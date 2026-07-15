Наблюдение за птицами, прогулки по дворикам и природные особенности: какие экскурсии предлагают жителям и туристам в Самаре в 2026 году

Экскурсии в Самаре можно найти на любой вкус. Фото: Антон Бронзов

Когда говорят об экскурсиях по Самаре, многие сразу представляют прогулку по историческому центру: улицам Ленинградской и Фрунзе, площади Куйбышева или набережной Волги. Кажется, этот маршрут знаком каждому жителю города. Но сегодня можно расширить свои горизонты и выбрать экскурсию на любой вкус: посвященную архитектуре, уличному искусству, гастрономии, городским легендам и многим другим темам. Благодаря такому разнообразию даже коренные жители могут по-новому взглянуть на привычную Самару. Подробности – в материале «КП-Самара».

Птицы и игры

Необычный формат знакомства с природой представляет экскурсия-игра «Пернатая мафия», которую проводит экскурсовод Анастасия Силина. Она рассчитана на семьи с детьми и школьные группы. Во время прогулки участникам предстоит выполнять игровые задания, наблюдать за птицами и искать ответы на вопросы, благодаря чему знакомство с природой превращается в настоящее приключение.

«Я с детства наблюдаю за птицами и всегда замечала в городе тех пернатых, которых многие просто не видят. Захотелось делиться своими знаниями с другими, а игровая форма оказалась самой понятной и увлекательной для детей. При этом взрослые тоже с удовольствием включаются в процесс - еще ни разу не было такого, чтобы кто-то оставался в стороне», - рассказывает экскурсовод.

Во время прогулки участникам предстоит выполнять игровые задания. Фото: предоставлено Анастасией Силиной

По словам Анастасии, главная цель экскурсии - экологическое просвещение. Именно совместное участие детей и взрослых делает экскурсию особенно ценной: знания о природе воспринимаются легче, когда человек сам становится участником происходящего, а не просто слушателем.

«После экскурсии некоторые семьи рассказывали, что дети сами просили сделать кормушки и всю зиму правильно подкармливали птиц. Для меня это самый главный результат, потому что цель экологического просвещения была достигнута», - отмечает она.

В 2024 году игровая экскурсия стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смыслов», а в 2026 году - призером Национальной туристической премии «Маршрут построен».

Разнообразие маршрутов

Туристические агентства предлагают десятки маршрутов на самые разные темы. Можно выбрать прогулки по Самарской Луке, гастрономические экскурсии, камерные маршруты по старой Самаре, познакомиться с малоизвестными двориками города или подобрать индивидуальный маршрут по своим интересам. Именно такое погружение позволяет почувствовать душу города, увидеть его не как набор видов с открытки, а как живой организм с собственной памятью и характером.

Туристические агентства предлагают маршруты на самые разные темы. Фото: Антон Бронзов

Оценить, насколько разнообразными стали экскурсии по Самаре, можно и на специализированных онлайн-площадках. Только на одном из сервисов собраны свыше 40 предложений - от классических обзорных прогулок до экскурсий с аудиогидом, маршрутов по Молодецкому и Цареву курганам, прогулок по рок-местам города и экскурсий, посвященных городским легендам.

Изучение архитектуры

Еще один необычный взгляд на Самару предлагает экскурсовод Алла Борисова. Она знакомит участников с городом через его архитектуру. Особое место в ее работе занимает экскурсия «Самара: романтика советского модернизма», посвященная архитектуре 1960–1980-х годов. Во время прогулки участники знакомятся со зданиями второй половины ХХ века, узнают историю их создания и особенности советского модернизма.

«Для меня важно показать жителям города, что дома, которые нас окружают, тоже могут рассказывать историю. Архитектура отражает эпоху, мечты и стремления людей, а если к ней прислушаться, она действительно начинает говорить», - рассказывает Алла Борисова.

Туристы могут изучить архитектуру. Фото: Антон Бронзов

По словам экскурсовода, многие по привычке считают ценными только дореволюционные здания, тогда как архитектура советского модернизма заслуживает не меньшего внимания.

«Ее смысл не в обилии украшений, а в форме, композиции и новых инженерных решениях. Мне очень приятно, что в последние годы жители Самары все чаще начинают интересоваться не только дореволюционной архитектурой, но и модернизмом».

Среди своих любимых объектов этого периода Алла Борисова выделяет Дворец бракосочетаний «Теремок» и здание ОДУ Средней Волги на улице Полевой. По ее словам, оба здания хранят множество интересных историй и помогают по-новому взглянуть на архитектуру второй половины ХХ века.

Экскурсии собирают много желающих. Фото: Антон Бронзов

Природные достопримечательности

Туристский информационный центр Самарской области также является проводником в изучение родных просторов. Так, например, в подборку «Топ-5 экологических троп» вошли маршруты разной протяженности и уровня сложности: от видовых точек Молодецкого кургана и Жигулевских гор до сакральных мест вроде урочища Каменная Чаша и источника Святого Ильи.

Дополняют список маршруты «Ведьмино озеро» и «Гора Попова», позволяющие познакомиться с уникальными ландшафтами Самарской Луки и села Ширяево. Этот набор троп - еще одно свидетельство того, что Самарская область сегодня - это не только городская среда, но и бескрайние просторы для пеших исследователей.

Самара давно перестала быть «городом одного маршрута», а лишь подтвердила звание настоящего города-курорта с бесконечным выбором впечатлений. Чтобы влюбиться в регион заново, не нужно уезжать далеко - достаточно выбрать экскурсию по душе. Сегодня это не просто информация, а ключ к переосмыслению пространства, где история соседствует с современностью, а природа - с городским ритмом.

Такие прогулки превращают обычный выходной в исследование, а гостя - в первооткрывателя. Остается лишь сделать выбор и убедиться: Самара многолика, и ее главные сокровища часто скрыты там, где мы редко их замечаем.

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