«Ударила со всей силы и поставила в угол»: в Самаре учительница напала на ребенка, а его исключили из школы

Мать пострадавшего школьника рассказала "КП-Самара", что произошло. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В частной школе Самары, где дети учатся по Вальдорфской системе, произошел скандал. По словам мамы девятилетнего мальчика, педагог ударила ее сына по голове, после чего ребенка исключили. Елена (имя изменено - прим.ред.) обратилась в полицию, но, по ее словам, реакции не последовало. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с женщиной и выяснила, что произошло.

«Вот видите! Не надо так делать!»

Елена отдала сына Максима (имя изменено - прим. ред.) в частную школу два года назад. У мальчика были проблемы со здоровьем — врачи рекомендовали мягкую среду, поэтому выбор пал на частное учебное заведение с индивидуальным подходом.

20 апреля на дополнительном занятии под названием «мягкая школа» произошел конфликт. Эти уроки родители оплачивали отдельно — на них педагог-психолог учила детей дружить, общаться и решать споры без драк. В тот день первый и второй классы объединили, и дети, не знакомые друг с другом, начали конфликтовать.

Дети находятся в школе полноценный учебный день, хотя, со слов матери, договор оформлен как репетиторство. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Один из первоклассников начал задирать Максима,- тыкал пальцами в живот и в рот. Максим предупредил, потом дал сдачи. В этот момент обернулась учительница. Саму ссору, по словам матери, никто из взрослых не видел, кроме одной из мам, находившейся на занятии.

«Она встала и со всей силы ударила Максима по лицу. Я не знаю, как это назвать — пощечина или удар по голове, но это было очень сильно. Потом поставила его в угол и стала объяснять детям: "Вот видите! Я же сорвалась, не надо так делать, это плохо"», — рассказывает Елена.

Женщина недоумевает: как педагог, который должен был учить детей не драться, сам поднял руку на ребенка?

«Между детьми всякое бывает, они же маленькие, учатся общаться. Но бить ребенка учителю — это совсем другое. Мы платили деньги за то, чтобы детей учили не драться, а в итоге нас научили, что можно ударить и оправдать это», — говорит Елена.

По ее словам, педагог сама позвонила ей и сообщила, что ударила ребенка. В разговоре учительница ссылалась на то, что Максим якобы сильно избивал другого мальчика.

Что говорят в школе

В родительском чате, скриншоты которого женщина передала редакции «КП-Самара», представители школы подтвердили, что учительница ударила ребенка, но назвали это реакцией на агрессию Максима.

«Максим очень сильно бил Мишу (имя изменено - прим.ред.), за что Ольга (имя изменено - прим.ред.) его ударила», — цитата из скриншота переписки.

Скриншот из родительского чата: представитель школы подтверждает, что учительница ударила ребенка. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Школа также сообщила, что просила маму приводить сына только на экзамены, потому что больше нет сил терпеть напряжение и нет уверенности, что можно гарантировать безопасность других детей. При этом, по словам Елены, никто из представителей школы не связался с ней лично, чтобы обсудить ситуацию, — просьба прозвучала в общем чате.

«Максим рыдал полтора часа. У него болела голова, тошнило»

Вечером после занятий Елена узнала о случившемся от сына. Мальчик плакал, жаловался на боль, не мог успокоиться. Всю неделю у него болела голова, его тошнило.

В тот же вечер ей позвонила другая мама из школы: ее сын, первоклассник, тоже был на том занятии. Ребенок пришел домой в слезах и сказал, что больше не хочет ходить в школу: он увидел, как учительница бьет ученика, и очень испугался.

Классный руководитель попросила Елену «замять» ситуацию до экзаменов, и та согласилась, так как хотела, чтобы сын спокойно сдал аттестацию. Однако в четверг, 24 апреля, ей позвонили и сообщили, что Максим больше не может посещать занятия, потому что он «опасен для детей». Исключили без письменного объяснения, хотя месяц был оплачен.

«Мне ответили: "Максим опасен, не приходите"», — вспоминает Елена.

Она недоумевает: ребенка исключают за то, что он дал сдачи, а педагог, который ударил ученика, продолжает работать.

«Классный руководитель сказала мне: «Я понимаю вас как мама». А потом позвонила и сказала, что Максим больше не ходит в школу, потому что он опасен для детей. Получается, что мой сын опасен, а учитель, который бьет детей по голове, нет?» — говорит женщина.

Тогда она написала заявление в полицию на учительницу, о чем оповестила педагогов.

Через несколько дней Максим пришел в школу сдавать экзамены. После экзамена директор школы выгнала их с территории. Женщина утверждает, что директор выражалась нецензурно. Елена вызвала полицию.

«Ребенок попал в больницу, а школа начала собирать подписи на него»

С 20 по 24 апреля Максим плохо себя чувствовал: болела голова, тошнило. Но шли экзамены, и Елена не стала сразу вести сына в больницу — спасались таблетками. Однако в пятницу, когда их выгнали из школы, состояние мальчика резко ухудшилось.

«Это спровоцировало еще больший стресс. Максиму стало совсем плохо, и мы поехали в больницу, — рассказывает Елена. — Мы объяснили врачам всю ситуацию: про удар, про то, что он плохо себя чувствовал всю неделю».

Выписка из больницы: ребенок пролежал в больнице несколько дней после инцидента в школе. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Невролог заподозрил сотрясение мозга, ребёнка положили на четыре дня. Диагноз в итоге не подтвердился, но, по словам матери, психологическое состояние мальчика сильно пострадало.

«Максим сказал: «Мам, почему я должен, почему так случилось?» Он плакал в больнице. Он помнит, что его ударил учитель, и ему приходится это вспоминать, потому что мы ходим на опросы. Ему больно и обидно», — говорит Елена.

По ее словам, школа не извинилась, никто не позвонил и не спросил, как ребенок. Вместо этого в чате начали собирать подписи родителей о том, что Максим — «опасный» и «плохой», а родителям предложили написать заявления в полицию на семью.

«Антисанитария, никакой пожарной безопасности»

По словам Елены, в школе антисанитария. Родителям приходилось мыть полы самим, - уборщица приходила только раз в неделю: «Нам ответили: не хватает денег на уборщицу, дети моют сами».

Со слов матери школьника, в школе антисанитария: родителям приходилось мыть полы самим - уборщица приходила только раз в неделю. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Также в школе нет пожарной сигнализации. В родительском чате представители школы пояснили: «Пожарная сигнализация появится, когда появятся деньги на нее. В бюджет этого года она не поместилась». Учения по пожарной безопасности, по словам Елены, тоже не проводились.

Скриншот из родительского чата: на установку пожарной сигнализации в школе не нашлось денег. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Это не школа, а репетиторство без лицензии»

Когда Елена написала заявление в полицию, инспектор ПДН сначала активно подключилась к работе, но после визита в школу изменила позицию.

«Она сказала: «Это не школа, это репетиторство, зачем вы туда отдали ребенка? Вы сами виноваты». Но я не была юридически подкована, я не знала, что так бывает. Я пришла в школу, мне сказали, что это школа, я поверила».

Со слов Елена, у школы нет лицензии. Договор оформлен как репетиторские услуги, хотя фактически учреждение работает как школа: около 60 детей, занятия с 8:30 до 17:00, расписание, учителя, продленка, питание.

Это подтвердило и Министерство образования Самарской области. В ответе на обращение Елены ведомство сообщило: в сводном реестре лицензий сведений о школе нет. При этом министерство не может провести проверку, потому что школа не является лицензиатом, а проверки проводят только в отношении лицензиатов. Гражданско-правовые споры, связанные с договорами, предлагают решать в судебном порядке.

Инспектор составила объяснительную от ребенка, в которой указала, что он находился на репетиторстве. Анастасия отказалась подписывать документ.

«Я сказала: «Мой сын был в школе, а не на репетиторстве». Это важно было зафиксировать, потому что школа ведет незаконную деятельность», — рассказывает Елена. «Я не хочу, чтобы школу закрыли. Я хочу, чтобы ее заставили работать в правовом поле. Чтобы директор несла ответственность за то, что вводит родителей в заблуждение».

Со слов матери, инспектор опросила только сторону школы и передала материалы в Следственный комитет. Елена ходила к заместителю руководителя СК, и тот сказал, что это странно: они расследуют только тяжкие и особо тяжкие преступления. Позже она обратилась к начальнику полиции.

«Мне ответили: «Нужно доказать, что ребенка ударили». Учительница говорит, что не била, директор тоже. Но у меня есть скриншот из чата, где представитель школы пишет, что Ольга ударила Максима».

Это не первый случай

Алена (имя изменено - прим. ред.), еще одна мама, рассказала, что полгода назад она забрала документы своей дочери из той же школы. Поводом стал серьезный инцидент. Во время прогулки учительница потеряла девочек в сквере.

«Дети ходят на прогулку во время обеда. И мою дочь с подругой потеряли. Мне звонит дочь с незнакомого номера, так как в школе телефоны запрещены, и говорит: «Нас оставили в сквере». Повезло, что я в этот день была дома. Я подъехала к школе, в этот момент старшеклассники пошли их искать. Минут 30 дети уже были одни в сквере».

Позже стало известно еще об одном случае.

«Я подумала, что так бывает. Закрыли ситуацию. Но оказалось, что к детям в этом же сквере подошел незнакомый мужчина и предлагал им свой номер телефона. Педагоги за этим не уследили. Тогда я предложила собраться и обсудить, что происходит. В ответ директор в общем чате написала: «Если вас что-то не устраивает, до свидания», - вспоминает мать школьницы в беседе с «КП-Самара».

После женщина забрала документы и перевела дочь в другую школу.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в школу, полицию, региональные прокуратуру, Роспотребнадзор и Департамент по надзору и контролю в сфере образования Самарской области. Как только ответы поступят — мы опубликуем их в отдельном материале. Продолжим следить за развитием событий.