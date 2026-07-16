«150 лет показывали время 18:40»: самарский «Том Сойер Фест» начал реставрацию дома Кожевникова

В Самаре началась реконструкция "Дома с часами". Фото: Том Сойер Фест

В Самаре начался новый этап спасения одного из самых известных памятников деревянного зодчества дома купца Кожевникова, который горожане знают как «Дом с часами». Спустя более четырех лет после того, как волонтеры «Том Сойер Феста» взяли историческое здание под свою опеку, на объекте стартовали полномасштабные реставрационные работы. За это время команде проекта пришлось пройти долгий путь: от противоаварийных мероприятий и возвращения дому статуса объекта культурного наследия до подготовки научной документации и поиска финансирования. Теперь легендарный особняк, с которым связано множество городских легенд, получил шанс на вторую жизнь. Мы поговорили с директором благотворительного фонда Анастасией Кнор и узнали, на каком этапе находится реставрация, какие работы уже ведутся и когда самарцы смогут вновь увидеть знаменитый «Дом с часами» во всей его исторической красоте.

Загадочные 18:40

В Самаре немало старинных зданий, окутанных легендами, но, пожалуй, ни одно из них не вызывает столько интереса, как дом купца Александра Кожевникова, известный горожанам как «Дом с часами». По одной из самых известных городских легенд, у владельца особняка трагически погибла дочь. Не сумев смириться с утратой, Кожевников якобы приказал навсегда остановить часы на фасаде дома на отметке 18:40, в тот самый момент, когда оборвалась жизнь его близкого человека.

«Эта легенда очень близка к настоящей истории. На самом деле, это была не дочка, а внучка Александра. Это был 1880-й год, часы провисели на этом доме почти 150 лет. Сейчас они у нас и будут отреставрированы, а после мы вновь повесим их на дом и установим то самое время – 18:40», – рассказала Анастасия Кнор журналистам «КП-Самара».

С домом связана городская легенда. Фото: Том Сойер Фест

В 2019 году казалось, что история дома Кожевникова подходит к концу. После выхода постановления о расселении и сносе легендарный особняк мог навсегда исчезнуть с карты Самары. Однако за историческое здание вступились неравнодушные жители, градозащитники и волонтеры. Общими усилиями им удалось отстоять будущее дома, а вскоре «Том Сойер Фест» взял памятник под свою опеку. С тех пор началась долгая и кропотливая работа по его спасению.

«В прошлом году была готова проектная-сметная документация, но с бюджетом не сложилось. Сейчас мы работаем на сумму в 3 млн. рублей – это призовой фонд за мою победу в форуме «Сильные идеи нового времени». Сейчас мы активно собираем пожертвования на реставрацию, а сумма нужна большая, еще около 12 млн. рублей. Очень надеемся, что в этом году удастся провести общестроительные работы», – рассказывает Анастасия.

Как сейчас обстоят дела

Сейчас на объекте продолжается один из самых ответственных этапов реставрации. Специалисты разбирают две аварийные стены, одновременно бережно очищая каждый исторический кирпич. Все элементы, которые сохранили прочность и соответствуют требованиям реставраторов, будут возвращены на свои прежние места. До конца сентября уже определен весь фронт работ, однако темпы восстановления напрямую зависят от финансирования. По словам участников проекта, дополнительные средства позволят значительно ускорить реставрацию и приблизить момент, когда «Дом с часами» вновь станет украшением исторической Самары.

Специалисты разбирают две аварийные стены. Фото: Том Сойер Фест

«Все средства, которые поступают на помощь в реставрации дома 100% реализуются. Чем больше средств у нас есть, тем больше объема работы нам удастся выполнить».