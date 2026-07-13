Читка стихов за 60 секунд и встреча с авторами: в Самаре прошла презентация нового номера панк-лит-зина «Литературка»

Авторы размышляют о феномене короткой прозы и природе поэзии. Фото: Ангелина ЮШКИНА

В воскресенье, 12 июля, в самарском «Горьком центре» прошла презентация второго номера независимого зина «Литературка». Создатели встретились с читателями и устроили мини-фестиваль краткостишия. Гости услышали короткие стихи, пообщались с редакторами и узнали, кого они хотят видеть на страницах следующего выпуска. Подробности – в материале «КП-Самара».

Природа прозы и поэзии

Мероприятие началось в 19:00. Организаторы сказали, что жаркое волжское лето не терпит многословия, поэтому встреча получилась легкой и свежей – ровно как и сам номер, посвященный короткой прозе и поэзии. Зин – это любительское издание, выпускаемое автором или небольшой группой единомышленников самостоятельно. Такая форма самиздата дает полную свободу самовыражения и предполагаем малый тираж.

Это уже второй выпуск издания. Фото: Ангелина ЮШКИНА

В центре вечера оказался второй выпуск издания, в котором авторы размышляют о феномене короткой прозы, изучают природу поэзии и пытаются понять, что движет организаторами поэтических чтений. Для гостей устроили мини-фестиваль «Успеть за 60 секунд». Все желающие могли прочитать свои стихи, уложившись в минуту.

Создатели зина Денис Либстер, Андрей Олех и Полина Ярыгина по очереди читали свои стихотворения, а потом отвечали на вопросы о журнале. Они раскрыли и дальнейшие планы: в следующий номер хотят пригласить самарскую поэтессу Наталью Захарцеву.

Зины выпускаются небольшим тиражом. Фото: Ангелина ЮШКИНА

Перед публикой выступила стихоблогер Ольга Голубкова со своим стихотворением. После выступления она поделилась впечатлениями о презентации и обратилась к создателям «Литературки»:

«Хочется пожелать очередных удачных выпусков, интересных гостей и ни в коем случае не сойти с тропы эксклюзивности. При этом продолжать открытые беседы с читателем так, как это было на презентациях. Спасибо всем причастным к этому событию! Их, конечно, больше, чем эти три симпатичных редактора».

Живые и интересные

Первый номер «Литературки» представили в Самаре 21 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Тогда же состоялся концерт поэтессы Румяны Грумезы, вошедшей в шорт-лист премии «Лицей». Интервью с ней опубликовано в первом выпуске.

Гости смогли задать вопросы авторам. Фото: Ангелина ЮШКИНА

Создатели зина планируют публиковать все, что покажется им интересным: интервью, стихи, прозу, критические статьи. Каждый желающий может связаться с ними через соцсети и предложить свой материал, но есть условие: публикация возможна только при единогласном одобрении всех трех «глав» издания. При этом они не хотят жесткого графика выпусков, редакция намерена делать зин максимально живым.

После основной программы все желающие могли взять автографы у поэтов и создателей зина, сфотографироваться с ними и лично пообщаться в неформальной обстановке.

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