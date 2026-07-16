«В боях за Родину мы все были одной национальности»: участник СВО из Самары рассказал о жизни на передовой

Александр Данилов награжден медалью «За отвагу» за героизм и мужество в бою. Фото из архива Александра Данилова.

В Год единства народов России медиагруппа «Комсомольская правда» в серии очерков проекта «Родина у всех одна» рассказывает о героях специальной военной операции разных национальностей, которые объединились в борьбе с нацизмом. В этом материале мы познакомим читателей «КП - Самара» с героем СВО, обладателем медалей «За отвагу» и «За храбрость» Александром Даниловым, который добровольно отправился «за ленточку», где провел почти два года, выполняя сложные боевые задачи.

Драники, рушники и костры на праздник Ивана Купалы

Александр родился в 1966 году в Куйбышеве (Самаре). Его родители – Лариса и Александр – приехали на Волгу из Белоруссии. Хотя оба были из Могилевской области, познакомились именно здесь.

«Я часто ездил на родину мамы и отца. Почти всегда каникулы проводил в деревне Ельковщина, – поделился Александр. – Там выучил белорусский язык. Когда возвращался домой после месяца в гостях у бабушки, во дворе часто вставлял в разговор белорусские слова. Помню, друзья удивлялись, такими необычными они им казались: «бульба» (картофель), «вежа» (башня), «бурак» (свёкла), «кветка» (цветок)».

Из деревенских обычаев ему особенно запомнился День Ивана Купалы, который белорусы отмечали в начале июля с размахом: с игрищами и купаниями.

«Этот праздник связан с летним солнцестоянием, расцветом природы, плодородием и очищением, – рассказал Александр. – Я помню, что меня все эти ритуалы впечатлили до глубины души. Сельчане до утра жгли костры. Влюбленные пары прыгали через огонь, не размыкая рук. Люди купались в реке до захода солнца. Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, загадывая желание. Еще собирали травы для лечения, делали обереги и веники для бани, ведь одно из названий праздника – Иван Травник».

Из белорусских блюд самыми любимыми были драники и котлеты с салом. Его бабушка готовила эти угощения в печке, поэтому они имели неповторимый вкус. А мама пекла пышные блины, которые ели со сметаной.

«Все мое детство прошло в старинной деревне, – вспоминает Александр. – Избу украшали льняные рушники с вышивкой с национальными узорами. Потом, уже будучи взрослым, я продолжал ездить в Могилевскую область к брату и сестре. Иногда приезжал к родным в Минск».

После окончания школы Александр недолго учился в Рязанском воздушно-десантном командном училище. Потом ушел в армию и полтора года служил в Афганистане, в войсках специального назначения. Позже окончил юридический факультет Ульяновского государственного университета, но по профессии не работал: освоил специальности электрика и строителя.

Взятие «опорников» и разведка боем

Ветеран провел «за ленточкой» почти два года в разведроте. Фото из архива Александра Данилова.

Когда началась специальная военная операция, Александру было небезразлично, что происходит на передовой. Особенно не давало покоя, что из-за неонацистов гибнут мирные жители. В первые же месяцы СВО в одном из сражений погиб его двоюродный брат Алексей. Тогда Александр решил, что не будет сидеть, сложа руки. Он несколько раз подавал документы в военкомат о вступлении в ряды военнослужащих, но ему отказывали из-за возраста. Наконец, в 2023 году он пробился в Боевой армейский резерв страны.

«Время учебы в военном училище и служба в армии не прошли даром, – рассказал ветеран. – Всегда поддерживал физическую форму, чтобы снова встать в строй. По характеру, я солдат, поэтому и рвался в зону боевых действий. Начал воевать в 57 лет, но точно знал, что и как надо делать. Вскоре меня назначили командиром отделения разведки, а потом я командовал отдельной разведгруппой в составе семи человек».

По его словам, в число боевых задач входило выявление опорных пунктов противника и данных по количеству сил врага. Иногда брали «опорники» сами, но бывало, что ждали подкрепления. Однажды, продвигаясь на Запорожском направлении, группа Александра попала в окружение. Благодаря его грамотным действиям 15 человек вырвались из вражеского кольца целыми и невредимыми. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу» и представили к ордену Мужества.

Еще ему запомнился случай, как он в одиночку перенес подальше от своих позиций 58 танковых мин. Он действовал быстро и четко, ведь снаряды могли взорваться в любой момент.

«В нашей роте были дагестанцы, армяне, чеченец, украинцы, русские, – отметил боец. - Но в боях за Родину мы все были одной национальности, что делало нас сплоченной командой и помогало успешно выполнять боевые задачи».

Национальные особенности проявлялись разве что в еде, и то все сидели за одним столом и дегустировали блюда разных народов. Так, Александр готовил для товарищей драники, армяне – долму, уроженцы Дагестана – шашлыки. Цыган, воевавший с ними, как-то приготовил из мяса козы, подорвавшейся на мине, вкусное блюдо с овощами – дым-ламан.

Александр особо гордится тем, что на СВО продолжил дело своей бабушки – Варвары Алексеевны Шпилевской, которая в годы Великой Отечественной войны боролась с немецкими оккупантами в партизанском отряде в белорусских лесах.

Самарская легенда

Александр с первых дней боев имел позывной «Самара». Сражался настолько отважно, что стал фронтовой легендой. Он рассказал о памятных моментах: «С таким позывным не мог опозорить родной город, поэтому отступать мы не могли: шли только вперед. Страшно было накануне задания, а когда выдвигались в путь, то все мысли были только о его выполнении. Вспоминаю, например, как при наступлении на Вербовое мы подбили танк и БТР. Памятно мне и ранение, которое я получил, когда мы шли по минному полю след в след. Мой товарищ подорвался, и меня задело осколками. Немного полежал в госпитале и снова в бой».

Еще Александру запомнился период службы водителем, когда на УАЗе он доставлял на передовую бойцов и боеприпасы под минометным обстрелом и прицелом танков.

«Когда вывозил раненых, помню, мимо машины пролетел снаряд, я тронулся, и через мгновение на том месте, где стояли, образовалась воронка», – сказал ветеран.

По словам Александра, в боях за Родину все его боевые товарищи были одной национальности. Фото из архива Александра Данилова

Мебель для своих

После возвращения в мирную жизнь Александр снова начал заниматься строительными работами. Приобрел станок для производства мебели и намерен организовать артель при содействии Центра помощи и реабилитации «Братство защитников Отечества» в Самарской области и его руководителя Арутюна Багдасаряна.

В мирной жизни Александр Данилов занимается изготовлением мебели. Фото из архива Александра Данилова

«Арутюн познакомил меня с Алексеем Наумовым, возглавляющим компанию «Самарский интерьер», – пояснил Александр. – Вместе мы планируем создать производственную артель. В своем начинании заручились поддержкой Правительства Самарской области, чтобы привлекать к работе вернувшихся с фронта ветеранов».

Вместе с партнерами Александр планирует создать производственную артель. Фото из архива Александра Данилова

Еще Александр собирается работать с молодежью: открыть для детей секцию бокса и самбо, а также клуб юных техников, чтобы через спорт и моделирование воспитывать подрастающее поколение сильными духом и с неординарным мышлением.

Александр собирается работать с молодежью в рамках спортивной секции и клуба юных техников. Фото из архива Александра Данилова

Несмотря на масштабные планы, он снова хочет поехать «за ленточку» и защищать Родину в составе бригады специального назначения, оставаясь верным военной присяге и выполняя воинский долг. Как говорит сам Александр, по характеру он солдат, поэтому не может долго оставаться без службы и боевого братства, единого по духу и национальности.