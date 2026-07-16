Какие секреты таит старинное кладбище? Человеческие кости нашли на месте бывшей психбольницы при прокладке теплотрассы в Самаре

Много лет назад на месте нынешнего Промышленного района находилась деревня с кладбищем. Фото: ГИООКН Самарской области

В Промышленном районе Самары планировали проложить теплотрассу для нового многоквартирного дома в границах улиц Ново-Вокзальной, Нагорной Ставропольской и Гвардейского переулка. Обыденные строительные работы были прерваны неожиданной находкой: здесь обнаружили человеческие кости. Вероятно, они могли принадлежать душевнобольным людям. Как могильник мог оказаться там – читайте в материале «КП-Самара».

Кладбища под городом

В Самаре нередко строительным работам предшествуют археологические, которые помогают выявить уникальные находки и пролить свет на историю нашего края. В 2025 году на месте нового аэропорта нашли останки двух взрослых и ребенка, которым, по предварительным данным, несколько сотен лет. Курганные могильники находили в поселке Кряж, на улице Ленинской. Исторический центр Самары и вовсе – кладезь археологических находок.

Но кладбище, которое обнаружили в Промышленном районе Самары стоит особняком. Его выявили в декабре 2024 года при охранно-разведочном археологическом обследовании земельного участка, на котором планировали проложить теплотрассу для новостройки, сообщили в ГИООКН Самарской области.

Деревня и больница для душевнобольных

Эксперты установили, что в XIX – первой половине XX века в месте, где сейчас стоят многоэтажки и кипит бурная городская жизнь, находилась деревня Томашев Колок. У нее, как и у многих других других населенных пунктов, было свое кладбище.

В 1888 году в Томашевом Колке открыли больницу для душевнобольных. По всей вероятности, умерших пациентов тоже хоронили на деревенском кладбище, и именно на их останки могли наткнуться при проведении работ на месте захоронения. Дата основания известна, так как именно с нее ведет историю Самарская областная клиническая психиатрическая больница, расположенная в непосредственной близости от обнаруженного старого кладбища. И если больница продолжает работать, то от захоронений ничего не осталось.

«Вся территория памятника заасфальтирована и представляет собой проезжую часть улицы Нагорная», – говорится в экспертизе.

Что будет с захоронением дальше?

Кладбище Томашева Колка внесено в список выявленных объектов культурного наследия. В 2026 году его границы определили по границам планируемой теплотрассы. И если начать здесь земляные работы, есть вероятность, что могильник будет утрачен. На участке под котлован проведут спасательные археологические полевые работы.

Эксперты будут знакомиться с архивными материалами, разметят археологические квадраты, отберут необходимое для анализа, будут делать фотографии с места. Проводить такие работы можно только в теплое время года, когда нет снега и земля не промерзла.

Возможно, это позволит узнать больше о деревне и кладбище, которые располагались на территории нынешнего Промышленного района Самары. Сейчас сведений совсем мало, потому что активная человеческая деятельность в предыдущие десятилетия практически уничтожила все следы прошлого.

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