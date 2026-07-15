14 лет без дороги: многодетная семья из Самарской области не может попасть на свой участок

анки не дают кредит, так как к участку не ведут дороги, и нет коммуникаций. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Жительница Самарской области Светлана Палаткина обратилась к губернатору Вячеславу Федорищеву в соцсетях. Уже 14 лет ее семья не может использовать выданный участок в селе Шилан Красноярского района. Супруги вынуждены жить в квартире дочери, потому что построить дом на своей земле невозможно. Банки не дают кредит, так как к участку не ведут дороги, и нет коммуникаций. Глава района Юрий Горяинов в интервью радио «КП-Самара» объяснил, как пытаются решать проблему. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

Кому положена земля

Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет за многодетными семьями право получить земельный участок от государства. На нем можно построить дом, использовать как дачу или огород. Если многодетная семья живет в Самаре, то на территории самого города получить участок не получится, - свободной земли нет. На сайте администрации городского округа Самара семьям предлагают обращаться в МФЦ Красноярского или Волжского районов. Землю выделят там. Но, получив право собственности на участок, построить там семейное гнездышко оказывается непросто. Именно поэтому многие многодетные родители отказываются от земли в пользу денежной компенсации.

«Туда просто не доехать»

Светлана Палаткина многодетная мать. Землю в селе Шилан Красноярского района она получила еще в 2012 году. Но за 14 лет так и не смогла им воспользоваться в полной мере.

«Мы не можем использовать свои участки по назначению. Туда просто не доехать в посевную», — написала женщина под постом губернатора.

Болото и грязь на дороге к участкам. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Муж Светланы - инвалид-колясочник. Супруга мечтает вывозить его на свежий воздух, но пока это невозможно.

«Мне бы его на свежий воздух вывезти. А заехать на участок нет возможности. Есть земля, но не дают ипотеку. Там нет коммуникаций и дорог, банку это невыгодно», - поделилась женщина в беседе с «КП-Самара», - «Сейчас мы живем в квартире моей дочери».

Последний столб электричества к участку Светлана Палаткина устанавливала за свой счет. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По словам жительницы, за 14 лет к участкам так и не проложили дороги. В межсезонье там болотистая местность, ямы и бугры. Ни пожарная, ни скорая не проедут.

Светлана также поделилась фотографиями участка:

«Вот наша улица, столбы. Все в болоте. Последний – мой столб проводила за свои деньги».

Ответ администрации

Представители администрации Красноярского района ответили Светлане Палаткиной:

«Районный бюджет не позволяет самостоятельно профинансировать строительство дорог и систем водоснабжения на участках для многодетных семей».

Для решения проблемы требуется привлечение средств из областного или федерального бюджета. Администрация намерена участвовать в госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области».

Что говорит глава района

Глава Красноярского района Юрий Горяинов в интервью «КП-Самара» подтвердил: проблема с подъездными путями к участкам для многодетных семей -одна из самых острых в районе.

«В рамках этой программы у нас проводится обеспечение одной из площадок инженерной инфраструктурой в поселке Кириллинский. Это наша большая победа», - пояснил Горяинов .

Всего в муниципалитете 17 таких площадок, на которых насчитывается 4 000 земельных участков.

По данным администрации сельского поселения Шилан за 2020 год, для многодетных семей был выделен 151 участок.

Долгосрочная перспектива

Глава района говорит о начале работ в поселке Кириллинский, Светлана Палаткина рассказывает о ситуации в селе Шилан. Это две разные площадки. Пока в Кириллинском готовят проектную документацию, в Шилане по-прежнему нет подъездных путей. Светлана Палаткина вынуждена была обратиться к губернатору.

Но уже сейчас ясно, все 17 площадок одновременно обеспечить инфраструктурой невозможно. Работы рассчитаны на долгосрочную перспективу.

В связи с отсутствием в городском округе Самара свободной территории, необходимой для формирования земельных участков в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с заявлениями о постановке на учет для бесплатного предоставления земельных участков Вы можете обращаться в МФЦ Красноярского и Волжского районов по Вашему выбору.

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.