Одно неловкое движение – и весь отпуск испорчен. Грозит ли «зуд купальщика» жителям Самарской области?

Подхватить церкариоз можно в закрытых водоемах, где обитают птицы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Церкариоз, по-простому – «зуд купальщика», – зараза, которую подхватывают жители разных регионов России. Что это за болезнь и как она распространяется? Чем опасна и как лечится? Грозит ли церкариоз самарцам? Читайте в материале «КП-Самара» – советы экспертов.

Причина - паразиты

Может показаться, что церкариоз – новое заболевание, проникшее в нашу страну из-за границы или мутировавшее. Но это не так. В Роспотребнадзоре заявили, что случаи заражения этим паразитом фиксируют каждый год.

«Зуд купальщика» вызывают именно паразиты – личинки плоского червя, или церкарии. И подхватить их можно, если купаться в хорошо прогреваемых прудах и озерах, рассказала «КП-Самара» доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина. Особенно высок риск, если в водоеме, где вода достигла +20 градусов и больше, обитают водоплавающие птицы, например, кряквы, так как у них могут быть эти паразиты. Их промежуточным «хозяином» становятся моллюски.

«При проникновении в кожу человека личинки быстро гибнут, так как им нужен определенный хозяин, но вызывают аллергическую реакцию и сильный зуд», – объяснила Валентина Ильина.

А вот от человека к человеку церкариоз не передается, объяснила «КП-Самара» заведующий клинико-экспертным отделом ГБУЗ СОКВД, врач-дерматовенеролог Виктория Конева.

Как определить церкариоз и чем лечить?

Основные симптомы церкариоза – это зуд, покраснение, мелкая сыпь или папулы, перечислила Виктория Конева. Они могут проявиться через несколько минут или часов после купания.

«Лечение симптоматическое: антигистаминные препараты, наружные противозудные и противовоспалительные средства. При выраженной реакции и по назначению врача можно принимать топические глюкокортикостероиды», – прокомментировала врач-дерматовенеролог.

Симптомы болезни могут сохраняться до 2-3 недель. Но у большинства людей «зуд купальщика» проходят без какого-либо лечения спустя несколько дней.

Видишь утку – иди мимо

Да, церкариоз не смертельно опасен, но может принести немало неприятных ощущений. Искупавшись один раз в не самом подходящем месте, можно испортить себе летний отпуск.

Чтобы не стать жертвой «зуда купальщика», плавать нужно только в специально оборудованных местах, где состояние воды и песка регулярно контролирует Роспотребнадзор. Не стоит купаться в стоячих водоемах, где много растительности и плавают утки.

«Не ходите голыми ногами по подводным растениям — это возможные зоны обитания церкарий», – посоветовала доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина.

Если вы все-таки искупались в водоеме, где могут обитать церкарии, на суше как можно скорее вытрите тело жестким полотенцем.

«Интенсивное вытирание может помочь удалить проникших церкарий», – объяснили в Роспотребнадзоре.

Дома нужно обязательно принять душ с мылом и мочалкой.

Если вам нужно долго находиться в водоеме со стоячей водой и птицами, например, вы планируете рыбачить или очищать дно от мусора, выбирайте правильную одежду. Идеально, если это будет гидрокостюм. Подойдет также плотно облегающая тело одежда: главное, чтобы площадь голого тела была минимальной.

Следуйте советам экспертов, чтобы болезнь не испортила ваш отдых!

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