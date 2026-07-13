«Оставила очень приятное впечатление»: в Самаре бюст Николая II появился там, где он молился 122 года назад

Последний российский император. Слева - его портрет, справа - бюст, установленный в Самаре 12 июля. Фото: Архивы Самарской области/Самарская Митрополия/ВКонтакте

В центре Самары, в сквере у Самарского епархиального управления, 12 июля торжественно открыли бюст последнему российскому императору. Место для памятника выбрали не случайно: именно здесь, на месте нынешней площади Куйбышева, в 1904 году стоял кафедральный собор Христа Спасителя, где молился государь во время своего визита в город. Редакция «КП-Самара» решила вспомнить, как проходил тот приезд, и что из той поездки сохранилось до наших дней.

Открытие памятника

Церемония открытия памятника прошла в день памяти святых Петра и Павла. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий отслужил молебен и освятил бюст. В числе почётных гостей на открытии присутствовали телеведущий Павел Астахов, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Как это было: утро 1 июля 1904 года

В Самару Николай II прибыл ранним утром. На привокзальной площади его встречали самарский губернатор Александр Брянчанинов с супругой Софьей, вице-губернатор Владимир Кондоиди, архиепископ Константин. Город был празднично украшен, улицы переполняла публика.

Царь объехал войска на вороном коне, а затем принял хлеб-соль от встречавших делегаций. Первыми поднесли дары представители дворянства во главе с губернским предводителем А.А. Чемодуровым.

Смотр войск императором Николаем II на Вокзальной площади. Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов

Затем последовали подношения от губернского и уездного земств, городского управления. Крестьяне Самарского уезда тоже преподнесли хлеб-соль.

Особый интерес вызвало подарки местного рыбопромышленника Мясникова. Он преподнёс государю живого осетра и несколько крупных стерлядей. Император удостоил Мясникова беседой и вручил ему золотые часы с цепочкой.

«Затем изволили проследовать в кафедральный собор»

После смотра и подношений, высокие гости отправились в кафедральный собор Христа Спасителя. Храм вмещал до 2500 человек и считался одним из самых величественных в Поволжье. Отстояв молебен, гости проследовали на волжский берег.

На пристани император осмотрел военно-санитарный пароход «Новик», оборудованный для перевозки раненых.

Община сестер милосердия. Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов

Затем Николай II посетил Ольгинскую общину сестёр милосердия Красного Креста. Здание построили в 1901–1902 годах специально для госпиталя.

Также в тот день государь совершил визит в женское епархиальное училище. Всем ученицам он подарил по иконке с изображением святого Николая.

Перед отъездом император передал губернатору Брянчанинову 3000 рублей для раздачи беднякам. В дневнике Николай II записал: «все представились хорошо, и Самара оставила очень приятное впечатление».

«Поговорили и забыли»: история с переименованием площади

После визита императора самарская дума решила увековечить память о событии. Уже 27 октября 1904 года гласные предложили переименовать Вокзальную площадь в Николаевскую. Но дело отложили.

Письмо самарского губернатора Брянчанинова о прибытии с визитом в Самару императора. Фото: архивы Самарской области/Вконтакте

Вспомнили о нем лишь через шесть лет, когда умер Лев Толстой. Тогда дума захотела назвать площадь именем писателя. Однако губернатор Протасьев отменил решение, ведь площадь уже хотели назвать Николаевской. В итоге только 6 февраля 1912 года Николай II дал разрешение на переименование. Однако самарцы, как водится, проигнорировали новое название и продолжали называть площадь Вокзальной. В 1948 году ее переименовали в Комсомольскую. Но и это имя не прижилось. Сегодня мало кто называет ее иначе, как Вокзальной.

Еще одно переименование: Соборная площадь

Интересна и история самой площади, где стоял кафедральный собор. Изначально, с 1853 года, она называлась Николаевской — в честь императора Николая I. В 1894 году, после освящения собора, её переименовали в Соборную.

Ольгинская Община Красного креста. Фото: архивы Самарской области/Вконтакте

В 1924 году площадь стала Коммунальной, а в 1935-м — площадью Куйбышева.

Что сохранилось до наших дней

Сегодня самарцы и гости города могут увидеть места, связанные с тем июльским днем 1904 года.

Ольгинская община сестер милосердия на улице Льва Толстого, 136 стоит там же. В народе ее называют «Красный крест». Сейчас здание пустует.

Кафедральный собор. Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов

Неподалеку, на улице Степана Разина, сохранился Вознесенский собор — старейший храм города. В нем побывали три российских императора: Александр II, Александр III и Николай II.

Но главная точка — площадь Куйбышева. В 1930-е годы собор Христа Спасителя взорвали. На его месте построили Дворец культуры, где сегодня находится Самарский театр оперы и балета. И вот, спустя 122 года, в память о приезде императора появился бюст Николая II.

Кстати, всего месяц назад Самарская область вошла в «Императорский маршрут» — стала 33-м регионом проекта.