории Третьяковки царила дружеская атмосфера лагеря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 20:10 актриса стремительно появилась на импровизированной сцене у озера, и с первых минут начался эмоциональный перформанс «Пальто, как вторая кожа». В центре истории женщина, которая вышла замуж, родила двоих сыновей и дочь, но вместе со счастливой семейной жизнью взяла на себя бесконечный груз повседневных забот. Через образ пальто Роза метафорично показала множество социальных ролей, которые незаметно становятся частью личности. «Белое пальто» олицетворяло бесконечную готовку для всей семьи, «пальто магазина» – ежедневные походы за покупками, а «пальто чека» –ответственность за семейный бюджет, продукты, одежду для детей и обувь нужного размера. Так привычная бытовая рутина превратилась в художественное высказывание о невидимом труде, который зачастую остается без внимания и признания.

Образ «Белое пальто» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Далее она словно примеряет на себя «пальто уборщицы» – женщины, которая бесконечно поддерживает чистоту и уют в доме, оставаясь незаметной хранительницей семейного очага. Затем появляется «пальто строителя», она без колебаний берется за ремонт, решает бытовые проблемы и выполняет даже те обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Однако бесконечная череда забот не может заменить личного счастья. Наступает момент, когда ей хочется праздника, новых эмоций и ощущения собственной значимости. Но, столкнувшись с мимолётным увлечением, героиня осознает, что истинное чувство принадлежности и душевного тепла она находит не в случайной интрижке, а рядом со своей семьей, где ее любят и ценят по-настоящему.

Образ «Женщина-магазин» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Локальные шутки

В финале героиня примеряет на себя символическое «пальто Нового года», воплощающее образ матери, которая ежедневно создает для своих детей атмосферу праздника, заботы и веры в чудо. Именно благодаря ее любви и самоотверженности мир детства вновь становится ярким, где, по образному выражению, «трава зеленее», как когда-то в ее собственных воспоминаниях.

Чеки, как смысл бесконечных женских забот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Особый отклик у самарской публики вызвала локальная шутка. Героиня, обращаясь к детям, сначала обнадеживает их словами о предстоящей поездке в Дубай, а затем неожиданно добавляет.

«Обойдётесь, вы поедете в Ширяево».

Перфоманс покорил сердца самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этот комический прием, оказался особенно близок зрителям. Зал встретил реплику бурным смехом, после чего долго не стихали аплодисменты.

Финал заставил поволноваться

Финал перформанса оказался не менее эффектным, чем все предшествующее действие. «Муж» героини поднял Розу Хайруллину на руки и закружил ее в танце, однако в завершение они вместе сорвались с импровизированной сцены. Было ли это частью режиссерского замысла или случайностью, так и осталось неизвестным. На мгновение зрительный зал замер, самарцы вскрикнули, искренне испугавшись за актрису. Однако артисты мгновенно поднялись, сохранили сценические образы и, словно ничего не произошло, отправили публике воздушные поцелуи.

Финал заставил поволноваться зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После завершения спектакля зал ещё долго не отпускал актерский состав бурными аплодисментами. Роза Хайруллина, отвечая зрителям, задорно танцевала и настолько увлекла публику своей энергией, что многим самим хотелось пуститься в пляс. В ответ из зала раздавались восторженные возгласы: «Роза, вы великолепны!».