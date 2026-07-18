«Тени Серной горы»: в Самаре снимают художественный фильм-путеводитель по Гавриловой Поляне

В Самаре снимают уникальный фильм. Фото: СРОО СКЦ "Озарение"

В поселке Гаврилова Поляна стартовал уникальный проект, которому нет аналогов в регионе. Документальный фильм-расследование с элементами игрового кино и современные информационные стенды — всё это призвано вернуть историю этих мест из небытия. Авторы проекта «Тени Серной горы» уже получили грант Президентского фонда культурных инициатив и приступили к съемкам. Корреспондент «КП-Самара» выяснил у продюсера проекта Юлии Харитоновой, какие тайны хранит эта земля и почему проект уже называют новым туристическим брендом Самарской области.

От идеи до гранта

Желание создать уникальный туристический проект появилось у Юлии около трех лет назад. По словам организатора, идея родилась во время поездки на Гаврилову Поляну. Осматривая территорию с точки зрения организации досуга для туристов, Юлия поняла, что хотела бы развить этот участок.

«Мы начали копать историю места, нашли очень много интересного, из этого родился экскурсионный маршрут. Оказалось, туристы ничего не знают об этих уникальных местах, но потребность в этом была. Что самое важное — это не просто местечковая история, проект имеет государственное значение и должен быть реализован», — отметила Юлия.

После этого родилась идея создать фильм. Такой формат более понятен аудитории: красивые кадры привлекут внимание к месту и помогут развить не только внутренний туризм в Самарской области. Кинокартина станет еще одним пунктом в создании туристического маршрута. На установленных стендах есть QR-код, который позволяет найти дополнительную информацию.

«Турист сможет самостоятельно ознакомиться с историей этого места. А проект станет кинопроизводственно-туристическим. Мы представляли проект Президентскому фонду культурных инициатив, во второй раз выиграли грант благодаря слаженной команде», — добавила Юлия.

Сейчас масштабы команды поражают: в нее входят съемочная группа порядка 15 человек, 15 актеров, массовка, а также помогают местные жители и партнеры.

Мистика или реальность: как изменился жанр картины

В основу сюжета легла линия героя, работающего журналистом. Он приехал на Гаврилову Поляну, чтобы написать путеводитель по уникальным местам Самарской области. Для полноты материала корреспондент общается с местными жителями.

По словам Юлии, из-за разнообразия историй фильм мог получиться с ноткой мистики, но в финальном варианте зритель увидит художественное представление реальных событий местности.

«Изначально мы планировали снять документальный фильм с элементами игрового кино, но сейчас в процессе жанр изменился. Картина стала полностью художественной. Все истории и факты мы проверяем у экспертов, опрашиваем местных жителей. Мы всё исследуем».

Съемки с местными жителями

Одной из главных линий фильма стала история серных рудников, которые работали здесь по указу Петра I. Масштаб производства поражает воображение. По описаниям академика П.С. Палласа, посетившего эти места в 1768 году, «Серный городок» представлял собой полноценный промышленный комплекс: плавильный цех длиной около 100 метров с 51 печью, очистной цех и поселок из 40 дворов, где проживали работные люди. Численность рабочих достигала 600 человек, а ежегодная добыча чистой серы составляла до 1500 пудов.

Съемочная группа работает над созданием фильма-расследования в режиме полноценной разведки. Они уже объехали несколько ключевых точек, поговорили с местными жителями и даже нашли факты, которых нет в открытых источниках. Оказалось, что история этих мест намного глубже, чем кажется.

«Местные жители до сих пор живут на Гавриловой Поляне. Буквально вчера со мной связался человек, который готов предоставить артефакт для исследования и съемок. Информация о фильме быстро разлетелась по местным чатам, люди откликаются, рассказывают истории, помогают», — сообщает координатор проекта.

Премьера в «Художественном» и судьба туристических стендов

Съемки уникального фильма о Гавриловой Поляне начнутся уже 27 июля. Во время первой экспедиции группа планирует снять сцены на правом берегу Волги, в августе запланированы съемки на левом берегу — в Самаре, на Царевом Кургане, на горе Тип-Тяв и на теплоходе. Увидеть 30-минутный фильм зрители смогут в конце мая в социальных сетях проекта и на страницах партнеров. Кроме того, премьера и встреча со съемочной группой запланирована в кинотеатре «Художественный».

«В июне мы проведем зрителей по экскурсионному маршруту в рамках проекта после публикации фильма. Это будет абсолютно бесплатно».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал