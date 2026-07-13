«Наша задача - максимально подготовить городскую инфраструктуру под потребности жителей»: Дмитрий Чеканов о массовых спортивных мероприятиях летом 2026 года

Дмитрий Чеканов стал гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов стал гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара». В эфире он рассказал о массовых мероприятиях, которые пройдут в Самаре летом 2026 года, какие площадки использует департамент, что из себя представляют проекты «Самара в движении» и «Выходные с ГТО».

О первой половине 2026 года

«В начале года у нас уже состоялось мероприятие «Сокольи горы». В апреле прошел Космический полумарафон, который привлек более четырех тысяч любителей бега. Зрителей и болельщиков было примерно в два раза больше. Лето у нас началось хорошо. Главная активность текущего сезона - акция «Самара в движении». Это глобальное мероприятие, объединяющее разные физкультурные и спортивные направления».

О проекте «Самара в движении»

«Что такое «Самара в движении»? Это спортивные локации, на которых тренеры спортивных федераций и фитнес-клубов проводят бесплатные тренировки. Представлено более 20 направлений. Одна из самых популярных локаций — пляжная спортивная зона на Первомайском спуске. Там проходят занятия по пляжному футболу, волейболу, баскетболу, фризби, пляжному регби, зумбе, стретчингу, пляжному теннису и другим направлениям. Также площадки работают на площади Куйбышева, в парке Гагарина и парке Металлургов. Активности различаются в зависимости от локации. На пляже представлены в основном пляжные виды спорта. В этом году нам пришлось пойти на небольшую оптимизацию. На площади Куйбышева мы разместили только зоны для самостоятельных занятий спортом. Парк Гагарина - это зона групповых занятий. С прошлого года мы развиваем там новое направление - аджилити. Это дисциплина кинологического спорта, в рамках которой люди могут тренироваться вместе со своими собаками.

Когда мы начинали в 2019 году, на групповые занятия приходили пять-шесть человек. Сейчас только на одной тренировке по зумбе может собираться более 150 человек».

О предстоящих мероприятиях

«Ожидается ежегодный турнир имени Юрия Тюленева. Это соревнования по стритболу в формате три на три, на которые приезжает большое количество спортсменов со всей России. Состоится фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески». Также мы планируем провести марафон на Кубок главы города. Сейчас прорабатываем такую возможность».

О спортивной инфраструктуре

«Большая часть этих объектов - открытые плоскостные спортивные сооружения. В прошлом году в городе было построено около 20 таких площадок. В основном мы размещали их на территориях общеобразовательных школ, потому что школьное спортивное ядро часто находится в неудовлетворительном состоянии, а в некоторых школах вообще отсутствует.

При поддержке Министерства спорта и региональной программы развития физической культуры и спорта мы создаем универсальные площадки, на которых можно заниматься баскетболом, волейболом и другими видами спорта».

Об адаптивном спорте

«В прошлом году началось строительство фиджитал-центра. Это один из крупных спортивных объектов. В этом году строительство должны завершить. Мы очень ждем этот проект, потому что фиджитал-центр дает большое количество возможностей для развития физической культуры и спорта, в том числе адаптивного спорта. Это возможность для людей, которые физически не могут заниматься некоторыми традиционными видами спорта, погрузиться в спортивную среду.

Отдельное внимание необходимо уделять людям, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Мы должны помогать им интегрироваться и возвращаться к полноценной жизни. Некоторые возвращаются с определенными травмами и могут войти в категорию адаптивных спортсменов».

Выходные с ГТО

«Каждые выходные в парке Гагарина мы проводим акцию «Выходные с ГТО». В рамках акции любой желающий может бесплатно сдать нормативы и получить знак отличия. По субботам и воскресеньям в первой половине дня инструкторы ждут всех желающих и готовы помочь со сдачей нормативов ГТО».