Виктория покорила маршрут в Италии. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Виктории Титковой из Самары 33 года. Она работает, учится, любит читать и занимается волонтерством. Недавно вместе со своей подругой Виктория отправилась покорять сложный и живописный маршрут в Италии. Девушки хотели пройти 8 тысяч км. Путешественница рассказала «КП-Самара» с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Волонтерство и дикая Италия

Ходить пешком Виктория Титкова любила всегда. Сначала она решила попробовать свои силы на маршрутах по Самарской области. Нашла в сети организацию, которая помогает туристам изучать пешие маршруты Самарской Луки. Прошла по тропам в родном регионе и осталась в организации волонтером.

«В пути приходит много мыслей. Одна из них была: «Я хочу, чтобы люди Самары могли свободно ходить по Самарской Луке, не боясь заблудиться»».

Так Виктория начала свой собственный путь по созданию комфортных маршрутов. Она побывала маркировщиком на тропах, создавала видео.

«Если в свой выходной в 6 утра ты бежишь на остановку, попадая под дождь и в грязь, но продолжаешь смеяться, значит – ты на своем месте».

Мечтой детства для Виктории была Италия. Впервые она оказалась в этой стране в 2024 году, когда закончила прохождение пешего маршрута – Пути Сантьяго.

Девушка поделилась невероятными кадрами. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Рим стал наградой за то, что я прошла 866 км», – признается девушка.

Виктория решилась на новый протяженный маршрут, чтобы увидеть не только туристическую Италию, но и скрытую от глаз обычных туристов.

Первые сложности и смена плана

Для прохождения всего маршрута требовалась виза категории С на 90 дней. Девушке разрешили находиться в стране только месяц. Из-за этого маршрут пришлось сократить.

«Выбрали красивый участок тропы и идти по нему. В конечном итоге маршрут получился совсем не тот, о котором я мечтала».

Живописная Италия и свежий воздух стали не только источниками радости.

Виктория планирует вернуться в Италию. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«В некоторую листву мы проваливались по колено. Поход скорректировала и погода. Особенно сложно было перебираться через упавшие деревья с тяжелым рюкзаком за спиной. Даже сиеста в выходные иногда злила, потому что мы не привыкли к закрытым магазинам».

Несмотря на сложности, девушка признается, что вернулась из путешествия заряженной энергией на новые приключения.

«После таких походов полностью меняется сознание и жизнь. Иногда я говорю, что лучше бы я не путешествовала, сидела себе спокойно в Самаре, не видя, насколько огромный и разнообразный мир. Бывает сложно возвращаться в обычную жизнь».

Сон на лестнице и путь длиной в 159 км

Сокращение маршрута и сложности на тропе не остановили девушек. Им удалось преодолеть 159 км.

«Мы прошли от Порто Черезио до Рифуджио Плани и от Рифуджио Плани до Каннобио. Суммарно получилось 159 км. В Рифуджио нужно было залазить на чердак для сна по лестнице – напомнило мне детство, когда я маленькая лазила на печь у бабушки и дедушки».

В одной из точек привала в курортном городке, граничащем со Швейцарией, Виктория отмечала необычайное спокойствие местных жителей. Прикоснуться к этому чувству удалось и ей.

Путешественницам пришлось сократить маршрут. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Походная карьера и покорение новых троп

Путешественница признается, что начала свою карьеру в пеших маршрутах в 2024 году. За это время она смогла покорить Французский путь (779 км), Камино Муксия (87 км), Дорогу в Лавру (120 км). На этом желание и силы Виктории не заканчиваются: уже в июле она планирует полное прохождение Пути Реки в 320 км.

«Также я хочу еще раз попытаться получить визу для прохождения полного маршрута «Великая итальянская тропа». И если в этот раз получится, то найти спонсоров, потому что длительный поход – очень дорогое удовольствие, и я одна могу не справиться», – добавила девушка.

Еще одной точкой на карте, куда хочет отправиться девушка, – Кавказская тропа. Виктория признается, что эта дорога может стать утешением, если поездка в Италию не случится.

«В Италии я поняла, что умею мечтать только по-крупному. И я верю, что однажды Вселенная развернется так, что я окажусь там и пройду свои 8000 км».

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