«Мне предлагали отказаться от дочери»: история самарчанки, которая вырастила особенного ребенка вопреки всему

Евгению и Кристину поддерживает вся семья. Фото: предоставлено "КП-Самара"/ medispace63

19-летняя Кристина из Самары родилась с врожденной хромосомной аномалией, при которой в 21-й паре хромосом появляется третья, лишняя, копия. Мама Кристины, Евгения Левичева, прошла сложный путь, которым решила поделиться в социальных сетях. Видео с историей Кристины набирают по несколько десятков тысяч просмотров. Корреспондент «КП-Самара» поговорил с Евгенией.

«Мне предлагали оставить дочь и родить здорового ребенка»

Евгения занималась успешным бизнесом и решилась на второго ребенка в 30 лет. Беременность протекала без каких-либо проблем, никто из врачей не говорил о возможных диагнозах или сложностях в развитии плода.

«После родов я узнала, что ребенок родился с синдромом Дауна. И первые дня меня наталкивали на мысль отказаться от дочери. Я была успешна, молода, готова оказывать помощь роддому, в котором оставлю Кристину, но ситуация кардинально развернулась», — делится Евгения.

О своем решении героиня публикации рассказала матери. Тогда бабушка Кристины использовала свой метод воздействия.

«С мамой у нас тогда были сложные отношения, но она знала о черте моего характера – действовать наперекор. Мама спросила, уверена ли я. Тогда я лишь ответила согласием, и она сообщила, что хочет уволиться, забрать Кристину и уехать за город».

Это обстоятельство оказало отрезвляющее действие на Евгению. Она поняла, что не хочет оставлять дочь, перекладывать ответственность на родственников, и решила самостоятельно пройти такой сложный, но, как окажется позже, необходимый путь.

«Действовать нужно от сердца»

Процесс принятия ситуации занял у Евгении какое-то время. Когда женщина уже была готова эмоционально принять этот груз ответственности, многие из окружения вмешивались со своими непрошеными советами, но запомнился только один разговор.

«Мой гинеколог села передо мной и сказала: "Кто бы что ни говорил, как бы на тебя ни давили, всегда действуй от сердца. Это тебе жить с этим ребенком, это будет ваша жизнь, и только тебе решать, как правильно". Я это запомнила, а потом прошла все круги ада, когда забрала Кристину из больницы».

В первое время на психологическое состояние Евгении влияли люди, которые хотели узнать причины такого поведения, но молодая мама решила идти своим путем и выбрала вкладываться в своего ребенка.

Зарубежная литература, письмо Малахову и успехи дочери

Евгения изучала много книг о воспитании, особенностях «солнечных» детей и их адаптации в обществе. Чтобы лучше понимать своего ребенка, она обратилась к зарубежной литературе, которая повлияла сильнее всего.

«Во многих странах дети с различными синдромами и заболеваниями учатся в обычных школах. К ним хорошо относятся, они могут работать в общественных местах, и люди воспринимают их спокойно. Поэтому какое-то время я думала над эмиграцией, даже собрала документы, но сейчас я понимаю, что оказывают непомерную помощь родителям здесь, в Самаре».

В первые месяцы жизни Евгения вместе с дочерью попала в руки специалиста, который оказал сильную помощь в развитии Кристины. В два года девочка пошла в специализированную группу детского сада и показывала неплохие результаты, но после ее перевели в группу по возрасту.

«Ребенок приходил домой, перенимая привычки от более сложных детей. Она начала ходить на цыпочках, кривить лицо, чего раньше не делала. Нам отказали в переводе в другую группу, и тогда я направила ее на частные занятия».

В школьные годы Кристина занималась многим: она ходила к психологу, на вокал, танцы, посещала модельную студию, готовила и часто выступала на сцене.

«Процесс обучения был непростым. Кристина училась и в специализированной школе, и в общеобразовательной, ходила на индивидуальные занятия, сдавала экзамены на дому, а сейчас мы получили возможность попробовать ее силы в кулинарном колледже», — признается Евгения.

Кристина занимается танцами, любит готовить и петь. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Чтобы поделиться своей историей, Евгения решила написать письмо в студию Андрея Малахова, но не получила конкретного ответа. Тогда женщина создала свой блог, а видео с Кристиной стали пользоваться популярностью.

«Благодаря дочери я стала другой»

Воспитание детей – это непросто, а взять на себя ответственность за ребенка с различными заболеваниями и не опустить руки – настоящий героизм. По словам Евгении, весь путь воспитания был нелегким: случались взлеты и падения, местами приходилось отступать назад, чтобы Кристина смогла получить необходимые навыки для жизни и социализироваться.

«И я, и мое окружение сильно изменились благодаря появлению Кристины. Она пришла в мою жизнь, чтобы многому научить. Наша семья очень верующая, совсем недавно мы посещали храм, и Кристина подошла к батюшке. Она рассказала, что хочет поступить в колледж, на что тот подумал и ответил: «Будешь ты кулинарить». И все случилось ровно так. Бог сам ведет нас к лучшему исходу», — признается женщина.

Рождение Кристины повлияло не только на Евгению, но и на ее окружение. Фото: Предоставлено "КП-Самара"

Евгения считает, что все в жизни происходит ровно так, как должно. Она поделилась одной из трогательных и символичных историй:

«Мы стояли на дороге, у обочины, двери у машины были открыты, играла музыка. Я что-то грузила в багажник, а Кристина танцевала рядом. Тогда я уже несколько месяцев думала, в какую студию отдать дочь, чтобы она смогла танцевать. Возле нас остановилась машина, из которой мне крикнули: "Почему эта девочка все еще не ходит к нам?". Как оказалось, в соседнем подъезде было помещение, где дети могли учиться танцевать. И так происходило множество раз: все, о чем я задумывалась, все вещи, связанные с Кристиной, решались и выводили нас к лучшему. Без нее, наверно, я была бы женщиной с высоким достатком, цинично смотрящей на этот мир, но с ней все иначе».

На данный момент Евгения продолжает воспитание дочери, она прикладывает много сил и времени, чтобы помочь Кристине адаптироваться.

«Мне хочется, чтобы Кристина была социализирована и без меня. Уже сейчас она научилась жить сама с собой. Летом она много занимается, но хочет больше общения. Я бы хотела, чтобы в будущем ей удалось найти работу и окружение по душе».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал