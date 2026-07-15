Первой обнял девушку, а не маму: видео прилета юноши после армии в аэропорт Самары вызвало бурные споры людей

Видео прилета юноши после армии в аэропорт Курумоч вызвало бурные споры людей. Фото: социальные сети

В социальных сетях набирает популярность видео из аэропорта Курумоч, где молодой человек возвращается домой после службы в армии. На перроне его встречают самые близкие – родители, друзья и любимая девушка. Внимание пользователей привлек момент, когда первой парень обнял свою возлюбленную, а не маму. Этот эпизод вызвал бурные споры в комментариях. Одни уверены, что молодой человек поступил правильно, другие считают, что в такой ситуации первым делом нужно было подойти к матери. Почему подобные истории неизменно вызывают общественный резонанс и существует ли «правильный» ответ на вопрос, кого стоит обнять первым, объяснила психолог, специалист по кинерджетике Зоя Немирова.

Обнял возлюбленную вместо мамы

Короткое видео из аэропорта Курумоч неожиданно стало поводом для жарких споров в социальных сетях. На кадрах молодой человек возвращается домой после службы в армии, где его встречают самые близкие. Мать первой подходит к сыну и пытается его обнять, однако он почти сразу выходит из ее объятий и направляется к своей возлюбленной.

Мама молодого человека хотела обнять сына первой. Фото: социальные сети

Парень крепко обнимает девушку и долго не отпускает ее. Этот момент вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни уверены, что молодой человек поступил достойно, ведь первым подошел к женщине, с которой планирует строить свою жизнь.

«Сначала нужно обнять жену/девушку, а после обнять маму и остальных. Все правильно парень сделал, мама вырастила достойного мужчину. Любимая должна быть на первом месте. У самой взрослый сын, и я ему всегда говорю, что на первом месте жена, а родители поймут», – пишут комментаторы.

Комментаторы разделились на 2 лагеря. Фото: социальные сети

Другие считают, что в такой ситуации внимание прежде всего следовало уделить матери, которая ждала его возвращения не меньше остальных.

«Увернутся и не обнять маму было некрасивым поступком. В любом случае, мама главный человек хоть для кого. Обними маму, а потом других», – пишут свое мнение другая часть комментаторов.

Ролик быстро разлетелся по социальным сетям, собрав сотни комментариев. Пользователи спорят, существует ли в такой ситуации «правильный» выбор и кого мужчина должен был обнять первым, мать или любимую девушку. Чтобы разобраться в этом вопросе не с точки зрения эмоций, а с позиции психологии, мы обратились за комментарием к психологу, специалисту по Кинерджетике Зое Немировой.

А правильный ли был поступок?

По словам психолога, в подобных ситуациях не существует универсально правильного или неправильного ответа. Один короткий ролик не способен рассказать всю историю отношений внутри семьи, показать характер общения между близкими или обстоятельства, которые остались за кадром. Зрители видят лишь несколько секунд из жизни людей, поэтому делать однозначные выводы об их поступках или взаимоотношениях было бы неверно. Однако этот случай может стать поводом для разговора о важной психологической теме – отдаления сына от матери и о том, как меняются приоритеты мужчины по мере взросления и создания собственной семьи

«Главный признак завершившейся сепарации не физическая дистанция, а психологическая самостоятельность. Взрослый сын способен принимать собственные решения, строить свою жизнь, не испытывая постоянной потребности получать одобрение матери или жить исключительно ее ожиданиями. При этом он сохраняет теплые отношения, уважение, благодарность и желание быть рядом. То есть зрелая сепарация – это не разрыв связи, а изменение ее качества, отношения становятся отношениями двух взрослых людей. Сепарация обычно завершается к 20-25 годам», – рассказывает психолог.

Психолог отмечает, что любовь к матери и любовь к возлюбленной нельзя сравнивать или измерять количеством внимания. Это разные виды привязанности и близости, которые не соперничают друг с другом. По мере взросления мужчины его жизненные приоритеты закономерно меняются. Когда он создает собственную семью, именно партнерские отношения становятся центральными, поскольку на них строится новая семейная система. При этом значение матери не уменьшается, она по-прежнему остается любимым и важным человеком. Просто главной спутницей жизни и основным партнером, с которым мужчина строит будущее, становится его супруга или возлюбленная.

«При этом в конкретный момент многое зависит от обстоятельств. После долгой разлуки вполне естественно, что каждый близкий человек хочет первым прикоснуться, обнять, убедиться, что сын, любимый или друг действительно рядом. В такие минуты не стоит искать скрытые символы там, где могут быть просто искренние эмоции».

Нередко между матерью мужчины и его избранницей возникает скрытая или открытая конкуренция за его внимание. Однако наиболее зрелая позиция в такой ситуации не становиться на чью-либо сторону, а выстраивать здоровые личные границы. Мужчине важно дать каждой женщине понять, какое уникальное место она занимает в его жизни. Мать навсегда остается матерью, а партнерша остается человеком, с которым он строит совместное будущее. Если же мужчина начинает сравнивать этих женщин или невольно поддерживает их соперничество, напряжение в отношениях только усиливается. Гораздо важнее открыто говорить о своих чувствах, не поддаваться на манипуляции и не позволять никому обесценивать отношения с другой стороной.

«Самое главное в этой истории возвращении молодого человека домой живым и здоровым, его встречают любящие мама и девушка. Это счастливый повод, который достоин гораздо большего внимания, чем попытки определить, кто оказался «первым» в очереди на объятия. Иногда общественные споры говорят не столько о героях ролика, сколько о нас самих. Возможно, вместо поиска виноватых стоит просто порадоваться тому, что человек вернулся домой, а рядом с ним есть близкие, которые его любят».,