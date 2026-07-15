В Ботаническом саду Самары необычное «пополнение». Фото: Алина Кавтаськина

В Ботаническом саду Самары необычное «пополнение»: там дали всходы семена, побывавшие в космосе на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М» №2. Что это за растения и чем они отличаются от обычных земных? Чем так важен эксперимент самарских ученых? Подробности – в материале «КП-Самара».

Строгий отбор

Космический аппарат «Бион-М» №2 запустили 20 августа 2025 года с Байконура. На его борту находились мыши, мухи-дрозофилы, бактерии, грибы, а также 21 вид семян редких растений из Ботанического сада Самары. В подготовке миссии участвовали ученые со всей России, в том числе из Самары.

Для отправки в космос отобрали семена растений, занесенных в Красную книгу. Фото: Алина Кавтаськина

Прежде чем стать космонавтами, семена прошли строгий отбор в Самарском университете имени Королева – почти как у людей. Качество семян тщательно проверяли с помощью рентгенографического скрининга и микрофотографий. Для отправки в космос отобрали семена качима жигулевского, мака прицветникового, пиона тонколистного, тюльпана Шренка и других растений, в том числе занесенных в Красную книгу региона и страны.

Месяц в космосе

Космический полет аппарата «Бион-М» №2 длился без малого месяц. 19 сентября 2025 года лаборатория с живыми организмами приземлилась в степях Оренбуржья.

«Основной целью научной программы аппарата стало исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях», – прокомментировала пресс-служба вуза.

Семена доставили в Самару, и уже здесь ученые начали изучать, как на них повлияли космические условия.

Испытания в космосе и на Земле

Осенью 2025 года часть семян-космонавтов посеяли в Ботаническом саду Самары. На Земле им пришлось несладко. Осень была долгой, морозы пришли только в декабре. После снежной зимы наступила теплая весна, а затем снова вернулись холода с сильными дождями. Вопреки всем этим погодным невзгодам семена из космоса дали всходы.

В апреле 2026 года семена дали всходы. Фото: Алина Кавтаськина

В апреле 2026 года проросли мачок желтый, василек Талиева, лазурник трехлопастной, мак прицветниковый и ясенец жестколистный. В мае у них уже показались настоящие листья вместо семядольных.

Проросли и другие семена, их показатели не отличаются от роста тех же растений, что все это время находились на Земле. Примечательно, что одинаково хорошо проростки дали как семена, которые находились внутри космического аппарата во время полета, так и семена, которые размещали на внешней стороне борта, то есть по сути – в условиях открытого космоса.

Ученые из Самары пришли к выводу, что условия космоса не оказали негативного влияния на семена. Более того, кажется, что земная погода повлияла на условия их роста куда сильнее. Результаты эксперимента дают надежду на то, что когда дальние космические путешествия станут возможными для человека, в экспедиции получится брать семена привычных людям растений и выращивать их на других планетах.

Ученые из Самары пришли к выводу, что условия космоса не оказали негативного влияния на семена. Фото: Алина Кавтаськина

«С учетом растущей актуальности сохранения биоразнообразия на планете, человечество обязано предпринимать все шаги для возможного сохранения видов флоры и фауны планеты Земля. Орбитальные генетические банки – одно из таких возможных направлений», – рассказала и.о. директора Ботанического сада Ольга Калашникова.

Исследования продолжаются

Все это, конечно, дело далекого будущего. А пока самарские ученые продолжают исследования на Земле. Они следят за тем, как чувствуют себя растения, выращенные из семян-космонавтов. Их фотографируют, измеряют, фиксируют малейшие изменения.

Пока «космические» растения находятся на специальной площадке в Ботаническом саду, но скоро их планируют пересадить, чтобы корневая система и надземные стебли активно росли и им хватало места. Выполнить пересадку хотят до конца лета, но когда температура воздуха опуститься до +25 градусов. Такие условия важно соблюсти, чтобы растения хорошо адаптировались к пересадке, а корневая система быстро восстановилась.

Пока «космические» растения находятся на специальной площадке в Ботаническом саду, но скоро их планируют пересадить. Фото: Алина Кавтаськина

Но главное – ученые планируют собрать семена космических растений, чтобы исследовать их свойства. Растения также сохранят, а наблюдения за ними продолжат.

К слову, это уже не первые растения-космонавты в Ботсаду Самары. Еще в 2013 году в космос отправили первую партию семян, и потом они успешно дали всходы. Эти растения продолжают расти в Ботаническом саду на особом «космическом» участке.

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