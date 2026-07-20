Думала, спасает, а оказалось - украла: девушка из Самары случайно похитила птенцов у матери

Девушка из Самары хотела спасти птенцов, но оказалось, что выкрала их у матери. Фото: Диана Накашидзе

Нередко желание помочь оборачивается совсем не тем, чем казалось в первые минуты. Именно так произошло с жительницей Самары, которая заметила в гнезде птенцов. Девушка решила, что они остались без матери, и развернула целую спасательную операцию. Только позже выяснилось, никакого спасения не требовалось, родители птенцов находились неподалеку и продолжали о них заботиться. В итоге история одновременно стала и трогательным спасением, и случайным «похищением» пернатых малышей. Видео, набравшее уже более полумиллиона просмотров, вызвало бурные споры в соцсетях. Рассказываем, как развивались события и что сейчас с маленькими героями этой необычной истории.

Два голодных птенца и мертвая мать

Однажды жительница Самары заметила среди густых ветвей туи маленькое гнездо, где подрастали два птенца. С тех пор каждый день она приходила к ним, тихо разговаривала, наблюдала, как они крепнут. Стоило девушке приблизиться, как малыши начинали громко пищать и широко раскрывать клювы, словно узнавали свою ежедневную гостью.

Девушка заметила малышей в зарослях туи. Фото: Диана Накашидзе

Но однажды привычная встреча обернулась трагедией. Пока птенцы радостно тянулись вверх, девушка опустила взгляд и увидела под деревом взрослую птицу без признаков жизни. В тот момент стало ясно, что маленькое семейство осталось без матери, а их дальнейшая судьба оказалась под большим вопросом.

«У меня паника, два голодных птенца, в голове сирена. Сразу мысль, что нужно спасать, полетела в местную ветеринарку с вопросом, чем кормить птенцов. Там врач ответил, что не знает, ведь с птицами он не работает. Выбегаю и строю в голове логическую цепочку: птицы – птенцы – черви», – рассказывает девушка в своем блоге.

Не теряя ни минуты, девушка забежала в ближайший рыболовный магазин.

«Мне нужны черви, но маленькие, птенцов кормить», – взволнованно обратилась она к продавщице.

Девушка купила червей, чтобы покормить малышей. Фото: Диана Накашидзе

Та сначала удивленно посмотрела на неожиданную посетительницу, а затем объяснила, что в продаже есть только обычные дождевые черви. Женщина предложила простое решение: разрезать их на небольшие кусочки, чтобы крошечные птенцы смогли проглотить корм.

Оказалось, не спасла, а украла

Пока девушка пыталась спасти птенцов, ее подруги смогли найти в Самаре орнитолога, готового помочь. Специалист сразу дала четкие инструкции:

«Птенцов не кормить, не поить, гнездо аккуратно поместить в коробку и срочно везти ко мне».

Девушка выполнила все рекомендации и отправилась к железнодорожному вокзалу, где ее уже ждала орнитолог.

«На пороге меня встретила женщина с сушенными светлячками в руках, но я уже не задавала никаких вопросов. Судорожно запихнули им этих жучков, оставили птенцов в тепле и уюте. С чувством выполненного долга я поехала домой. Через 15 минут моего счастливого пути звонок: «А вы знаете, это не их мать умерла. Я по фото посмотрела, это другая птица. А ваши птенцы сытые были, видно, родители их кормили».

Постепенно самарчанка начала осознавать, что, действуя из лучших побуждений, совершила ошибку – она забрала гнездо с птенцами, не убедившись, что взрослая птица действительно погибла. Мысль о том, что мать могла быть жива и вскоре вернуться к своим детенышам, буквально шокировала ее. Девушка сразу решила, что, если это возможно, отвезет гнездо обратно на прежнее место. Однако слова орнитолога прозвучали еще тяжелее: вернуть птенцов в гнездо уже не получится, взрослая птица, скорее всего, не примет их обратно.

С птенцами все хорошо

После того как история разлетелась по соцсетям, в комментариях многие начали переживать за дальнейшую судьбу птенцов. Чтобы успокоить подписчиков, девушка решила рассказать, как сейчас живут малыши. По ее словам, птенцы остались у орнитолога, которая взяла их под свою опеку. Специалист регулярно кормит и поит их, внимательно следит за состоянием птиц и постепенно готовит к процессу дичания.

История закончилась с хорошим концом. Фото: Диана Накашидзе

Когда птенцу нужна помощь?

Реабилитолог диких птиц, создатель волонтерского сообщества «Крылья небес, помощь птицам Самарской области» Галина Шевлякова рассказала, когда птенцам нужна помощь, а когда нет:

«Мы всегда забираем птенца, который еще не слеток, у которого нет оперения. А слеток - это птенец, который похож на взрослого, но еще не умеет летать. Если вы заметили слетка на проезжей части, а вокруг нет деревьев и зелени, то ему может понадобиться помощь. Если птенец гуляет на территории города, и вы опасаетесь за его жизнь, то лучше посадить его на ветку дерева или в кусты. Если вы до сих пор сомневаетесь, нужна ли птице помощь, то в первую очередь нужно аккуратно потрогать слетку грудку. Она должна быть округлой. Если торчит кость, то, скорее всего, птица не доедает и брошена своими родителями. Важно помнить, что малышей стрижей и голубей следует отнести в центр спасения птиц. Им без помощи человека не выжить».

Вмешательство человека может поставить жизнь птенцов под угрозу. Поэтому очень важно проявлять особую внимательность.

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