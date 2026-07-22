«Шел на пересдачу с уверенностью»: выпускник из Сызрани набрал 300 баллов на ЕГЭ

Илья набрал 300 баллов по трем предметам. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самарской области завершается сезон объявления результатов ЕГЭ. Все больше выпускников получают заветные баллы и готовятся к поступлению. 17-летний Илья Макаров из Сызрани, кажется, совершил невозможное, — он набрал 300 баллов по трем предметам. Корреспондент «КП-Самара» пообщался с директором школы и родителями школьника, чтобы узнать подробности.

«Илья не сомневался в своих знаниях»

С первого раза Илья рассчитывал получить 100 баллов по математике. По словам директора школы «Кристалл» Натальи Кирюхиной, педагоги не сомневались в способностях молодого человека, но подвело время.

— Мы думали, что первая «сотка» будет по математике, но Илья набрал 100 баллов по русскому языку и физике. В его результатах мы не сомневались, просто времени не хватило. Илья давно мечтал поступить в МФТИ и поставил перед собой четкую цель. Зная, что конкурс на бюджетные места очень высокий, он начал активно готовиться к экзаменам, — поделилась Наталья Кирюхина с корреспондентом «КП-Самара».

По словам директора, успех Ильи складывается из трех составляющих: цели, характера и работы с профессиональными педагогами. Помимо учебы, Илья активно проявлял себя в школьной жизни, выступал на общественных мероприятиях и даже стал «Учеником года».

— Он активный, участвовал в благотворительных акциях, входит в совет обучающихся. Очень открытый ребенок, возглавлял научный сектор. Благодаря одному из проектов Илья часто помогал одноклассникам с математикой и физикой. К нему обращались: «Илья, помоги». И он не просто делал задание за кого-то, а объяснял так, чтобы человек действительно понял решение, — добавила директор.

Получив 97 баллов, Илья сразу решил идти на пересдачу, потому что был уверен в своих знаниях на все 100. Даже на церемонии вручения медали от губернатора Самарской области выпускник признался Вячеславу Федорищеву, что не остановится и пойдет на пересдачу.

«Мы все знали, что он сдаст на 100 баллов»

Мама Ильи, Ольга Макарова, признается, что сын с детства отличался жизнерадостностью и ответственностью. С начальной школы молодой человек показывал отличные результаты по всем предметам.

— Дома он очень помогает, очень отзывчивый. От учебы его ничего не отвлекало. Илья задался целью поступить в МФТИ и начал готовиться с лета. Все три месяца он решал задания и тесты, а с началом учебного года старался организовать время так, чтобы оставались силы и на спорт. Раньше он занимался спортивным туризмом, а сейчас — пауэрлифтингом, — рассказывает мама.

Илья серьезно занимался онлайн-подготовкой, решал тесты прошлых лет и выполнял все варианты на 100 баллов. По словам родителей, молодой человек точно знал, что в первую попытку не получит максимум из-за нехватки времени.

— Илья очень организованный. Летом вставал и в 6, и в 7 утра без моего контроля. В школе он был до 16:00, занимался по 8–9 уроков. Сейчас мы подали документы в МФТИ и в несколько других московских вузов. Все счастливы, что Илья такой сильный. Никто не отговаривал его от пересдачи — мы верили в него, — признаётся Ольга Макарова.

Илья и его родители подали документы в пять вузов, приоритетным остается направление «Прикладная математика». В будущем молодой человек хочет связать свою жизнь с точными науками.

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