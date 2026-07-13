Лаборатории, кейсы и экскурсии: как готовят будущих инженеров нефтяной отрасли

В Санкт-Петербурге впервые прошел образовательный лагерь «Энергия будущего». Фото: Предоставлено "КП".

В Санкт-Петербурге впервые прошел образовательный лагерь «Энергия будущего». Организатором выступило «Газпромнефть-Заполярье». Участниками стали студенты вузов, входящих в образовательную экосистему «Лига вузов Газпром нефти», а также молодые специалисты предприятия.

Десять дней интенсивной работы

Отбор в лагерь был многоступенчатым. По его итогам на смену попали студенты из Москвы, Тюмени, Томска, Самары и Уфы. Значительная часть из них - участники фестиваля науки и технологий «Кубок Заполярья», где учащиеся предлагают собственные идеи для развития нефтегазовой отрасли. Авторы лучших проектов получают возможность пройти практику на производственных объектах предприятия.

Программа длилась десять дней. Студенты работали по десяти научным трекам - от добычи углеводородов до ИТ-разработок и промышленной автоматизации. Под руководством преподавателей и отраслевых экспертов они посещали лабораторные занятия, участвовали в воркшопах, слушали лекции по проектному менеджменту и решали практические кейсы. Также для участников организовали экскурсии по историческим местам Петербурга и в технологический центр компании «Цифергауз».

Фото: Предоставлено "КП"

Погружение в среду

По словам директора по организационному развитию и работе с персоналом «Газпромнефть-Заполярья» Марины Александровой, подготовка молодых специалистов начинается задолго до трудоустройства в компанию.

«Вместе с вузами-партнерами мы создаем возможности, которые помогают студентам получить первый практический опыт, познакомиться с реальными задачами и современными технологиями нефтегазовой отрасли, - рассказала Марина Александрова. - Лагерь «Энергия будущего» стал еще одной площадкой для профессионального роста начинающих специалистов и формирования кадрового резерва, который будет определять будущее отрасли».

Как отметил проректор по дополнительному и довузовскому образованию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дмитрий Тихонов, качественная подготовка инженера не ограничивается аудиторными занятиями.

«Студенту важно видеть реальные производственные задачи, общаться с практиками, погружаться в отраслевую среду, - добавил Тихонов. - Лагерь «Энергия будущего» дает такую возможность: ребята работали над кейсами от компании, изучали современные технологии, получили опыт решения прикладных задач. Также участники лагеря знакомились с передовым опытом Политехнического университета в области науки и образования».

Образовательная система «Лига вузов» объединяет ведущие университеты России, а также Индии, Китая и ОАЭ. Фестиваль «Кубок Заполярья» ежегодно собирает студентов, разрабатывающих проекты в области добычи, цифровизации и корпоративных функций.