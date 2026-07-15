Наблюдение за птицами, прогулки по дворикам и природные особенности: какие экскурсии предлагают жителям и туристам в Самаре в 2026 году

Когда говорят об экскурсиях по Самаре, многие сразу представляют прогулку по историческому центру: улицам Ленинградской и Фрунзе, площади Куйбышева или набережной Волги. Кажется, этот маршрут знаком каждому жителю города. Но сегодня можно расширить свои горизонты и выбрать экскурсию на любой вкус: посвященную архитектуре, уличному искусству, гастрономии, городским легендам и многим другим темам. Благодаря такому разнообразию даже коренные жители могут по-новому взглянуть на привычную Самару. Подробности – в материале «КП-Самара».
Необычный формат знакомства с природой представляет экскурсия-игра «Пернатая мафия», которую проводит экскурсовод Анастасия Силина. Она рассчитана на семьи с детьми и школьные группы. Во время прогулки участникам предстоит выполнять игровые задания, наблюдать за птицами и искать ответы на вопросы, благодаря чему знакомство с природой превращается в настоящее приключение.
«Я с детства наблюдаю за птицами и всегда замечала в городе тех пернатых, которых многие просто не видят. Захотелось делиться своими знаниями с другими, а игровая форма оказалась самой понятной и увлекательной для детей. При этом взрослые тоже с удовольствием включаются в процесс - еще ни разу не было такого, чтобы кто-то оставался в стороне», - рассказывает экскурсовод.
По словам Анастасии, главная цель экскурсии - экологическое просвещение. Именно совместное участие детей и взрослых делает экскурсию особенно ценной: знания о природе воспринимаются легче, когда человек сам становится участником происходящего, а не просто слушателем.
«После экскурсии некоторые семьи рассказывали, что дети сами просили сделать кормушки и всю зиму правильно подкармливали птиц. Для меня это самый главный результат, потому что цель экологического просвещения была достигнута», - отмечает она.
В 2024 году игровая экскурсия стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смыслов», а в 2026 году - призером Национальной туристической премии «Маршрут построен».
Туристические агентства предлагают десятки маршрутов на самые разные темы. Можно выбрать прогулки по Самарской Луке, гастрономические экскурсии, камерные маршруты по старой Самаре, познакомиться с малоизвестными двориками города или подобрать индивидуальный маршрут по своим интересам. Именно такое погружение позволяет почувствовать душу города, увидеть его не как набор видов с открытки, а как живой организм с собственной памятью и характером.
Оценить, насколько разнообразными стали экскурсии по Самаре, можно и на специализированных онлайн-площадках. Только на одном из сервисов собраны свыше 40 предложений - от классических обзорных прогулок до экскурсий с аудиогидом, маршрутов по Молодецкому и Цареву курганам, прогулок по рок-местам города и экскурсий, посвященных городским легендам.
Еще один необычный взгляд на Самару предлагает экскурсовод Алла Борисова. Она знакомит участников с городом через его архитектуру. Особое место в ее работе занимает экскурсия «Самара: романтика советского модернизма», посвященная архитектуре 1960–1980-х годов. Во время прогулки участники знакомятся со зданиями второй половины ХХ века, узнают историю их создания и особенности советского модернизма.
«Для меня важно показать жителям города, что дома, которые нас окружают, тоже могут рассказывать историю. Архитектура отражает эпоху, мечты и стремления людей, а если к ней прислушаться, она действительно начинает говорить», - рассказывает Алла Борисова.
По словам экскурсовода, многие по привычке считают ценными только дореволюционные здания, тогда как архитектура советского модернизма заслуживает не меньшего внимания.
«Ее смысл не в обилии украшений, а в форме, композиции и новых инженерных решениях. Мне очень приятно, что в последние годы жители Самары все чаще начинают интересоваться не только дореволюционной архитектурой, но и модернизмом».
Среди своих любимых объектов этого периода Алла Борисова выделяет Дворец бракосочетаний «Теремок» и здание ОДУ Средней Волги на улице Полевой. По ее словам, оба здания хранят множество интересных историй и помогают по-новому взглянуть на архитектуру второй половины ХХ века.
Туристский информационный центр Самарской области также является проводником в изучение родных просторов. Так, например, в подборку «Топ-5 экологических троп» вошли маршруты разной протяженности и уровня сложности: от видовых точек Молодецкого кургана и Жигулевских гор до сакральных мест вроде урочища Каменная Чаша и источника Святого Ильи.
Дополняют список маршруты «Ведьмино озеро» и «Гора Попова», позволяющие познакомиться с уникальными ландшафтами Самарской Луки и села Ширяево. Этот набор троп - еще одно свидетельство того, что Самарская область сегодня - это не только городская среда, но и бескрайние просторы для пеших исследователей.
Самара давно перестала быть «городом одного маршрута», а лишь подтвердила звание настоящего города-курорта с бесконечным выбором впечатлений. Чтобы влюбиться в регион заново, не нужно уезжать далеко - достаточно выбрать экскурсию по душе. Сегодня это не просто информация, а ключ к переосмыслению пространства, где история соседствует с современностью, а природа - с городским ритмом.
Такие прогулки превращают обычный выходной в исследование, а гостя - в первооткрывателя. Остается лишь сделать выбор и убедиться: Самара многолика, и ее главные сокровища часто скрыты там, где мы редко их замечаем.
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