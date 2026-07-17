«Будем стараться не только побеждать, но и играть в красивый футбол, который любит Самара»: Максим Витюгов о доверии тренерского штаба, восстановлении после травм и новом сезоне

Максим Витюгов рассказал, почему стал чаще играть после смены главного тренера Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов пообщался с корреспондентом «КП-Самара» перед началом нового сезона. Футболист рассказал, почему стал чаще играть после смены главного тренера команды, как переживал период тяжелых травм, о поддержке болельщиков и грядущем сезоне.

- В прошлом сезоне при Магомеде Адиеве ты получал не так много игрового времени. При Сергее Булатове ситуация кардинально изменилась. С чем это связано?

- Со стилем игры, игровой моделью тренерского штаба. Нынешний тренерский штаб во главе с Сергеем Булатовым ставит атакующий комбинационный футбол. Именно из-за этого я стал получать намного больше игрового времени.

- Насколько тебе комфортно стало играть при новой схеме?

- Сейчас чувствую себя максимально комфортно – с нынешней схемой, нынешним тренерским штабом. Я получаю от тренеров доверие и наслаждаюсь этим. В знак благодарности стараюсь полностью отдавать себя на поле.

- Конец прошлого сезона получился очень ярким для тебя. За счет чего удалось показывать такой результат?

- За счет смены тренерского штаба, так как новый стал мне доверять. В свою очередь я много работал даже без игрового времени, ждал своего и шанса, и, наверно, мне за это вернулось.

- В том сезоне ты пропустил примерно месяц из-за повреждения. В прежние времена у тебя также были серьезные травмы. Что помогло тебе не сломаться психологически и вернуться на прежний уровень?

- Травмы – это всегда тяжело. Особенно когда речь идет об операциях и долгом восстановлении – по семь с половиной месяцев. Было тяжело. Но я сам себе сказал, что буду много трудиться, чтобы вернуться на поле еще сильнее. Хорошо, что сейчас все это позади. В сложные периоды мне помогала моя семья, моя любимая жена. Благодаря их поддержке я не сдавался, продолжал работать. И болельщики «Крыльев Советов», когда я получал тяжелые травмы, восстанавливался, поддерживали меня, писали в соцсетях хорошие слова. Они могут критиковать за игру, за результат, но в трудные моменты – всегда поддержат. Отдельное за это им спасибо. В свою очередь буду стараться приносить как можно больше пользы футбольному клубу «Крылья Советов» и радовать наших болельщиков.

- В какой форме подходишь к новому сезону?

- Это непосредственно сам сезон покажет. Тренировки и товарищеские матчи – это все, конечно, хорошо, но в какой форме я буду – покажут первые игры чемпионата.

- Сейчас у «Крыльев» довольно серьезная конкуренция в центре поля. Нет переживаний за свое игровое время? Или конкуренция наоборот мотивирует?

- Конкуренция – это здорово. Конкуренция в клубе должна быть. Благодаря ей ты растешь. Главное, чтобы она была здоровой. Хорошо, что у нас есть сильные футболисты.

- Команда пока не побеждала в контрольных встречах. Некоторые болельщики переживают по этому поводу. На команду результаты в товарищеских играх как-то сказываются?

- Товарищеские игры – часть подготовки к сезону. Понятно, что всегда хочется выигрывать, но такие игры нужны команде и тренерскую штабу в первую очередь как элемент подготовки к чемпионату. Поэтому у нас сильных переживаний по этому поводу нет. Надеюсь, что победы будут уже в следующей контрольной игре и по ходу сезона.

- «Крылья» много пропускали в прошедшем сезоне. На летних сборах идет работа над исправлением этого аспекта?

- Работа идет по многим направлениям, в том числе по игре в обороне. Уверен, мы исправим эту ситуацию.

- Сергей Божин в интервью «КП-Самара» говорил, что делается акцент на необходимости научиться не разваливаться после пропущенного мяча и одерживать волевые победы.

- Да, это очень важно, на этом тоже тренерский штаб обращает наше внимание.

- Какая атмосфера в команде перед стартом сезона?

- Атмосфера шикарная. Мы на позитивной ноте завершили прошлый сезон – постараемся с этим же настроем подойти к новому.

- Какие цели ставишь перед собой и как думаешь: на что могут претендовать «Крылья Советов» в сезоне 2026/27?

- Делать прогнозы – дело неблагодарное. Хочется как можно больше играть, как можно чаще побеждать. Но повторюсь – все покажет сезон. Будем двигаться от игры к игре и стараться побеждать. Конечно, задача выступить лучше, чем в прошлом сезоне, занять как более высокую позицию. Хотелось бы не только побеждать, но и играть в красивый комбинационный футбол, который любит Самара, и видеть полные трибуны на наших матчах.