26 усатых-полосатых в одной квартире: самарец приютил десяток кошек и ищет им новый дом

Самарец отдает в добрые руки 26 котиков. Фото: Андрей Шубин

В квартире самарского видеографа Андрея никогда не бывает тихо. Здесь гостей встречают не только хозяин, но и 26 котиков. Каждый со своим характером, привычками и непростой историей. Все они когда-то оказались на улице, пройти мимо бездомных животных Андрей не смог. Несмотря на ежедневные хлопоты и немалые расходы, самарец не теряет надежды найти для своих подопечных любящие семьи. Как Андрею удается справляться с такой необычной «кошачьей» жизнью – в материале «КП-Самара».

Любил животных с детства

Любовь к животным у Андрея появилась еще в детстве. Уже тогда он остро чувствовал несправедливость по отношению к бездомным кошкам и собакам, понимая, что каждому из них нужен человек, который подарит заботу и дом. Первого котенка он спас в 18 лет. Однажды, находясь дома, Андрей услышал из окна третьего этажа жалобное мяуканье, доносившееся из травы во дворе. Он сразу спустился вниз, забрал малыша к себе и решил оставить его. Так в его жизни появилась кошка по кличке Кейси.

«Я в целом сразу понял, что хотел бы помогать животным, но тогда еще жил у родителей, возможности брать животных домой не было. Как только стал жить отдельно, то стал брать котиков к себе, правда, поначалу их объем был значительно меньше. Сейчас у меня их 26, все с улицы или родились уже у меня».

Котики ищут свой новый дом. Фото: Андрей Шубин

Хотя Андрей помнит историю каждого из своих подопечных, один кот навсегда занял особое место в его сердце. Однажды ему позвонила подруга и рассказала, что в соседнем квартале сидит кот с большой открытой раной на щеке. Не раздумывая, Андрей отправился за ним. Позже выяснилось, что причиной стал запущенный абсцесс, возникший из-за больных зубов. После лечения кот остался жить у своего спасителя, и очень быстро между ними возникла особая связь. Мау оказался очень смышленым котом.

«Он часто сидел у меня на шее, когда мы ходили вместе в магазин, гулял по улице без шлейки. Кот был очень добрый, но через пару лет стали болеть почки. Котик был уже взрослый и прожил даже больше, чем ставили срок врачи. Много потерь было, но по Мау я скучаю особенно».

День расписан по минутам

Утро в квартире Андрея начинается задолго до его собственного завтрака. Первым делом он отправляется убирать лотки, с 26 кошками эта процедура занимает немало времени. Если кто-то из питомцев особенно настойчиво просит есть, Андрей сначала кормит самых голодных, а затем насыпает корм уже для всей пушистой компании.

После кормления приходит очередь пылесоса, активные коты постоянно бегают по квартире, играют и нередко растаскивают вещи. Затем Андрей внимательно осматривает каждого питомца, чтобы убедиться, что все чувствуют себя хорошо и никому не требуется помощь. После этого снова приходится проверять и чистить лотки. Только когда все животные накормлены, осмотрены, а квартира приведена в порядок, хозяин наконец может уделить время собственному завтраку.

Каждый день расписан по часам. Фото: Андрей Шубин

«Если кто-то из животных болеет, то принимаем лекарства или едем в клинику на процедуры. В середине дня, примерно в 14:00-15:00, можно немного выдохнуть. Далее иду за кормом для животных, чищу одежду от шерсти и мою полы».

Во сколько обходится содержание 26 котов

Содержать 26 кошек в одиночку задача не только трудоемкая, но и очень затратная. Именно поэтому Андрей начал снимать ролики о своих питомцах и рассказывать их истории в социальных сетях. Неожиданно вокруг него сформировалось большое сообщество неравнодушных людей, которые помогают финансово и поддерживают его доброе дело.

В среднем на содержание животных уходит около 100 тысяч рублей в месяц: примерно 60 тысяч на корм и еще около 40 тысяч на ветеринарное лечение. Несмотря на помощь подписчиков, Андрей признается, что главная его цель не собрать больше средств, а найти каждому питомцу любящую семью.

«Я сделал договор для будущих хозяев питомцев. По нему хозяин должен обязательно присылать фото животного полгода, а перед тем, как забрать питомца к себе, нужно прийти и познакомиться. Дважды приходилось забирать котов обратно, был опыт недобросовестного хозяина. А другой котик оказался слишком активным для уже имеющейся кошки хозяина, это я понял спокойно, все кошки важны».

Возможно, именно среди питомцев Андрея вас уже ждет будущий пушистый друг. Если вы давно задумывались о том, чтобы подарить дом кошке, можно связаться с Андреем по номеру: +7 906 346 3261.

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