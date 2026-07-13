«Когда оба смотрят в одном направлении»: ветераны Новокуйбышевского завода делятся секретами семейного счастья

Наталья Геннадьевна и Николай Вениаминович: 52 года вместе и 71 год трудового стажа на двоих. Фото: Предоставлено "КП".

Вслед за отцом

Есть такие судьбы, где работа и семья гармонично переплетаются, дополняют друг друга и служат прочной основой для счастья. В День семьи, любви и верности «Комсомолка» побеседовала с Натальей Геннадьевной и Николаем Вениаминовичем Железниковыми: их семейный стаж - 52 года, а общая трудовая биография на Новокуйбышевском НПЗ насчитывает 71 год. История пары наполнена теплом, заботой и общими целями.

- Меня привел на завод отец, Геннадий Петрович Пуговкин, - вспоминает Наталья Геннадьевна. - Военный летчик, после демобилизации он трудился оператором, учился без отрыва от производства, затем возглавил установку АТ 2. В 1972 году я после окончания школы с его подачи впервые переступила порог Центральной заводской лаборатории в качестве ученицы лаборанта.

Здесь кипела своя особая жизнь: отбор проб, анализы, разгонки нефти на фракции. Девушка ходила по цехам, слушала гул установок, чувствовала, как мощно и слаженно работает огромный механизм. И очень хотела быть частью этого ритма.

Росли вместе

В том же 1972-м она познакомилась с будущим мужем в кафе. Наталью молодой человек покорил серьезностью и основательностью. С ним рядом девушка была как за каменной стеной. Наталья Геннадьевна и Николай Вениаминович поженились спустя два года.

Молодых объединял не только дом, но и завод, и учеба - они оба поступили в Куйбышевский политехнический институт. Окончив его, Наталья стала диспетчером завода: держала руку на пульсе всего предприятия. Каждый день к ней стекалась информация со всех производств: сколько отгрузили, сколько в наличии сырья, как идет работа на установках. Эти сводки потом уходили в Москву, а Железникова чувствовала огромную ответственность: от точности ее данных зависела работа всего производства.

Николай работал оператором на третьем блоке установки каткрекинга, затем участвовал в запуске установки АВТ-11 - самой крупной, дающей сырье для установок вторичной переработки, где делали бензин, дизельное, реактивное топливо, мазут… Затем много лет Николай Вениаминович трудился в цехе водоснабжения и водоотведения.

Своим чередом текла и супружеская жизнь. Железниковы вырастили дочь Светлану. Сейчас она замужем, работает в индустрии красоты, у нее подрастают сын и дочь.

Так много общего

- То, что мы с мужем работали на одном предприятии, только дополняло наше взаимопонимание, - делится Наталья Геннадьевна. - Мы были в курсе дел друг друга, у нас больше тем для разговоров. И главное - то самое чувство, когда оба супруга смотрят в одну сторону не только по жизни, но и по работе.

Завод, признаются Железниковы, многое дал их семье! Здесь было не только дело всей жизни и коллектив, ставший родным, но и большая поддержка: путевки в санаторий для укрепления здоровья и детский лагерь, собственная поликлиника, добровольное медицинское страхование, помощь в погашении ипотеки, доплаты в различных жизненных ситуациях, да и просто вихрь заводских мероприятий…

Наталья Геннадьевна признается: ей часто снилось, будто она снова в диспетчерской, собирает сводки, уточняет цифры, держит все под контролем. Сейчас она - старшая в группе совета ветеранов: держит связь с бывшими коллегами, помогает решать разные жизненные вопросы. А Николай Вениаминович и вовсе продолжал работать до 62 лет.

Сегодня супруги любят возиться с внуками и проводить время на даче. А секрет их долгого и крепкого брака - в самых простых вещах.

Супруги Железниковы любят возиться с внуками. Фото: Предоставлено "КП".

- Утром встаю, а у меня чай уже готов, - улыбается Наталья Геннадьевна. - Муж кофе пьет, а мне чай делает. Счастье проявляется в мелочах.

«Комсомолка» желает замечательной паре долгих лет в любви и согласии!