Места с самыми красивыми видами для летних фото: гайд по Самарской области для новых туристов

Гайд предназначен для неискушенного туриста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето – идеальное время, чтобы увидеть Самарскую область во всей ее красе. Вечерние прогулки, теплый свет заходящего солнца и живописные виды делают город отличной площадкой для фотосессий. Для тех, кто приехал в город впервые или еще не успел до конца изучить все главные места, составили гайд для фото с красивыми видами. Подробности – в материале «КП-Самара».

Набережная Волги – лучшие закаты

Самарская набережная давно стала символом летнего отдыха. Именно тут можно почувствовать тот самый «волжский вайб». Для самых эффектных фотографий стоит приехать примерно за час до захода солнца и в полной мере насладиться закатом. красочные отражения в Волге создают особенно красивые кадры.

Здесь можно сфотографироваться на набережной или прямо у воды на фоне широких волжских просторов. Также нельзя упустить шанс поймать в кадр яркий закат, который каждый вечер выглядит по-разному.

На набережной можно сделать фото на фоне красивых закатов. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Ленинградка

Пешеходная улица Ленинградская – одно из самых атмосферных мест города. Там собрано большое разнообразие локаций на небольшой территории. Здесь легко найти интересные фоны: старинные дома, уютные дворики, витрины кафе и уличные арт-объекты.

Ленинградка привлекает своей пестротой. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Почтовые ящики

Недалеко от Ленинградки есть яркая инсталляция с разноцветными почтовыми ящиками. Она уже давно стала популярной локацией для фото. Лучшее время для съемки – вечер, когда свет становится мягче и цвета выглядят насыщеннее. Это место подойдет для необычных городских фотографий.

Ящики - местная точка притяжения. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Зеркальный тоннель на ж/д вокзале

Главное преимущество тоннеля – современный и минималистичный стиль. Эта локация с необычной геометрией заметно отличается от привычных городских пейзажей. Здесь можно сделать фотографии с необычной перспективой, игрой света и зеркальными отражениями. Они выглядят эффектно даже без сложной обработки.

На ж/д вокзале есть необычная локация. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Дача со слонами

Один из самых известных памятников архитектуры Самары. Необычный фасад и фигуры слонов делают это место узнаваемым и атмосферным. Для съемки лучше приезжать утром или после 18:00, когда естественный свет подчеркивает детали здания.

Дом со слонами - интересное здание. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Ботанический сад

Отличное место для фотографий на природе. Для этого даже не придется уезжать из города. Зеленые аллеи, цветущие растения и спокойная атмосфера создают красивый фон для снимков.

В Ботсаду можно найти уединение. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Вертолетная площадка

Вертолетная площадка остается одной из самых популярных смотровых точек города. Отсюда открывается впечатляющий вид на Волгу, Жигулевские горы и Самару.

Лучшее время для съемки – это время, когда солнце начинает садиться. Мягкий вечерний свет делает пейзаж более объемным, а город и река приобретают насыщенные теплые оттенки. Тогда получаются самые эффектные панорамные снимки.

На вертолетке красивые виды. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Станция «Волжская жемчужина»

С этой станции, расположенной между Самарой и Тольятти, открываются живописные виды на Волгу, причалы и прогулочные теплоходы. Волга, суда и открытые пространства позволяют создать кадры с ощущением летнего путешествия. Там есть лавочки, беседки, мини-кафе в вагончике и много арт объектов. Можно сесть на электричку и добраться до красивого вида на горы и реку.

на остановке можно и прогуляться. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Замок Гарибальди

Одна из самых необычных фотолокаций и еще одна визитная карточка региона. Находится в селе Хрящевка. Неоготическая архитектура и вид на Жигулевское море делают его похожим на европейский замок. Красивые кадры можно сделать как днем – под яркими лучами солнца, так и за час до заката, когда фасад освещает теплый вечерний свет. А потом стоит спуститься к Жигулевскому морю и пофотографироваться на берегу.

Замок привлекает туристов со всей России. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Гора Стрельная

Это одна из самых живописных смотровых точек Жигулевского заповедника. С вершины открывается панорамный вид на Волгу, Жигулевские горы и густые леса. Это панорама, ради которой стоит пройти ряд ступеней и подняться.

Ради такого не трудно пройти ступеньки. Фото: предоставлено «КП-Самара»

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