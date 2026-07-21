В Комсомольском районе Тольятти может появиться новый сквер

В проекте будущего сквера есть все: дорожки, аллеи, скамейки и живописные клумбы. Изображение предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

Каждый из нас мечтает жить в прекрасном благоустроенном городе. И не ехать в центр, чтобы погулять в парке, а просто выйти из дома и очутиться в живописном уголке природы, где можно и пройтись в свое удовольствие, и книгу на лавочке почитать. Мечты становятся ближе с государственной региональной программой «Народный бюджет Самарской области». Правда, есть условие: жители должны принять финансовое участие в проекте, который хотят реализовать на благо своей территории. И чем выше процент этого софинансирования, тем больше шансов выиграть в конкурсе и увидеть реальный результат. Жителям ТОС№4 Комсомольского района Тольятти увеличить шансы на удачу помогает «КуйбышевАзот» - предприятие старается поддерживать инициативы, направленные на повышение уровня комфорта в родном городе. Результатом совместных трудов тольяттинцев, заводчан и администрации района стал проект «Юность» - новый уютный сквер на улице Мурысева. Архитектурно-планировочное решение нового сквера уже разработано. Главная цель - превратить территорию в современную, ухоженную и комфортную зеленую зону для прогулок жителей всех возрастов.

- Прорабатывали эту тему около года, - рассказала жительница Комсомольского района Румиля Мякишева. - Сейчас пространство около педагогического колледжа не ухожено - здесь просто растут деревья. А хотелось бы, чтобы и мамочки с колясками могли гулять, и бабушки с внуками, и молодежь Общая картинка сквера уже сложилась, осталось немного дособрать паззл и выиграть конкурс!

Идею воспользоваться госпрограммой для благоустройства района подал депутат Думы г.о. Тольятти Вадим Гребеньков. Администрация инициативу поддержала, завод тоже, жители - тем более. Проект предусматривает сеть дорожек с качественным покрытием из брусчатки. На их протяжении установят 12 удобных парковых скамеек и столько же урн, разобьют газоны и клумбы, высадят живописную живую изгородь.

- Через территорию, которую мы хотим благоустроить, проходит очень много людей - сквер здесь более чем востребован, - отмечает Вадим Гребеньков. - Здесь смогут отдыхать и студенты педколледжа на переменах, и дети, и взрослые. Надеюсь, наш проект победит, и Комсомольский район станет еще красивее и комфортнее для жизни.