Гостям предлагают окунуться в «волжский вайб» с помощью подлинных предметов и фотографий минувшей эпох. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Прийти на работу с песком в карманах, а вечером спешить на волжский берег любоваться закатом – явления так называемого, «волжского гедонизма», возникшего не так давно, но берущего начало еще в купеческой Самаре. О жизни горожан самарским летом и истоках курортности нашего края красочно повествует новая выставка в Музее Модерна «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX – начала XX веков» (0+).

На выставке можно увидеть самарский закат с Пушкинского сквера. Фото предоставлено Музеем Модерна

Неспешность и близость к Волге

Гостям предлагают окунуться в «волжский вайб» с помощью подлинных предметов и фотографий минувшей эпохи из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, из частных коллекций Ольги Казак и редакции журнала «Петрополь».

Самарская молодежь на отдыхе в Струковском саду в начале XX века. Фото предоставлено Музеем Модерна

«Идея этой выставки давно витала в воздухе. Самара – многогранный, яркий город. У нас есть Волга, природные красоты, насыщенный исторический центр, активные жители и развитая гастрономическая культура. Все это создает неповторимое летнее настроение, которым пропитываются и жители, и туристы, – сказала сокуратор выставки, и.о. директора Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Ирина Свиридова. – Нам было интересно посмотреть, каковы истоки этой «курортности» и как много мы, современные самарцы, унаследовали от людей эпохи конца XIX - начала XX века».

Светлые платья из ситца и льна располагают к волжскому гедонизму. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Неспешность, радость наблюдения за природой и близость к Волге на обоих берегах, долгие прогулки и путешествия по области – все это черты летней повседневности самарцев на все времена. Активности рубежа прошлых столетий, без которых невозможно представить и современное лето в Самаре.

Из года в год в летние месяцы гедонист сидит, лежит, стоит или двигается, расширяя свой кругозор развлечений на дачах, кумысолечебницах и пикниках Заволгой; в театрах и кино, во время занятий спортом и путешествий по Волге. Выставка через положения тела приглашает провести досуг так, как отдыхали горожане больше ста лет назад. Даже светлые платья из ситца и льна, украшенные вышивкой и кружевами, и «чемоданное» настроение, передающееся от старинных сундуков, – все располагают к «волжскому гедонизму».

Посетители смогут еще острее почувствовать вкус времени благодаря представленному на выставке чайному сервизу. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Омары, устрицы и игра в кегельбан

Барные стулья, скамейки, сиденья так и манят присесть с дороги и, наконец, расслабиться в отпускную пору. На парапете Пушкинского сквера, излюбленного места самарцев для созерцания клонящегося к закату солнца, можно увидеть неповторимый волжский пейзаж с одним из открыточных видов города. Эта картина не изменилась и спустя больше века: те же Волга, Жигулевские горы, Струковский сад, бывшая мельница, и Жигулевский пивоваренный завод с четырьмя трубами на здании солодовни. Кому из самарцев не знакомо это место?

В Струковском саду действовал курзал с буфетом. Фото предоставлено Музеем Модерна

«Сидячие» наслаждения жизнью невозможно представить без вкусной еды и напитков.

Местную богему в начале XX века можно было встретить в кафе и ресторанах на любой достаток.

«В Струковском саду, вечерами пестревшем иллюминацией, действовал курзал с буфетом и работал первоклассный ресторан, – рассказала научный сотрудник Музея Модерна Нина Рычкова. – В 1903 году Жигулевский пивоваренный завод открыл кухмистерскую (сейчас Красноармейская, 4) – популярную пивную Самары с ресторанными залами и буфетной. Один из залов украшали названия городов, куда поставлялась продукция завода. Также центром веселья и кутежа было заведение «Аквариум» (Самарская, 66) в модерновом здании. Рестораны с кухней высокого качества действовали при больших отелях, например, в гостинице братьев Ивановых на Дворянской (сейчас Куйбышева), в «Национале» (на перекрестке улиц Ленинградской и Фрунзе), в гостинице купца Егора Аннаева на Алексеевской площади (ныне площадь Революции).

В начале XX века в Самаре был популярным ресторан в гостинице «Националь». Фото предоставлено Музеем Модерна

«Роскошно обставленное, уютное помещение, отдельные кабинеты, салонный оркестр. Новые биллиарды – все к услугам публики», – рестораторы печатали в газетах броские рекламы, стараясь привлечь в свои заведения как можно больше горожан.

В Струковский сад приглашали на завтрак и дегустацию вин лучших иностранных фирм. Фото предоставлено Музеем Модерна

Меню тоже были довольно изобретательными. Например, в Струковский сад приглашали на завтрак и дегустацию вин лучших иностранных фирм, а также на игру в кегельбан (боулинг) и выступление дамского оркестра. На обед ждали в ресторане Летягина, где предлагали бульон с перепелкой, мозги под кисло-сладким соусом и гречневые блинчики. На ужин можно быть пойти в ресторан «Националь», где подавали лангустов, омаров, раков, устриц и спаржу.

Еще острее почувствовать вкус времени помогают старинные бутылки, вазы, чайные сервизы и столовые приборы, представленные в экспозиции для антуража.

В экспозиции для антуража представили старинные столовые приборы Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Чемпионы на арене и дачные посиделки

Еще одним популярным летним досугом жителей губернской столицы был театр.

«Самарцы летом часто ходили в городской театр и театр-цирк «Олимп», где в летние месяцы, как правило, выступали гастролирующие труппы. Помимо спектаклей различных жанров (оперы, драмы и миниатюры) показывали концертные и цирковые представления. Особой популярностью пользовались «чемпионаты по борьбе». Например, летом 1913 года на сцене «Олимпа» выступал авиатор Иван Заикин, в то время считавшийся сильнейшим человеком мира. Еще самарцы любили кино и смотрели его в биоскопах», – добавила Нина Рычкова.

В Самаре и губернии в летнее время часто выступали гастролирующие трупы. Фото предоставлено Музеем Модерна

Афиша Самарского городского театра, 1889 год. Фото предоставлено Музеем Модерна

Посидеть на отдыхе можно было и за игрой в шахматы на даче. Загородные летние виллы богатых купеческих семей тянулись вдоль Волги. Купец Егор Аннаев задал тренд на строительство дач на возвышенности с обращенным к Волге фасадом. Пожалуй, самый известный самарский загородный особняк – дача Константина Головкина или Дача со слонами. Еще хорошо знают дачу Сипиной, деревянную с элементами русского модерна (находится на территории Загородного парка).

Самарцы любили играть в шахматы летом на даче. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

«Дачники начала XX века больше всего времени проводили на веранде. Сюда подавали чай со свежим вареньем и фруктами. Здесь играли в настольные и карточные игры. Часто музицировали: особенно любили играть на гитаре. На дачах ставили домашние спектакли. Привлекали всех домочадцев, шили костюмы, делали декорации, репетировали и звали соседей на представления», – поделилась куратор выставки.

Купец Егор Аннаев задал тренд на строительство дач на возвышенности с обращенным к Волге фасадом. Фото предоставлено Музеем Модерна

Нина Рычкова рассказала, что самарцы отправлялись на дачу на все лето, поэтому брали с собой много вещей. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Некоторые дачники занимались ловлей и коллекционированием бабочек. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Объявления в газете начала XX века о сдаче в аренду дач на лето. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Волжский пленэр и фотопутешествия

Не меньше посиделок в кафе и кино, самарцы любили активности «на ногах»: посещали экспозиции картин, ездили на пленэр и увлекались фотографией.

На рубеже XIX и XX веков в Самаре модным увлечением стал пленэр. Фото предоставлено Музеем Модерна

«В 1890-х годах в Самаре по инициативе Константина Головкина создается любительский кружок художников. Открываются первые художественные выставки, которые каждый год собирают несколько сотен интересующихся, делая такой досуг все более популярным, – продолжает Нина Рычкова. – Модным увлечением стал пленэр. Этому и не в малой степени способствовало изобретение красок в тюбиках, которые добавляли удобства для экспериментов с палитрой на открытом воздухе. Художники-профессионалы и любители делали натурные наброски. Этюдники и мольберты брали с собой на дачи и поездки на природу. Возле Волги самарцы находили естественное освещение, живописную природу и местный колорит».

Константин Головкин часто выезжал на пленэры в живописные места губернии. Фото предоставлено Музеем Модерна

К слову, в конце XIX века купить этюдник, краски и другие принадлежности для живописи можно было в специализированных писчебумажных магазинах.

Изобретение красок в тюбиках в немалой степени способствовали популярности пленэра. Фото предоставлено Музеем Модерна

На выставке представлены волжские пейзажи Головкина – карандашные этюды и живописные полотна. Он участвовал в одиночных или групповых выездах, переправлялся на другой берег, уезжал в живописные места. Результаты этих поездок представлял, как и другие мастера, на городских выставках.

Карандашные рисунки Константина Головкина. Фото предоставлено Музеем Модерна

К тому времени фотография тоже перестала быть уделом профессионалов. Процесс фотографирования технически становился все доступнее для обывателя, дешевел, упрощался, и поэтому очень скоро шагнул в массы. Фотографы вышли из ателье на улицу, чтобы запечатлеть жизнь города, природу и бытовые сценки. Появились фотографы-любители. Например, Константин Головкин не только писал, но и много фотографировал Самару и ее окрестности. На основе своих фотографий он даже сделал девять выпусков открытых писем, благодаря которым о красоте губернской столицы узнали жители Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Берлина и других мировых столиц.

В начале XX века фотографы вышли из ателье на улицу, чтобы запечатлеть жизнь города. Фото предоставлено Музеем Модерна

Вместе с Константином Павловичем в фотоэкспедиции нередко отправлялся известный самарский фотограф Александр Васильев, имевший в городе свою фотомастерскую. Некоторые их кадры очень похожи, так как, очевидно, сделаны почти с одной и той же точки. Например, снимки с бурлаком на Волге и разлив Самарки в половодье есть у обоих. Васильев получил награду парижской выставки за альбом фотографий, запечатлевших затмение солнца в Самаре.

«В 1900 году Самарское фотографическое общество, созданное незадолго до этого, устроило первую выставку произведений 60-ти его членов, а потом организовало курсы по фотографии для начинающих. В это общество вступил и купец Александр Курлин – строитель здания Музея Модерна. Его фотоработы – «Сплав леса», «Сосновый бор», «Деревенские этюды» – экспонировались на выставке художественной фотографии в Москве», – уточнила куратор.

Фотография Александра Васильева "Лямкой в Жигулевских горах". Фото предоставлено Музеем Модерна

Еще одно фотографическое развлечение рубежа веков – стереоскоп. Это «телевизор XIX века», который был необходим для просмотра 3D-картинки. Так, в устройство помещалась стереопара – два изображения одного и того же объекта на расстоянии друг от друга. При совмещении картинок создавался объемный эффект. Стереопары помогали расширить кругозор, например, совершить путешествия в разные точки планеты, не выходя из дома.

Фотографии дарили друг другу, помещая на обратной стороне или в одном из углов снимка дарственную надпись или шутливое посвящение.

На выставке представлен фотоаппарат начала XX века. Фото предоставлено Музеем Модерна

Кумыс для дачников

В конце XIX – начале XX века самарцы выезжали на лето в кумысолечебные санатории, вокруг которых часто возникали дачные поселки. Так, в шести верстах от города (нынешний Постников овраг) располагались дачи доктора Нестора Постникова – первопроходца кумысолечения (употребления кисломолочного напитка из молока кобылы). С 1858 года он поставил эту методику на научные рельсы: описывал и изучал новые данные, писал статьи. В Самаре Постников открыл лечебное заведение, в котором главным лекарством стал кумыс. В то время им лечили, прежде всего, туберкулез. Помимо употребления напитка врач ввел в распорядок пациентов гимнастические упражнения, медикаментозное лечение, прогулки, солнечные и песочные ванны, массаж, электролечение.

Кумысная изба в дачном поселке в окрестностях Самары, начало XX века. Фото предоставлено Музеем Модерна

Кроме дач Постникова кумысом лечились во многих других местах, например, в кумысных дачах купца Егора Аннаева (район нынешней улицы Челюскинцев). Еще одна лечебница действовала на Барбошиной Поляне. Здесь, в 12 верстах от города, на берегу реки, в 1903 году появилась дачно-кумысная колония.

На дачной веранде часто отдыхали, расположившись в кресле-качалке. Фото предоставлено Музеем Модерна

«На территории просек работали купальни и были места для прогулок. Из города можно было заказать доставку продуктов и других товаров. Жители близлежащего поселка Сорокины хутора занимались извозом в город и на дачи, также снабжали дачников молоком, яйцами и прочим, – рассказала Нина Рычкова. – На дачном отдыхе самарцы купались и загорали, занимались гимнастикой и рукоделием, ловили рыбу и катались на лодке. Среди дачников встречались увлеченные садоводы и огородники. Некоторые ловили и коллекционировали бабочек. Вечером на центральных дачных аллеях становилось многолюдно. Одевшись понаряднее, дамы и кавалеры совершали променад. Захаживали без церемоний к соседям на чай и обсуждение новостей. Компаниями переходили из дома в дом, общаясь и веселясь».

Самарское лето тогда и сейчас нельзя представить без ЗаВолги – отдыха на ближних к Самаре островах и других территориях – на Поджабном, в Зеленой роще, на Голодненьком. Поехать ЗаВолгу – значит сесть на любой речной транспорт, за 15 минут оказаться на противоположном берегу и провести время на природе. А какие там ароматы! Ощутить некоторые из них можно прямо на выставке. Голова закружится от этих заволжских травно-дымных запахов.

На выставке можно ощутить заволжские ароматы. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Пароходы, яхт-клуб и гонки на великах

Прогулки на свежем воздухе, экскурсии и путешествия – в топе летних активностей жителей Самары рубежа прошлых столетий. Горожане любили передвигаться по Волге, но и не упускали возможность покататься на велосипеде и даже стать участниками спортивных состязаний.

Самарцы любили путешествовать по Волге. Фото предоставлено Музеем Модерна.

«В прежние времена, как и сейчас, самарцы летом при любой возможности старались проводить время у воды, катаясь на лодках или же переправляясь на другой берег, – пояснила Нина Рычкова. – Отправляясь на такие прогулки, обычно брали с собой провизию, самовар и столовую посуду. Многие любили попеть и помузицировать на лоне природы, поэтому захватывали еще гитару или гармонь. Не забывали и удочки, чтобы провести время на рыбалке. Пикники устраивали в Заволжье, на Лысой горе, на Коровьем острове».

Самарская молодежь на отдыхе на Коровьем острове, начало XX века. Фото предоставлено Музеем Модерна

Отправляясь За Волгу, отдыхающие обычно брали с собой провизию, самовар и столовую посуду. Фото предоставлено Музеем Модерна

Люди побогаче путешествовали к волжским городам. Пароходы разных компаний ходили по основному маршруту – от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно, с мая по октябрь. Также были рейсы в Рыбинск. На пароходах имелись ванны, постельное белье, газеты, журналы, рояли и библиотеки. Было электричество, отапливаемые каюты, комплексный обед из пяти блюд.

Самарцы путешествовали по Волге на пароходах разных компаний, начало XX века. Фото предоставлены Музеем Модерна

На пароходах имелись ванны, отапливаемые каюты и рестораны Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

Летом самарцев объединял местный яхт-клуб. Созданный в 1908 году, он имел в своем эллинге собственные суда и суда членов клуба – с мотором, палубные лодки с каютами, маломерные гребные и парусные. Помимо парусного спорта клуб занимался продвижением «всякого рода спорта, как-то охотничьего, рыболовного, автомобильного, гимнастического, лыжного, конькобежного и других». При яхт-клубе работали секции гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, борьбы, футбола и фехтования. Самарцы летом приходили посмотреть на соревнования по плаванию. Заплывы на короткие и длинные дистанции, а также через Волгу привлекали много зрителей. Самый известный рекорд того времени – 23 минуты.

Самарцев летом объединял яхт-клуб, имевший в своем эллинге палубные лодки, гребные и парусные суда. Фото предоставлены Музеем Модерна

Спортсмены яхт-клуба в начале XX века совершали проплывы на скорость по маршруту Жигулевской кругосветки (около 200 км водного пути вокруг Самарской Луки). Так, в 1912 году Владимир Попов прошел всю кругосветку за 18 часов. В 1914 году группа яхтсменов прошла ее за 16 часов, из них один час потратили в Переволоках по суше.

Летом местом притяжения отдыхающих был городской ипподром. Фото предоставлено Музеем Модерна

Еще одним местом притяжения отдыхающих был городской ипподром. Скачки устраивало Самарское общество любителей конского бега на территории, где в советское время был расположен завод им. Масленникова. На одной из его сторон построили изящный павильон в мавританском стиле и хозяйственные помещения. Там происходили бега на призы и работал тотализатор.

Летом самарцы посещали скачки, занимались водным спортом и катались на велосипедах. Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.

В летнее время самарцы любили велосипедные прогулки. Например, ехали по маршруту от дачи Постникова (район Постникова оврага) до Смышляевки и обратно (почти 43 км) или до хутора Сорокина и обратно (32 км).

В летнее время самарцы любили велосипедные прогулки. Фото предоставлены Музеем Модерна

На рубеже XIX и XX веков в городе насчитывалось около двухсот велосипедистов. С 1894 года действовало самарское общество велосипедистов-любителей. Общество имело собственный велодром, который в начале 1890-х годов оборудовали на площадке, снятой местным торговцем Францом Нейманом у купца Павла Михайловича Журавлева на Дворянской, 157-159 близ Алексеевской улицы (сейчас на этом месте здание Дома промышленности). На велодроме часто устраивались велосипедные гонки и соревнования, собиравшие многочисленную публику. Помимо велосипедистов там иногда соревновались наездники на верблюдах, проходили состязания лошадей и автомобилей. Территория позволяла устраивать подобные заезды: велотрек занимал участок примерно 80 на 60 метров.

Велогонки проводили часто, публикуя анонсы в прессе. Привлекали зрителей новинками, например, сообщали, что «в программе будет несколько новых номеров: гонка с одной педалью и с препятствиями».

Погрузиться с головой в самарское лето и увидеть его с разных ракурсов прошлого можно будет до 15 ноября.