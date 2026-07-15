Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Прийти на работу с песком в карманах, а вечером спешить на волжский берег любоваться закатом – явления так называемого, «волжского гедонизма», возникшего не так давно, но берущего начало еще в купеческой Самаре. О жизни горожан самарским летом и истоках курортности нашего края красочно повествует новая выставка в Музее Модерна «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX – начала XX веков» (0+).
Неспешность и близость к Волге
Гостям предлагают окунуться в «волжский вайб» с помощью подлинных предметов и фотографий минувшей эпохи из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, из частных коллекций Ольги Казак и редакции журнала «Петрополь».
«Идея этой выставки давно витала в воздухе. Самара – многогранный, яркий город. У нас есть Волга, природные красоты, насыщенный исторический центр, активные жители и развитая гастрономическая культура. Все это создает неповторимое летнее настроение, которым пропитываются и жители, и туристы, – сказала сокуратор выставки, и.о. директора Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Ирина Свиридова. – Нам было интересно посмотреть, каковы истоки этой «курортности» и как много мы, современные самарцы, унаследовали от людей эпохи конца XIX - начала XX века».
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Неспешность, радость наблюдения за природой и близость к Волге на обоих берегах, долгие прогулки и путешествия по области – все это черты летней повседневности самарцев на все времена. Активности рубежа прошлых столетий, без которых невозможно представить и современное лето в Самаре.
Из года в год в летние месяцы гедонист сидит, лежит, стоит или двигается, расширяя свой кругозор развлечений на дачах, кумысолечебницах и пикниках Заволгой; в театрах и кино, во время занятий спортом и путешествий по Волге. Выставка через положения тела приглашает провести досуг так, как отдыхали горожане больше ста лет назад. Даже светлые платья из ситца и льна, украшенные вышивкой и кружевами, и «чемоданное» настроение, передающееся от старинных сундуков, – все располагают к «волжскому гедонизму».
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Омары, устрицы и игра в кегельбан
Барные стулья, скамейки, сиденья так и манят присесть с дороги и, наконец, расслабиться в отпускную пору. На парапете Пушкинского сквера, излюбленного места самарцев для созерцания клонящегося к закату солнца, можно увидеть неповторимый волжский пейзаж с одним из открыточных видов города. Эта картина не изменилась и спустя больше века: те же Волга, Жигулевские горы, Струковский сад, бывшая мельница, и Жигулевский пивоваренный завод с четырьмя трубами на здании солодовни. Кому из самарцев не знакомо это место?
«Сидячие» наслаждения жизнью невозможно представить без вкусной еды и напитков.
Местную богему в начале XX века можно было встретить в кафе и ресторанах на любой достаток.
«В Струковском саду, вечерами пестревшем иллюминацией, действовал курзал с буфетом и работал первоклассный ресторан, – рассказала научный сотрудник Музея Модерна Нина Рычкова. – В 1903 году Жигулевский пивоваренный завод открыл кухмистерскую (сейчас Красноармейская, 4) – популярную пивную Самары с ресторанными залами и буфетной. Один из залов украшали названия городов, куда поставлялась продукция завода. Также центром веселья и кутежа было заведение «Аквариум» (Самарская, 66) в модерновом здании. Рестораны с кухней высокого качества действовали при больших отелях, например, в гостинице братьев Ивановых на Дворянской (сейчас Куйбышева), в «Национале» (на перекрестке улиц Ленинградской и Фрунзе), в гостинице купца Егора Аннаева на Алексеевской площади (ныне площадь Революции).
«Роскошно обставленное, уютное помещение, отдельные кабинеты, салонный оркестр. Новые биллиарды – все к услугам публики», – рестораторы печатали в газетах броские рекламы, стараясь привлечь в свои заведения как можно больше горожан.
Меню тоже были довольно изобретательными. Например, в Струковский сад приглашали на завтрак и дегустацию вин лучших иностранных фирм, а также на игру в кегельбан (боулинг) и выступление дамского оркестра. На обед ждали в ресторане Летягина, где предлагали бульон с перепелкой, мозги под кисло-сладким соусом и гречневые блинчики. На ужин можно быть пойти в ресторан «Националь», где подавали лангустов, омаров, раков, устриц и спаржу.
Еще острее почувствовать вкус времени помогают старинные бутылки, вазы, чайные сервизы и столовые приборы, представленные в экспозиции для антуража.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Чемпионы на арене и дачные посиделки
Еще одним популярным летним досугом жителей губернской столицы был театр.
«Самарцы летом часто ходили в городской театр и театр-цирк «Олимп», где в летние месяцы, как правило, выступали гастролирующие труппы. Помимо спектаклей различных жанров (оперы, драмы и миниатюры) показывали концертные и цирковые представления. Особой популярностью пользовались «чемпионаты по борьбе». Например, летом 1913 года на сцене «Олимпа» выступал авиатор Иван Заикин, в то время считавшийся сильнейшим человеком мира. Еще самарцы любили кино и смотрели его в биоскопах», – добавила Нина Рычкова.
Посидеть на отдыхе можно было и за игрой в шахматы на даче. Загородные летние виллы богатых купеческих семей тянулись вдоль Волги. Купец Егор Аннаев задал тренд на строительство дач на возвышенности с обращенным к Волге фасадом. Пожалуй, самый известный самарский загородный особняк – дача Константина Головкина или Дача со слонами. Еще хорошо знают дачу Сипиной, деревянную с элементами русского модерна (находится на территории Загородного парка).
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
«Дачники начала XX века больше всего времени проводили на веранде. Сюда подавали чай со свежим вареньем и фруктами. Здесь играли в настольные и карточные игры. Часто музицировали: особенно любили играть на гитаре. На дачах ставили домашние спектакли. Привлекали всех домочадцев, шили костюмы, делали декорации, репетировали и звали соседей на представления», – поделилась куратор выставки.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Волжский пленэр и фотопутешествия
Не меньше посиделок в кафе и кино, самарцы любили активности «на ногах»: посещали экспозиции картин, ездили на пленэр и увлекались фотографией.
«В 1890-х годах в Самаре по инициативе Константина Головкина создается любительский кружок художников. Открываются первые художественные выставки, которые каждый год собирают несколько сотен интересующихся, делая такой досуг все более популярным, – продолжает Нина Рычкова. – Модным увлечением стал пленэр. Этому и не в малой степени способствовало изобретение красок в тюбиках, которые добавляли удобства для экспериментов с палитрой на открытом воздухе. Художники-профессионалы и любители делали натурные наброски. Этюдники и мольберты брали с собой на дачи и поездки на природу. Возле Волги самарцы находили естественное освещение, живописную природу и местный колорит».
К слову, в конце XIX века купить этюдник, краски и другие принадлежности для живописи можно было в специализированных писчебумажных магазинах.
На выставке представлены волжские пейзажи Головкина – карандашные этюды и живописные полотна. Он участвовал в одиночных или групповых выездах, переправлялся на другой берег, уезжал в живописные места. Результаты этих поездок представлял, как и другие мастера, на городских выставках.
К тому времени фотография тоже перестала быть уделом профессионалов. Процесс фотографирования технически становился все доступнее для обывателя, дешевел, упрощался, и поэтому очень скоро шагнул в массы. Фотографы вышли из ателье на улицу, чтобы запечатлеть жизнь города, природу и бытовые сценки. Появились фотографы-любители. Например, Константин Головкин не только писал, но и много фотографировал Самару и ее окрестности. На основе своих фотографий он даже сделал девять выпусков открытых писем, благодаря которым о красоте губернской столицы узнали жители Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Берлина и других мировых столиц.
Вместе с Константином Павловичем в фотоэкспедиции нередко отправлялся известный самарский фотограф Александр Васильев, имевший в городе свою фотомастерскую. Некоторые их кадры очень похожи, так как, очевидно, сделаны почти с одной и той же точки. Например, снимки с бурлаком на Волге и разлив Самарки в половодье есть у обоих. Васильев получил награду парижской выставки за альбом фотографий, запечатлевших затмение солнца в Самаре.
«В 1900 году Самарское фотографическое общество, созданное незадолго до этого, устроило первую выставку произведений 60-ти его членов, а потом организовало курсы по фотографии для начинающих. В это общество вступил и купец Александр Курлин – строитель здания Музея Модерна. Его фотоработы – «Сплав леса», «Сосновый бор», «Деревенские этюды» – экспонировались на выставке художественной фотографии в Москве», – уточнила куратор.
Еще одно фотографическое развлечение рубежа веков – стереоскоп. Это «телевизор XIX века», который был необходим для просмотра 3D-картинки. Так, в устройство помещалась стереопара – два изображения одного и того же объекта на расстоянии друг от друга. При совмещении картинок создавался объемный эффект. Стереопары помогали расширить кругозор, например, совершить путешествия в разные точки планеты, не выходя из дома.
Фотографии дарили друг другу, помещая на обратной стороне или в одном из углов снимка дарственную надпись или шутливое посвящение.
Кумыс для дачников
В конце XIX – начале XX века самарцы выезжали на лето в кумысолечебные санатории, вокруг которых часто возникали дачные поселки. Так, в шести верстах от города (нынешний Постников овраг) располагались дачи доктора Нестора Постникова – первопроходца кумысолечения (употребления кисломолочного напитка из молока кобылы). С 1858 года он поставил эту методику на научные рельсы: описывал и изучал новые данные, писал статьи. В Самаре Постников открыл лечебное заведение, в котором главным лекарством стал кумыс. В то время им лечили, прежде всего, туберкулез. Помимо употребления напитка врач ввел в распорядок пациентов гимнастические упражнения, медикаментозное лечение, прогулки, солнечные и песочные ванны, массаж, электролечение.
Кроме дач Постникова кумысом лечились во многих других местах, например, в кумысных дачах купца Егора Аннаева (район нынешней улицы Челюскинцев). Еще одна лечебница действовала на Барбошиной Поляне. Здесь, в 12 верстах от города, на берегу реки, в 1903 году появилась дачно-кумысная колония.
«На территории просек работали купальни и были места для прогулок. Из города можно было заказать доставку продуктов и других товаров. Жители близлежащего поселка Сорокины хутора занимались извозом в город и на дачи, также снабжали дачников молоком, яйцами и прочим, – рассказала Нина Рычкова. – На дачном отдыхе самарцы купались и загорали, занимались гимнастикой и рукоделием, ловили рыбу и катались на лодке. Среди дачников встречались увлеченные садоводы и огородники. Некоторые ловили и коллекционировали бабочек. Вечером на центральных дачных аллеях становилось многолюдно. Одевшись понаряднее, дамы и кавалеры совершали променад. Захаживали без церемоний к соседям на чай и обсуждение новостей. Компаниями переходили из дома в дом, общаясь и веселясь».
Самарское лето тогда и сейчас нельзя представить без ЗаВолги – отдыха на ближних к Самаре островах и других территориях – на Поджабном, в Зеленой роще, на Голодненьком. Поехать ЗаВолгу – значит сесть на любой речной транспорт, за 15 минут оказаться на противоположном берегу и провести время на природе. А какие там ароматы! Ощутить некоторые из них можно прямо на выставке. Голова закружится от этих заволжских травно-дымных запахов.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Пароходы, яхт-клуб и гонки на великах
Прогулки на свежем воздухе, экскурсии и путешествия – в топе летних активностей жителей Самары рубежа прошлых столетий. Горожане любили передвигаться по Волге, но и не упускали возможность покататься на велосипеде и даже стать участниками спортивных состязаний.
«В прежние времена, как и сейчас, самарцы летом при любой возможности старались проводить время у воды, катаясь на лодках или же переправляясь на другой берег, – пояснила Нина Рычкова. – Отправляясь на такие прогулки, обычно брали с собой провизию, самовар и столовую посуду. Многие любили попеть и помузицировать на лоне природы, поэтому захватывали еще гитару или гармонь. Не забывали и удочки, чтобы провести время на рыбалке. Пикники устраивали в Заволжье, на Лысой горе, на Коровьем острове».
Люди побогаче путешествовали к волжским городам. Пароходы разных компаний ходили по основному маршруту – от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно, с мая по октябрь. Также были рейсы в Рыбинск. На пароходах имелись ванны, постельное белье, газеты, журналы, рояли и библиотеки. Было электричество, отапливаемые каюты, комплексный обед из пяти блюд.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
Летом самарцев объединял местный яхт-клуб. Созданный в 1908 году, он имел в своем эллинге собственные суда и суда членов клуба – с мотором, палубные лодки с каютами, маломерные гребные и парусные. Помимо парусного спорта клуб занимался продвижением «всякого рода спорта, как-то охотничьего, рыболовного, автомобильного, гимнастического, лыжного, конькобежного и других». При яхт-клубе работали секции гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, борьбы, футбола и фехтования. Самарцы летом приходили посмотреть на соревнования по плаванию. Заплывы на короткие и длинные дистанции, а также через Волгу привлекали много зрителей. Самый известный рекорд того времени – 23 минуты.
Спортсмены яхт-клуба в начале XX века совершали проплывы на скорость по маршруту Жигулевской кругосветки (около 200 км водного пути вокруг Самарской Луки). Так, в 1912 году Владимир Попов прошел всю кругосветку за 18 часов. В 1914 году группа яхтсменов прошла ее за 16 часов, из них один час потратили в Переволоках по суше.
Еще одним местом притяжения отдыхающих был городской ипподром. Скачки устраивало Самарское общество любителей конского бега на территории, где в советское время был расположен завод им. Масленникова. На одной из его сторон построили изящный павильон в мавританском стиле и хозяйственные помещения. Там происходили бега на призы и работал тотализатор.
Фото: Татьяна ПЕТУНИНА.
В летнее время самарцы любили велосипедные прогулки. Например, ехали по маршруту от дачи Постникова (район Постникова оврага) до Смышляевки и обратно (почти 43 км) или до хутора Сорокина и обратно (32 км).
На рубеже XIX и XX веков в городе насчитывалось около двухсот велосипедистов. С 1894 года действовало самарское общество велосипедистов-любителей. Общество имело собственный велодром, который в начале 1890-х годов оборудовали на площадке, снятой местным торговцем Францом Нейманом у купца Павла Михайловича Журавлева на Дворянской, 157-159 близ Алексеевской улицы (сейчас на этом месте здание Дома промышленности). На велодроме часто устраивались велосипедные гонки и соревнования, собиравшие многочисленную публику. Помимо велосипедистов там иногда соревновались наездники на верблюдах, проходили состязания лошадей и автомобилей. Территория позволяла устраивать подобные заезды: велотрек занимал участок примерно 80 на 60 метров.
Велогонки проводили часто, публикуя анонсы в прессе. Привлекали зрителей новинками, например, сообщали, что «в программе будет несколько новых номеров: гонка с одной педалью и с препятствиями».
Погрузиться с головой в самарское лето и увидеть его с разных ракурсов прошлого можно будет до 15 ноября.