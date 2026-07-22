Слезы, угрозы и потеря себя: что стало с блогершей из Тольятти, пожавшей руку Ди Каприо

Что на самом деле скрывалось за голливудским триумфом тольяттинской звезды / Фото: соцсети Анастасии Федько

В январе 2026 года уроженка Тольятти Анастасия Федько стала главной сенсацией рунета — красные дорожки BAFTA и «Золотого глобуса», рукопожатие с Леонардо Ди Каприо, объятия с Селеной Гомес. Миллионы подписчиков следили за ее головокружительным взлетом. Но за красивой картинкой скрывалась совсем другая история. О том, что на самом деле стояло за голливудской сказкой, Настя рассказала спустя полгода. Как мечта обернулась кошмаром и что сейчас происходит с нашей землячкой — в материале «КП-Самара».

«Ребята, случилось нечто невероятное»

8 января 2026 года Анастасия Федько огорошила подписчиков новостью, от которой у них перехватило дыхание:

«Ребята, случилось нечто невероятное. Послезавтра я еду на голливудское мероприятие с красной дорожкой. Даже произнося это вслух, до сих пор не верю, что это реально».

Как рассказала блогер, приглашение стало результатом контракта с американским рекламным агентством. Решение подписать его далось непросто. Настя честно призналась, что долго сомневалась в себе.

«Чтобы здесь преуспеть, нужно либо быть дочерью Джонни Деппа, что маловероятно, учитывая, что он вряд ли заезжал в Тольятти, либо быть той самой «главной героиней», которую случайно заметит крупный продюсер. Что, в общем-то, со мной и произошло», — рассказывала она в соцсетях.

Когда агентство сообщило, что ее приглашают на BAFTA и «Золотой глобус», Настя испытала смешанные чувства.

«Когда мне это предложили, я одновременно была безумно счастлива — это же предложение мечты! — но в ту же секунду захотела отказаться. У меня очень сильный синдром самозванца. Мне сложно присваивать себе достижения».

Федько подчеркнула, что всегда хотела идти «честным путем»: много работать, сниматься в независимом кино, чтобы приглашение на такие события стало итогом большого актерского пути, а не следствием блогерской популярности.

«Я думала: у меня нет за плечами серьезной актерской карьеры, значит, я не имею права там быть. Неважно, что у меня миллионы подписчиков и я много работала. Я звонила друзьям и говорила: «Ребят, как думаете, мне идти? Мне кажется, я недостойна». А они отвечали: «Настя, у тебя есть приглашение? Тогда перестань говорить ерунду!».

«Собирали всем селом»

Отдельным стрессом стала подготовка к выходу. В Голливуде гостей встречают по одежке, и о строгих правилах дресс-кода Настя раньше даже не задумывалась.

«Я сошла с ума в поисках платья на красную дорожку. По ощущениям, перемерила все платья Нью-Йорка. Я-то думала, что приду такая дерзкая, в «конверсах» и платье. А оказалось, что на ивенты такого масштаба нельзя прийти в простом образе».

Платья больших и серьезных брендов стоят больших денег. В итоге Настя провела день в секонд-хендах, но безуспешно. Спасение пришло от друзей.

«Главная девочка из агентства дала мне свое дорогущее платье, подружка — колье Tiffany. Собирали меня «всем селом». Вот туфли пришлось купить самой! В новой эре суперзвезды туфли должны быть!», — шутила Настя.

На красной дорожке BAFTA она появилась в серебристом платье Alexander McQueen. И выглядела как настоящая звезда.

«Знаете, что мне нравится больше всего? Все это мне одолжили люди из моей жизни. Вот что такое настоящее богатство», — говорила она.

«Я пожала руку Дженнифер Лоуренс»

Уже 11 января девушка опубликовала ролик, который произвел настоящий фурор. На видео Настя здоровается за руку с Леонардо Ди Каприо. Актер выглядел стройным и подтянутым, а Настя не скрывала восторга и шока. Они вместе позировали фотографам: девушка из российской провинции и мировая звезда, кумир миллионов.

В соцсетях Настя взахлеб перечисляла встречи:

«Мама Майли Сайрус сказала, что у меня очень красивое платье, я жала руку Дженнифер Лоуренс, обнялась с Селеной Гомес, сказала Charli XCX, что я ее фанатка, а в конце все-таки увидела Тимоти Шаламе. Вчера для меня это звучало бы как полный бред, а сегодня — это моя жизнь».

Рукопожатие с Леонардо Ди Каприо. Это видео за сутки набрало миллионы просмотров, а Настю из Тольятти узнала вся страна / Фото: соцсети Анастасии Федько

Видео с Ди Каприо за сутки набрало миллионы просмотров. Вся страна узнала о «девочке из Тольятти, покорившей Голливуд». У Насти было почти 4 миллиона подписчиков в TikTok и почти 2 миллиона на YouTube. Она давала интервью, появилась в шведском Marie Claire. Казалось, сказка продолжается.

Неудачные наряды и странное сотрудничество

Но уже весной начали появляться тревожные сигналы. Сначала подписчики заметили, что Настя стала сама не своя. Ее образы на красных дорожках вызывали вопросы: продюсер, взявшийся за медийную стратегию Федько, подбирал ей неудачные наряды, затягивал корсет абы как и делал «несуразные образы». Фанаты писали в комментариях, что сотрудничество явно идет не на пользу блогеру.

После скандалов и ухода от продюсера Настя снова начала снимать короткие смешные видео / Фото: соцсети Анастасии Федько

А затем имидж Насти подпортило архивное интервью, которое внезапно всплыло в сети. В нем она откровенно призналась, что в школе сама была инициатором буллинга — унижала одноклассников. Это признание вызвало волну негатива. Позже Настя призналась, что ей стыдно за это.

Фанаты, которые знали ее по легким и смешным скетчам, были шокированы. В соцсетях начались споры: можно ли прощать такое и имеет ли человек право на искупление.

«Я потеряла себя»

О том, что сотрудничество с продюсером прекратилось, публично заявила сама Настя. В начале июля она опубликовала эмоциональное видео, где со слезами призналась: последние полгода были адом.

«Я была в какой-то жесточайшей депрессии и не хотела никому рассказывать, что происходит. Это было безумно тяжелое время, которое оставило огромный и неизгладимый след на моей психике», — говорила она.

По словам Насти, она согласилась на контракт в момент уязвимости — осталась одна в чужой стране после учебы и боялась, что больше никогда не получит такого предложения. Но сотрудничество оказалось не тем, что она ожидала.

«Я понимала, насколько фальшиво это все выглядит с моей стороны. И все это перемешано с таким огромным отвращением от самой себя, вы просто не представляете. От этой фальши меня просто выворачивало, когда я смотрела на себя в зеркало каждое утро».

Настя не называла имени продюсера из-за подписанного документа о неразглашении. Но продюсер ответил публично — по словам Насти, оскорблял ее, рассказывал подробности личной жизни и выдавал ложную информацию об их работе. Федько написала, что строила с продюсером «фейковую дружбу», потому что тот угрожал судами и эмоционально давил.

Тогда конфликт разделил аудиторию. Одни встали на сторону Насти, вспоминая совсем не дружеское отношение продюсера и неудачные образы. Другие сочли, что блогер перекладывает ответственность.

«Настя уже не та»

После всех событий подписчики разделились на два лагеря. Те, кто знал Настю по старым скетчам, начали писать в комментариях:

«Ты уже не та. Мы любили тебя за твои пародии, за твой юмор, за то, что ты была настоящей. А теперь ты — часть этой голливудской тусовки, где все фальшиво».

Другие защищали землячку: «Она выросла, она движется дальше. Нельзя всю жизнь снимать одно и то же».

Несмотря на скандалы, Настя не забросила актерские проекты. В марте вышла ее короткометражка Perfect Victim — о девушке, которая теряет себя, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям. Многие увидели в этом фильме автобиографический подтекст. Фильм за два дня собрал более 5 миллионов просмотров. Настя подала заявки на фестивали и мечтает о Каннах.

В мае она писала: «Если бы пять лет назад мне сказали, что в 2026 году я буду давать большое интервью «Афише Daily» по поводу фильма, который я написала и в котором снялась, я бы покрутила пальцем у виска. А сегодня это, видимо, моя жизнь».

Путь к Netflix

Несмотря на все, карьера Насти идет в гору / Фото: соцсети Анастасии Федько

Несмотря на весь этот шум, карьера Насти продолжает набирать обороты. Стало известно, что 25-летняя уроженка Тольятти прошла кастинг и утверждена на роль в проекте стримингового гиганта Netflix. Подробности фильма или сериала держатся в строжайшем секрете: пока неизвестны ни название, ни режиссер, ни даже жанр.

Кроме того, Настя снялась во втором сезоне популярного подросткового сериала «Новенький», который выходит на видеосервисе START. В сериале, посвященном теме буллинга, она сыграла одноклассницу главного героя. Для нее это был первый опыт съемок в кино.

Сама Настя, кажется, услышала голоса тех, кто скучал по старому. В последнее время она снова начала выкладывать короткие смешные видео — те самые скетчи, за которые ее полюбили миллионы. Сейчас Настя по-прежнему живет в Нью-Йорке.

«Я хочу попробовать стать человеком, который через эту историю станет заметно сильнее, мудрее, взрослее. Научиться не идти на какие-то неудобные псевдокомпромиссы и сделки с совестью», — признается девушка.

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