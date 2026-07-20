30-градусная жара придет в Самару на новой рабочей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область вновь возвращается летняя жара. После прохладных и пасмурных выходных в регионе потеплеет до +30 градусов. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе с 20 по 24 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 20 июля 2026 года, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с. Воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Во вторник, 21 июля, будет преимущественно без осадков. Скорость северного ветра составит 4-9 м/с. Температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. Аналогичная погода ожидается и в среду.

В четверг, 23 июля, в Самаре будет без осадков. Ветер сменит свое направление на юго-восточное. Его скорость останется прежней. Воздух прогреется до +26…+31 градуса. В пятницу ожидается такой же жаркий день, однако местами может пройти кратковременный дождь.

У специалистов сервиса Яндекс Погода похожий прогноз на эту рабочую неделю. По их данным, столбик термометра в Самаре поднимется до +31 градуса. Дожди не ожидаются. Всю неделю будет держаться высокий УФ-индекс.

По информации Gismeteo, жара придет в Самару во второй половине недели. В четверг ожидается до +33 градусов. В пятницу – около +31 градуса, возможен небольшой дождь.

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