«Собаки мирные, а она сама виновата»: стая собак напала на женщину и чуть не покусала ребенка в Самаре

Новость о нападении собак на проспекте Кирова вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Фото: vk.ru/truesamara

Жительница Самары в июле 2026 стала жертвой нападения стаи бродячих собак. Пострадавшая написала заявление в департамент городского хозяйства с требованием отловить животных, но чиновники, по ее словам, не отреагировали. А через два дня та же стая чуть не напала на 6-летнего ребенка. В региональном СУ СК возбудили уголовное дело. Корреспондент «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

Порвали брюки и укусили за ягодицу

14 июля местная жительница возвращалась домой. Возле дома №314 по проспекту Кирова на нее напала стая бездомных собак. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«На меня напала и покусала стая бродячих собак около 10 особей», — утверждает женщина.

Местная жительница опубликовала фото. Животные порвали ей брюки и укусили предположительно за ягодицу.

Она сразу написала заявление в департамент городского хозяйства с требованием организовать отлов агрессивных животных. Однако, по ее словам, чиновники никак не отреагировали и мер не приняли. Тогда женщина обратилась в полицию и прокуратуру.

В департаменте « подтвердили: выезд по адресу был, но собак на месте не обнаружили.

«Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Выезды будут продолжены, данный адрес находится на контроле», - прокомментировали ситуацию представители департамента в соцсетях.

Заявки на отлов подавали еще в июне

Местная жительница уверяет: это не первый случай. С каждым годом собак в этом районе становится все больше. По словам женщины, местные жители прикармливают животных, что только привлекает стаи.

Самарчанка подтвердила свои слова скриншотами заявок, которые подавали местные жители в департамент городского хозяйства. 16 июля, через два дня после нападения на женщину, стая собак снова проявила агрессию. На этот раз жертвой едва не стал 6-летний мальчик.

«Сегодня в 08:00 утра моего сына чуть не покусали собаки! Ребенку 6 лет! Он просто помахал им рукой, так как любит собак. А они проявили агрессию и начали к нему подходить и лаять! Благо я была рядом и отпугнула их!», — сказано в заявке на адрес департамента.

Еще одна заявка от 4 июня 2026 года. Местные жители жаловались на агрессивную стаю около 10 особей, которая собирается по вечерам и пытается нападать на прохожих. Судя по статусу, эта заявка была рассмотрена.

«Хочу найти других пострадавших»

Пострадавшая жительница ищет других людей, которые пострадали от этой стаи или уже подавали заявления на отлов.

«Я хочу, чтобы вы помогли мне найти пострадавших от этой стаи собак людей, либо людей, которые уже жаловались на них. Я уже подала заявление в полицию и прокуратуру».

Реакция СК: возбуждено уголовное дело

История получила широкий резонанс. На публикацию в соцсетях отреагировали в Следственном комитете. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В ведомстве пояснили: в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нападении собак на женщину в Промышленном районе. Следственным отделом по Промышленному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

17 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Руководителю самарского управления СК поручено представить доклад.

«Собаки мирные, а женщина сама виновата»: как обсуждают историю в соцсетях

Новость о нападении собак на проспекте Кирова вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Мнения разделились.

Одни пользователи встали на сторону животных:

«Там собаки абсолютно мирные, которые сами боятся людей и сторонятся их. Просто так даже бродячие собаки не рыпаются», — пишет Андрей И.

«У гипермаркета толпы людей... и больше ни на кого эти собаки не нападают... только именно на эту женщину, которая в полночь не дома находится, а бродит по улицам», — добавляет Сергей С.

Другие — требуют жестких мер:

«Бродячих собак в городе быть не должно ни одной! Люди не должны ходить и бояться днём и ночью. Я боюсь, например», — пишет Татьяна М.

Есть и те, кто призывает вернуть легальный отлов, как в советское время:

«В Куйбышеве был легальный отлов среди белого дня — как норма, никто не вякал, усыпляли всех, кого поймали. Это не жестокость, а жалость к людям».