Пять медалей первенства Европы и первый чемпион России: плавание, велоспорт и пляжный теннис принесли Самарской области десятки медалей

Главное достижение самарских атлетов - мадали первенства Европы по плаванию Фото: Федерация водных видов спорта России

Этим летом самарские атлеты продолжают уверенно покорять как всероссийские, так и международные вершины и собирать множество наград. Прошедшая неделя не стала исключением. Самарские пловцы, велосипедисты и теннисисты пополнили копилку региона десятками медалей разного достоинства.

Пять наград первенства Европы по плаванию

Пожалуй, главным достижением спортсменов из Самарской области на той неделе стали медали первенства Европы по плаванию среди юниоров (16–18 лет). Соревнования проходили в Мюнхене, а участие принимали спортсмены из 45 стран.

Тольяттинец Савелий Вишняков (воспитанник СШОР №10 «Олимп» и тренеров Аллы Журавлевой и Екатерины Козловой) дважды поднимался на пьедестал. В составе сборной России на эстафете 4×200 м вольным стилем он завоевал золото, а российский квартет установил новый юниорский рекорд Европы - 7:09,16. Вторую медаль, серебряную, Вишняков получил в комбинированной эстафете 4×100 м.

Ещё одна самарская спортсменка, Софья Ануфриева из Новокуйбышевска (воспитанница тренера Алексея Ильина), стала трехкратной победительницей! Она выиграла две личные дистанции: 50 м брассом (00:30,88) и 100 м брассом (1:08,10), а также помогла сборной победить в комбинированной эстафете 4×100 м (4:01,83).

Всего российские пловцы завоевали на турнире 36 медалей: 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.

Первый чемпион России в новой велодисциплине

Пока пловцы собирали награды в Мюнхене, в Екатеринбурге разыгрывались медали чемпионата России по маунтинбайку. В новой дисциплине «велокросс-гравий» первым чемпионом страны стал самарский спортсмен Максим Гоголев.

Среди женщин серебряную и бронзовую награды взяли Елизавета Тисленко и Дарья Тисленко, также представляющие Самарскую область.

Самара приняла первенство России по пляжному теннису

Самарцы показывают высочайший уровень не только на выездных стартах, но и на домашней арене. В Самаре завершилось первенство России по пляжному теннису среди юниоров до 19 лет. Всего в соревнованиях участвовал 121 спортсмен из шести регионов России. Самарские и тольяттинские теннисисты доминировали во всех категориях.

Юноши, пары:

Золото - Илья Кукушин / Арсений Тарасов (Тольятти)

Серебро - Тимур Шулятьев (Тольятти) / Михаил Макаров (Санкт-Петербург)

Бронза - Тимофей Мартынов / Николай Колайдо (Самара)

Девушки, пары:

Золото - Алина Зайцева (Самара) / Диана Израйлева (Рыбинск)

Серебро - Олеся Бородина (Самара) / Екатерина Степанова (Санкт-Петербург)

Бронза - Алена Ошкина (Тольятти) / Злата Шибалова (Санкт-Петербург)

Микст:

Золото - Олеся Бородина (Самара) / Михаил Макаров (Санкт-Петербург)

Серебро - Диана Израйлева (Рыбинск) / Илья Кукушин (Тольятти)

Бронза - Алина Зайцева (Самара) / Арсений Тарасов (Тольятти)

Серебро на треке и множество медалей на шоссе

Большое количество медалей Самарской области принесли велосипедисты. В Туле прошли чемпионат и Кубок России по велоспорту на треке. В командной гонке преследования на 2 км серебряной призеркой стала Александра Гончарова из Самарской области - она выступала в команде с представительницами Иркутской области.

Еще одна группа самарских велосипедистов отличилась на чемпионате и первенстве России по шоссейному велоспорту среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования прошли в Удмуртии, где собрались более 30 участников из восьми регионов.

Спринт (1000 м):

Женщины: третье место - Анна Порецкова.

Юноши: первое место - Александр Панчук, второе - Анатолий Роганов, третье - Никита Антипкин.

Индивидуальная гонка на время:

Мужчины (25 км): третье место - Егор Гаврилов.

Женщины (20 км): второе место - Александра Евдокимова, третье - Лиана Ахтариева.

Групповая гонка:

Мужчины (80 км): первое место - Алексей Кудрин, второе - Егор Гаврилов.

Женщины (48 км): первое место - Анна Порецкова, второе - Александра Евдокимова, третье - Лиана Ахтариева.