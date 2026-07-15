Энергетики заменят 50 километров электрических сетей в Самаре

С начала 2015 года в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары уже вложено более 9,5 млрд рублей

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой до 2029 года АО «ССК» вложит около 25,6 миллиарда рублей в реконструкцию энергооборудования и создание возможностей для технологического присоединения новых абонентов в Самарской области.

Как отметили в компании, в 2026 году энергетики продолжат масштабное обновление городских электросетей Самары. В планах провести замену примерно 35 км муниципальных кабельных линий в границах улиц: Алма-Атинская, Пугачевская, Свободы, Демократическая, Карла Маркса, Черемшанская, Димитрова и Московское шоссе. Самая старая из заменяемых в этом году линий была проложена в районе улиц Фрунзе и Ленинградской ещё в 1926 году. Помимо кабельных сетей, энергетики модернизируют в Самаре ещё около 15 км воздушных линий электропередачи. Также начаты работы по реконструкции трансформаторной подстанции «Станкозаводская».

Компания является арендатором электросетевого хозяйства Самары и сообщает, что с начала 2015 года в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения города было вложено более 9,5 млрд рублей.

Подстанцию украсит мурал

Одним из знаковых объектов этого года должен стать ремонт здания исторической трансформаторной подстанции в стиле модерн на улице Аксакова. На фасадах подстанции, построенной в 1941 году, уже заменены пришедшие в негодность металлические двери. Ведутся подготовительные штукатурные работы с восстановлением оригинального узора рустовки фасадов.

В ближайшее время «Самарская сетевая компания» планирует передать эту подстанцию волонтерам фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Поскольку энергообъект расположен на улице, названной в честь самарского губернатора Григория Аксакова - сына автора сказки про «Аленький цветочек», подстанцию украсит соответствующий мурал. Автор эскиза - художница Ольга Введенская. Изображение уже прошло согласование в службе главного архитектора города Самары.