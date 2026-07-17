Авиастроитель из Самары рассказал о боевых буднях и адаптации после СВО

В зоне СВО Владислав служил в составе разведгруппы. Фото из архива героя публикации.

В Год единства народов России медиагруппа «Комсомольская правда» в рамках проекта «Родина у всех одна» продолжает цикл публикаций об участниках СВО из Самарской области, которые сплотились на передовой по примеру своих героических дедов и прадедов - победителей в Великой Отечественной войне. В этом материале мы расскажем о ветеране СВО, сотруднике АО «Салют» Владиславе Н., который служил в составе разведгруппы и проявил себя как отважный боец.

Из «запаса» - на передовую

В детстве Владислав жил с родителями в Закарпатье и до сих пор помнит, как негативно там относились к русским. Этот факт его очень удивлял. Но Владислав и представить не мог, что спустя годы ему придется с оружием в руках защищать Родину от тех самых националистов.

В 1990 году герой нашего материала завершил обучение в Рязанском высшем военном автомобильном инженерном училище, однако всю свою жизнь посвятил авиации. Работал на разных предприятиях: на Казанском авиационном заводе, где занимался строительством Ту-22М3; на Московском авиазаводе, где выпускали МиГ-29 СМТ; на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре - там создавали «Сухой Суперджет 100».

В Самаре Владислав устроился в частную самолетостроительную компанию. А потом грянул февраль 2022 года. Будучи офицером запаса, он не мог отсиживаться в тылу и решил помогать своим. Уже в июле Владислав отправился в Донецкую область. Признается, что не в силах был поступить иначе: армейский опыт сыграл ему на руку, а с хорошей физической подготовкой в свои 55 лет он мог дать фору молодым бойцам.

«Чужой» среди чужих

Как кадровый офицер Владислав почти сразу получил руководящую должность. В качестве командира разведвзвода с позывным «Чужой» он выполнял сложные задачи, где требовались стойкость, мужество и смекалка. На его плечах лежала огромная ответственность за вверенных бойцов.

«Наша группа совершала постоянные рейды в тыл противника, выявляла огневые точки, места скопления живой силы, передавала координаты в штаб, корректировала огонь», – рассказал Владислав.

Особенно ему запомнился бой 10 августа 2022 года. Этот день он считает своим вторым днем рождения. По приказу командования разведгруппа противостояла прорыву противника к Донецку: за спинами бойцов находились стратегическая трасса, ведущая на Запорожье, и столица Донбасса. Несколько часов девять российских разведчиков сдерживали натиск целой армии ВСУ, отразили три атаки воинских подразделений, численность которых превышала 2,5 тысячи человек.

«Чужой» первым принял бой, находясь в это время на позициях. Умело управляя подоспевшими подчиненными, личным примером и мужеством он дал им уверенность в успешном исходе сражения. Сам отражал атаку за атакой. Когда противнику удавалось подойти совсем близко, забрасывал врага гранатами. Несмотря на огромный перевес в численности бойцов ВСУ, нашим ребятам удалось без потерь выполнить задачу и удержать стратегические позиции. За проявленный героизм лейтенант Н. был награжден медалью «За храбрость».

Владислав с горечью вспоминает, что на отбитых позициях нашел конспект солдата ВСУ, в котором записано, как британский офицер преподавал уроки войны с русскими.

Не забудет он и своего сослуживца, который, пройдя все горячие точки и имея 13 наград, пришел на СВО за 14-й – счастливой, но погиб на второй день. Не стереть из памяти и всех фронтовых товарищей, отдавших жизнь за Родину.

Назад к авиации

В определенный момент Владислав почувствовал, что не выдерживает нагрузок. Но, пробыв дома лишь месяц, он понял, что его снова тянет на фронт. Здесь, в тишине, лишь напряжение: он привык засыпать в обнимку с автоматом, снятым с предохранителя, под разрывы снарядов. Только настойчивые уговоры жены удержали его в мирной жизни.

На самарское предприятие АО «Салют» Владислав пришел около двух лет назад - в декабре 2023 года. Участник СВО сразу влился в коллектив, проявив себя как грамотный и ответственный специалист. Сейчас он трудится слесарем в испытательном цехе №112.

«Работа интересная, – говорит Владислав. – Постоянно появляется что-то новое, приходится думать. При этом профессия близка к авиации, что мне очень нравится. И руководство предприятия, и коллектив приняли меня хорошо. У меня всегда все нормально, ведь главное, что я проснулся, жив и здоров, руки-ноги на месте. Надо ценить жизнь, все остальное – мелочи».