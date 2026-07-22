В поисках богатого урожая: куда поехать за грибами в Самарской области летом 2026 года

В Самарской области начался грибной сезон. Фото: Екатерина Ростова

Ни затяжные дожди, ни прохладная погода не отпугнули любителей «тихой охоты». Напротив, обильные осадки создали идеальные условия для роста грибов, и леса Самарской области вновь стали местом притяжения для сотен грибников. Самарцы активно делятся фотографиями полных корзин и раскрывают самые удачные места, где сейчас можно найти маслята, грузди и белые грибы. «КП-Самара» собрала самые популярные грибные локации региона.

Отправляйтесь в северные районы

Доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина рассказала, что самым грибным является север региона.

«Северные районы Самарской области имеют большую площадь лесов, потому и грибов там будет больше. Особенно грибники любят сосновые и смешанные леса, более светлые и «проходимые», с разнообразием грибов. Однако ни один грибник точно не скажет о своем любимом месте. В регионе уже можно найти сыроежки, шампиньоны, лисички, подберезовики и другие виды. Собирать нужно только знакомые грибы, так как иногда они очень похожи внешне на ядовитые», – рассказывает биолог.

В Северных районах можно найти шампиньоны, сыроежки и лисички. Фото: Екатерина Ростова

Волжский район продолжает радовать любителей богатым урожаем грибов. По словам грибников, сейчас в местных лесах особенно много груздей и зонтов, которые встречаются целыми полянами. Кроме того, попадаются сыроежки, а после прошедших дождей заметно увеличилось количество говорушек и шампиньонов. Опытные грибники отмечают, что при удачном маршруте корзину можно наполнить всего за несколько часов.

У соседей самые грибные места

Однако удача сопутствует далеко не всем любителям грибной охоты. Некоторые грибники отмечают, что в лесах региона найти хороший урожай становится все сложнее, привычные грибные места уже могли быть собраны другими, а где-то грибы и вовсе пока не выросли в достаточном количестве. В поисках более богатых лесных угодий многие отправляются за пределы региона, в соседнюю Ульяновскую область, где, по отзывам, сейчас шансов вернуться с полной корзиной значительно больше.

Изобилие грибов в Ульяновской области. Фото: Екатерина Ростова

«В области в этом году довольно мало грибов, приходится ездить к соседям в Ульяновскую область. По весне удалось набрать сморчков, маслят, рыжиков и груздей», – рассказывает грибник Екатерина.

По словам грибников, именно в Ульяновской области сейчас удается собрать по-настоящему богатый урожай. Из леса люди возвращаются не только с полными ведрами и корзинами, но и с большими пакетами, а иногда даже с целыми ящиками ароматных грибов. Такой улов позволяет сделать запасы на всю зиму. Особенно ценятся грузди, которые традиционно идут в засолку, а также свежие грибы, обжаренные с картошкой.

Грибы хороши для засолок. Фото: Екатерина Ростова

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