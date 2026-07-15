14 лет без дороги: многодетная семья из Самарской области не может попасть на свой участок

Жительница Самарской области Светлана Палаткина обратилась к губернатору Вячеславу Федорищеву в соцсетях. Уже 14 лет ее семья не может использовать выданный участок в селе Шилан Красноярского района. Супруги вынуждены жить в квартире дочери, потому что построить дом на своей земле невозможно. Банки не дают кредит, так как к участку не ведут дороги, и нет коммуникаций. Глава района Юрий Горяинов в интервью радио «КП-Самара» объяснил, как пытаются решать проблему. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.
Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет за многодетными семьями право получить земельный участок от государства. На нем можно построить дом, использовать как дачу или огород. Если многодетная семья живет в Самаре, то на территории самого города получить участок не получится, - свободной земли нет. На сайте администрации городского округа Самара семьям предлагают обращаться в МФЦ Красноярского или Волжского районов. Землю выделят там. Но, получив право собственности на участок, построить там семейное гнездышко оказывается непросто. Именно поэтому многие многодетные родители отказываются от земли в пользу денежной компенсации.
Светлана Палаткина многодетная мать. Землю в селе Шилан Красноярского района она получила еще в 2012 году. Но за 14 лет так и не смогла им воспользоваться в полной мере.
«Мы не можем использовать свои участки по назначению. Туда просто не доехать в посевную», — написала женщина под постом губернатора.
Муж Светланы - инвалид-колясочник. Супруга мечтает вывозить его на свежий воздух, но пока это невозможно.
«Мне бы его на свежий воздух вывезти. А заехать на участок нет возможности. Есть земля, но не дают ипотеку. Там нет коммуникаций и дорог, банку это невыгодно», - поделилась женщина в беседе с «КП-Самара», - «Сейчас мы живем в квартире моей дочери».
По словам жительницы, за 14 лет к участкам так и не проложили дороги. В межсезонье там болотистая местность, ямы и бугры. Ни пожарная, ни скорая не проедут.
Светлана также поделилась фотографиями участка:
«Вот наша улица, столбы. Все в болоте. Последний – мой столб проводила за свои деньги».
Представители администрации Красноярского района ответили Светлане Палаткиной:
«Районный бюджет не позволяет самостоятельно профинансировать строительство дорог и систем водоснабжения на участках для многодетных семей».
Для решения проблемы требуется привлечение средств из областного или федерального бюджета. Администрация намерена участвовать в госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области».
Глава Красноярского района Юрий Горяинов в интервью «КП-Самара» подтвердил: проблема с подъездными путями к участкам для многодетных семей -одна из самых острых в районе.
«В рамках этой программы у нас проводится обеспечение одной из площадок инженерной инфраструктурой в поселке Кириллинский. Это наша большая победа», - пояснил Горяинов .
Всего в муниципалитете 17 таких площадок, на которых насчитывается 4 000 земельных участков.
По данным администрации сельского поселения Шилан за 2020 год, для многодетных семей был выделен 151 участок.
Глава района говорит о начале работ в поселке Кириллинский, Светлана Палаткина рассказывает о ситуации в селе Шилан. Это две разные площадки. Пока в Кириллинском готовят проектную документацию, в Шилане по-прежнему нет подъездных путей. Светлана Палаткина вынуждена была обратиться к губернатору.
Но уже сейчас ясно, все 17 площадок одновременно обеспечить инфраструктурой невозможно. Работы рассчитаны на долгосрочную перспективу.
В связи с отсутствием в городском округе Самара свободной территории, необходимой для формирования земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с заявлениями о постановке на учет для бесплатного предоставления земельных участков Вы можете обращаться в МФЦ Красноярского и Волжского районов по Вашему выбору.
Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.