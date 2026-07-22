255 миллионов за историю: в Самаре продают знаменитую гостиницу-памятник на ул. Фрунзе

В Самаре продают бывшую гостиницу "Националь". Фото: "Авито"

Ни одно объявление о продаже недвижимости не вызывает такого интереса, как лот с историей. На сайте объявлений появился такой объект - бывшая гостиница «Националь», признанная памятником архитектуры. За здание с богатым прошлым просят 255 миллионов рублей, поэтому позволить себе такую покупку сможет далеко не каждый. Рассказываем, чем знаменит бывший «Националь», какую роль он сыграл в истории Самары и что именно получит будущий владелец, если решится приобрести один из самых дорогих и знаковых объектов на рынке недвижимости.

Здесь был Есенин и Маяковский

История самарского «Националя» началась еще на заре XX века. Здание на пересечении нынешних улиц Фрунзе и Ленинградской было построено по инициативе купца Павла Гудкова. В 1906 году здесь открылась гостиница «Метрополь», одна из самых современных в городе. Для своего времени она считалась настоящим символом роскоши: в здании работали лифт, электрическое освещение, пароводяное отопление, телефоны, а в номерах были ванные комнаты. После масштабной реконструкции в 1911–1912 годах гостиница получила новое имя – «Националь», а количество номеров выросло почти до двухсот. В рекламных объявлениях ее называли «первоклассной гостиницей европейского стиля», обещая постояльцам максимальный комфорт и роскошный ресторан с отдельными ложами.

В гостинице было много исторических гостей. Фото: "Авито"

«Националь» быстро стал центром светской и деловой жизни Самары. Здесь останавливались известные политики, литераторы и общественные деятели. Среди самых знаменитых гостей называют Александра Керенского, Инессу Арманд, Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Правда, с именем поэта связана одна из городских легенд, многие рассказывают, что он жил здесь вместе с Айседорой Дункан и даже устроил шумный дебош в ресторане. Однако исследователи считают, что весной 1921 года Есенин почти не покидал железнодорожный вагон во время остановки в Самаре, поэтому его проживание в гостинице документально не подтверждено. Зато визиты Маяковского, Керенского и других известных гостей нашли отражение в исторических источниках.

После революции судьба здания изменилась вместе со страной. В 1919 году гостиницу национализировали, сначала здесь разместилась гостиница «Красная Армия», затем «Кооперативная», позже историческое название ненадолго вернули, а в советские годы она была известна как гостиница «Центральная». Во время Великой Отечественной войны в одном из ее номеров жил писатель Алексей Толстой, который в эвакуации работал над драмой «Иван Грозный», писал статьи о войне и принимал коллег-писателей. Несмотря на смену эпох, названий и владельцев, здание сохранилось до наших дней и сегодня остается объектом культурного наследия, одним из немногих свидетелей той Самары, где более ста лет назад кипела жизнь купеческого города.

255 миллионов за историю

Этим летом историческое пятиэтажное здание 1905 года постройки выставили на продажу. В нем есть уникальные арочные подвалы, выполненные по технологии Монье, которые представляют не только архитектурную, но и историческую ценность. В настоящее время гостиница не функционирует, однако первый этаж сдается в аренду.

Внутри гостиницы нужен ремонт. Фото: "Авито"

Здание находится всего в 10 минутах от набережной Волги, в 3 км от железнодорожного вокзала и примерно в 47 км от аэропорта «Курумоч», что делает его привлекательным как для туристического, так и для коммерческого использования. В распоряжении будущего владельца нежилые помещения со 2-го по 5-й этаж общей площадью 7 356 квадратных метров. Часть площадей требует ремонта, однако объект уже располагает готовым номерным фондом на 96.

Стоимость объекта заявлена в размере 255 миллионов рублей, при этом собственник готов рассмотреть и торг.

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