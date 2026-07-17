Дрон сможет летать по заданной программе и распознавать объекты по камерам: самарских школьников будут учить программированию БПЛА

С помощью новой разработки планируется обучать школьников и студентов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре разработали программно-аппаратный комплекс БПЛА, по которому можно будет обучать программированию беспилотников. Школьники и студенты смогут задавать разные параметры для полетов одиночного дрона или даже целого роя, практиковаться в составлении программ и запусках. Подробности – в материале «КП-Самара».

Больший набор функций

Студенты Самарского политеха под руководством директора центра интеллектуальных робототехнических систем Сергея Сусарева создали действующий прототип для отладки программных решений. Его собрали из комплектующих, доступных на российском рынке. По словам инженеров, новая платформа гибче, понятнее в настройке и безопаснее в эксплуатации, чем существующие аналоги.

Также в процессе разработки были спроектированы оригинальная рама дрона и собственная платформа для разработки программного обеспечения роботов. Работоспособность комплекса не зависит от иностранных разработок, так как в ее основе лежит альтернативный протокол связи и отечественная ROS2. Это аналог зарубежной программной платформы, которую во всем мире широко используют разработчики роботов и дронов.

«Новая платформа рассчитана на больший набор функций и при этом расходует меньше ресурсов бортового мини-компьютера летательного аппарата. Дрон сможет не только летать по заданной программе, но и в реальном времени обрабатывать данные с камер, распознавая объекты», – рассказали авторы проекта.

Общение десятки беспилотников

С помощью новой разработки планируется обучать школьников и студентов. Первые смогут использовать ее для моделирования БПЛА или подготовки к соревнованиям. Вторые будут заниматься во время лабораторных работ по программированию и компьютерному зрению. Платформа позволит сформировать разные навыки: от настройки контроллера до создания распределенного искусственного интеллекта для группы беспилотников.

Обучение будет вестись от простого к сложному. Сначала ученики узнают, как составлять программы для дрона из готовых визуальных блоков: из конструктора, без единой строчки кода. Затем освоят разные прошивки и язык Python. На продвинутом уровне перейдут к языку Rust и научатся напрямую изменять исходный код системы.

Отмечается, что образовательные решения в области БАС на рынке отличаются фрагментарностью, из-за этого почти нет возможности попробовать свои силы в настройке современных прошивок и в программировании роя дронов. Из-за этого обучающиеся не всегда понимают принцип управления группой взаимодействующих летательных аппаратов.

«Мы создали платформу, на которой можно будет учить всему и сразу: от пайки и сборки до программирования одиночного дрона, целого роя БПЛА и систем компьютерного зрения. Сейчас аналоги либо недоступны массовому пользователю, либо «игрушечные» – научить кого-либо программированию БПЛА с их помощью довольно сложно. Наш же комплекс – конструктор для настоящей инженерии. Работая с ним, школьник или студент поймет, как дрон видит мир, как принимает решения и как десяток беспилотников общаются между собой без участия человека», – рассказал один из разработчиков.

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