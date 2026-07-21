Всех задержанных доставили в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти полицейские задержали пять человек, которых подозревают в телефонном мошенничестве. По предварительным данным, их жертвами стали не менее девяти пенсионеров, а общая сумма похищенных у них денег превысила 2 млн рублей. Подробности – в материале «КП-Самара».

«Ваш родственник попал в беду»

Пожилых жителей Тольятти обманывали по стандартным мошенническим схемам. Им звонили с незнакомых номеров под видом сотрудников правоохранительных органов. Пенсионеров убеждали, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет, чтобы сохранить их. Также пожилых людей пугали, что родственник попал в беду, а для его спасения нужно срочно передать деньги курьеру, который не заставлял себя ждать.

Была обнаружена часть похищенных денег – около 1,3 млн рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

«Добычей преступников стали деньги, общая сумма которых составила более 2 млн рублей», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На данный момент известно как минимум о девяти пострадавших в Тольятти от телефонных мошенников, но число жертв может вырасти. Сами подозреваемые говорят, что они обманули несколько десятков человек.

Заплатил за доступ к мошеннической схеме

По версии следствия, в банде мошенников были строго распределены «роли» и обязанности. Один из жителей Тольятти был своего рода «региональным представителем» преступников в своем городе.

Один из подозреваемых пытался сбежать, но его поймали в аэропорту Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

«Он же в начале текущего года нашел в интернете информацию о преступном заработке и внес «работодателю» депозит в размере около 1,5 тысяч долларов за получение доступа к закрытому каналу в мессенджере», – сообщили в региональном МВД.

В этом канале тольяттинец получал информацию о людях, которые стали жертвами мошенников, их адресах и дате предполагаемой передачи денег. Он вовлек в преступную схему знакомых, предложив им стать кураторами и курьерами.

Члены банды оставляли себе часть полученных преступных путем денег — от 5 до 13% от всей суммы. Остальное же переводили «работодателю», с которым были знакомы лишь виртуально.

Задержаны пять человек

По подозрению в мошенничестве задержаны пять жителей Тольятти, самому юному из которых всего 17 лет, а старшему – 31 год. Задержание провели сотрудники оперативно-сыскного отдела МВД Тольятти при поддержке сотрудников ОМОН. Один из подозреваемых пытался сбежать, но его поймали в аэропорту, откуда он планировал вылететь в другой регион.

В квартирах задержанных прошли обыски Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Всех задержанных доставили в отдел полиции. В их квартирах прошли обыски. Полицейские изъяли сим-карты, банковские карты, ноутбуки, телефоны, счетчики для денег, транспорт. Также была обнаружена часть похищенных денег – около 1,3 млн рублей. Все это отправили на экспертизу.

Четверых членов банды арестовали, а несовершеннолетнего пособника мошенников отпустили под запрет определенных действий.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этой преступной схемы, в том числе кого еще могли обмануть мошенники. Это могут быть и жители соседнего региона.

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