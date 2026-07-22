В селе Ширяево Илья Репин работал над этюдами к будущему полотну «Бурлаки на Волге». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области этим летом состоится яркое культурное событие, посвященное дню рождения Ильи Репина. Ежегодный праздник объединит музыку, театр, изобразительное искусство и творческие мастерские. Рассказываем, когда и где пройдет фестиваль искусств «Репин навсегда» и какая программа ждет гостей.

Как Репин связан с селом Ширяево в Самарской области

Одна из страниц жизни великого русского художника была связана с Самарской областью. Летом 1870 года Илья Репин вместе с друзьями пребывал в селе Ширяево. Там он работал над этюдами к будущему полотну «Бурлаки на Волге».

Художник жил в доме крестьянина Ивана Алексеева три летних месяца. Здание сохранилось до наших дней. С 1990 года в нем работает музей. Благодаря Репину впоследствии село Ширяево стало одним из символов русского художественного паломничества.

Когда и где пройдет фестиваль «Репин навсегда» в Самарской области 2026

Фестиваль искусств «Репин навсегда» (6+) пройдет в Самарской области 5 августа 2026 года. Площадкой его проведения станет историко-музейный комплекс в селе Ширяево. Расположен он на улице Советской, 14. Начало мероприятия – в 12:00.

Программа фестиваля «Репин навсегда» в Самарской области 2026

Гостей фестиваля искусств «Репин навсегда» ждет насыщенная программа. Одним из центральных событий станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка». В экспозиции будут представлены произведении печатной графики, которые позволят увидеть работы Репина и художников его времени через историю отечественного репродукционного искусства.

Посетители выставки увидят гелиогравюры, фототипии, фотогравюры и цинкогравюры. Все они были созданы крупнейшими российскими издательствами конца XIX — начала XX века. Посетить экспозицию можно будет до 4 октября 2026 года.

На главной сцене фестиваля выступит Государственный академический Волжский русский народный хор. А актеры Самарского художественного театра «Витражи» впервые представят специальную театральную программу, посвященную Илье Репину.

Также в течение дня на территории музейного комплекса будут работать творческие площадки. Запланированы мастер-класс по скетчингу художницы Юлии Гусевой и репинский пленэр самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой. Гости фестиваля смогут попробовать себя в ксилографии и изготовить кожаный браслет своими руками.

Как принять участие в фестивале «Репин навсегда» в Самарской области 2026

Посещение фестиваля «Репин навсегда» в Самарской области будет платным. В стоимость билетов будет входить трансфер до села Ширяево. Подробнее здесь.

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