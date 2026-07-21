Каникулы с пользой: дети тольяттинских химиков пополняют в летних лагерях запас сил и здоровья

Предприятие заботится о том, чтобы дети заводчан встречали учебный год отдохнувшими и здоровыми. Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

Отряд, стройся!

Лето в самом разгаре, и по доброй традиции, сохранившейся с советских времен, предприятие помогает заводчанам организовать отдых их детей. Конечно, погостить на каникулах у бабушки в деревне - это хорошо, но смена в детском оздоровительном лагере - совсем другое. Завод предоставляет ребятам возможность отдохнуть в двух лагерях. Один, «Радуга», находится в зеленой зоне Тольятти - родители могут навещать ребенка хоть каждый день. Другой, «Звездочка» - в Шигонском районе: почувствуй независимость от мамы и папы! Кстати, по семейному бюджету яркие летние впечатления детей не бьют: 85% стоимости путевки компенсирует работодатель.

- Этой традиции много лет, как известно, все новое - это хорошо забытое старое, - рассказывает председатель первичной профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзота» Сергей Туманов. - Кто из нас в детстве не ездил в пионерский лагерь? Когда человек растет в коллективе, он приобретает ответственность, самостоятельность и важные человеческие качества: готовность прийти на помощь товарищу, чувство локтя, патриотизм. Кроме того, идет трудовое воспитание - подмести территорию вокруг корпуса своего отряда полезнее, чем сидеть с гаджетом.

Спрос на путевки в детские лагеря большой, и профсоюз старается с каждым годом увеличивать их количество, так как с демографией в семьях заводчан все порядке. Одни дети вырастают из «пионерского» возраста, другие подтягиваются. За последние три года в лагерях Тольятти и его окрестностях отдохнули и нашли новых друзей более 700 детей заводчан.

На море!

Каждый из детских лагерей расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, но многим завод дает возможность понырять и в морских волнах. За последние три года около 500 детей вместе с родителями провели отпуск на Черноморском побережье. Традиционно заводчане отдыхают на берегу Черного моря в поселках Лазаревское, Лоо и в Туапсинском районе.

- Мы выбираем здравницы на море с таким расчетом, чтобы у сотрудников был выбор не только по локациям, но и по номерному фонду - для многодетных семей, например, не везде есть подходящие условия, - говорит Сергей Туманов. - И о наших ветеранах нужно подумать: им важна шаговая доступность до моря. А молодежи не составит труда и пройтись – это тоже фитнес!

Нужно отметить, что ветераны, заводчане и их дети могут восстанавливать душевный баланс и поправлять здоровье на собственных социальных объектах завода: в структуре предприятия сохранились санаторий «Ставрополь» и база отдыха «Подснежник», где химикам предлагаются путевки со значительными скидками. Круглый год!