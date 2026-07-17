«Детские солдатики за 100 рублей выглядят красивее»: в Безенчуке разгорается скандал после установки нового монумента

Жители Безенчука возмущены видом памятника за 2 млн. рублей. Фото: "Предоставлено Комсомолке"

В Безенчуке разгорается общественная дискуссия вокруг памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Идея установить монумент появилась еще в прошлом году и получила поддержку местных жителей. Однако после того, как был представлен и установлен его окончательный вариант, часть жителей заявила, что ожидала увидеть совсем другой мемориал. В социальных сетях и местных сообществах развернулось активное обсуждение внешнего вида памятника и того, насколько он соответствует первоначальному замыслу. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили с жителями Безенчука, а также получили комментарий заместителя главы поселения.

«Автомат размером с человека»

История создания памятника началась еще осенью прошлого года. 8 октября на официальном сайте администрации муниципального района Безенчукский была опубликована новость о том, что жители поселка выступили с инициативой установить монумент в честь участников специальной военной операции. В администрации сообщили, что поддерживают эту идею, подчеркнув важность сохранения памяти о земляках и выразив готовность содействовать реализации проекта.

«Инициативная группа жителей поселка Безенчук для участия в госпрограмме выходит с проектом «Слава героям!», который увековечит подвиг военнослужащих - наших земляков. По проекту будет установлен мемориал в память об участниках специальной военной операции в центральном парке поселка городского типа Безенчук», – сообщили в октябре на сайте ведомства.

16 июля в чате администрации городского поселения Безенчук местные жители опубликовали фотографию готового памятника. После публикации изображения среди местных жителей началось активное обсуждение. Многие заявили, что итоговый вариант заметно отличается от того, каким они представляли монумент на этапе обсуждения инициативы. В частности, жители обращают внимание на пропорции фигур, считая их неестественными, и отмечают, что внешний вид памятника не соответствует первоначальному замыслу, который, по их мнению, обсуждался ранее.

«Автомат по размеру, как сам человек. Это не памятник, а карикатура! Семьи участников ждали монумент, на который смотришь и понимаешь – это достойное воплощение. А это что? Если честно, на него даже смотреть не хочется», – делятся своим мнением местные жители.

Некоторые жители рассказали, что видели фигуры будущего памятника еще на этапе изготовления. По их словам, уже тогда они высказывали замечания по поводу внешнего вида монумента, однако, как утверждают собеседники, их мнение не было учтено. Сейчас часть жителей считает, что более уместным способом увековечить память погибших стало бы создание мемориальных плит с именами бойцов, а не установка скульптурной композиции, вызвавшей столь неоднозначную реакцию.

«Когда эти солдаты были в стадии изготовления, люди уже высказали свое негативное мнение. Сделайте плиты и имена ребят погибших, но итог вы сами видите», – пишут неравнодушные люди в общем чате.

Еще на этапе подготовки местных жителей смущал вид монумента. фото: Светлана Кривошеева

Плакали от разочарования

Жители Безенчука рассказали журналисту «КП-Самара», что реакция на новый монумент оказалась для многих очень эмоциональной. По словам собеседников, некоторые не смогли сдержать слез, впервые увидев памятник. Однако, как отмечают местные жители, это были слезы не от радости или гордости, а от разочарования.

«Моя мама ночь не спала и плакала, когда увидела этот памятник. Она девять месяцев ждет эвакуацию своего сына…», – рассказали жители журналисту «КП-Самара».

«Горе мастер»

Недовольство горожан вызвал и выбор скульптора. Многие жители напомнили, что именно этот автор уже создавал несколько городских скульптур, которые ранее неоднократно становились предметом критики и вызывали неоднозначную реакцию общественности.

«Что за горе мастер. Глядя на такое творение, создается ощущение, что вылеплено из пластилина ребенком дошкольником», – делятся мнением местные жители.

Отдельным поводом для недовольства жителей стала стоимость памятника. Согласно данным реестра исполненных контрактов, цена монумента составила 1 967 395,19 рубля. Эта сумма вызвала множество вопросов у горожан, которые считают, что внешний вид и качество исполнения памятника не соответствуют затраченным средствам.

«Не стоят таких денег эти человечки, лучше бы вообще не делали. Это карикатура. В детском наборе за 100 рублей солдатики из пластика и то красивее выглядят, а тут такие суммы», – пишут жители.

Ответ от администрации

Чтобы разобраться в ситуации и получить официальную позицию властей, редакция «КП-Самара» направила запрос в администрацию города, а также обратилась к заместителю главы поселения Александру Пичужкину.

«Вы правы, данный монумент вызвал определенную реакцию, не всегда позитивную. Сооружение данной конструкции планируется финансировать в рамках программы «Народный бюджет Самарской области». В настоящее время работы по созданию композиции занимается компания, победившая в результате аукциона. Сам монумент ещё не принят заказчиком, и какая-либо оплата работ не производилась. В понедельник, 20 июля 2026 года, из краткосрочного отпуска выходит Глава городского поселения Безенчук Гусев Евгений Владимирович, который непосредственно занимался данным проектом и сможет максимально полно ответить на вопросы», – ответил Александр Пичужкин.

Редакция «КП-Самара» продолжает следить за развитием этой истории.