«Как команда мы должны чем-то отличаться. Должны радовать болельщиков»: как прошла встреча фанатов с «Крыльями Советов»

Поддержать игроков в преддверии нового сезона пришло порядка 300 футбольных фанатов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

22 июля на клубной базе «Крыльев Советов» прошла встреча команды с болельщиками. Помимо игроков на встрече присутствовал весь тренерской штаб, а также генеральный директор клуба Тархан Джабраилов. Пообщаться и поддержать игроков в преддверии нового сезона пришло порядка 300 футбольных фанатов.

Футболисты общались, фотографировались и оставляли автографы болельщикам Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Болельщики с атрибутикой «КС» и хорошим настроением пришли на базу в конце вечерней тренировки. Игроки и тренерский штаб с большим удовольствием пообщались и пофотографировались с гостями. Встреча была наполнена позитивом, а завершилась аплодисментами и пожеланиями удачи в грядущем сезоне.

«Думал, придет человек 50»

Некоторые игроки вместе с главным тренером команды Сергеем Булатовым поделились со СМИ впечатлениями от общения с болельщиками, а также рассказали о подготовке к чемпионату, который начнется уже в эту субботу – 25 июля.

«Насколько готовы к первому матчу? Игра покажет. Мы делаем все возможное, все, что просит тренер», - прокомментировал защитник «Крыльев» Никита Чернов. «Готовились как и все. В первые сборы было больше «беготни», поднимали уровень физической подготовки. Потом было больше работы с мячом и товарищеские игры. К сожалению, мы ни в одной из них не выиграли. Надеюсь, победы оставили на сезон».

Также защитник заверил, что у всех футболистов боевой настрой:

«Настрой боевой. Все соскучились по футболу, уже хочется испытать адреналин».

Никита Чернов ожидал, что людей будет намного меньше Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Чернов признался – ждал намного меньше людей на встрече. По словам игрока, фанаты зарядили команду на первые выездные игры сезона:

«Всегда приятно. Думал, придет человек 50. Но пришло очень много людей, сказали приятные слова. Благодаря этому в первые три гостевые игры даже на расстоянии будет ощущаться поддержка».

Полузащитник зелено-бело-синих Максим Витюгов добавил, что футболисты очень соскучились по своим болельщикам, а встреча помогла зарядиться перед сложными играми:

«По болельщикам мы очень соскучились. Сегодня была необычная тренировка, потому что они пришли, зарядили нас позитивом перед сезоном. Надеюсь, этот позитив поможет нам в ближайшем матче».

«Мы должны радовать болельщиков»

Наставник «Крыльев Советов» Сергей Булатов заявил, что команда выполнила практически все, что планировала на летних сборах:

«Мы сделали практически все, что запланировали. У нас сорвалась одна контрольная игра, а так намеченный план работы был выполнен».

Специалист ответил на вопрос, какие задачи поставил перед собой:

«Как команда мы должны чем-то отличаться. Мы должны радовать болельщиков – это очень важно. Должны играть в футбол, которой привлечет зрителя на стадион, чтобы этих зрителей становилось больше и больше. Победы тоже никто не отменял».

Кроме этого, главный тренер самарской команды прокомментировал, стоит ли ждать новых игроков в клубе этим летом:

«Селекция идет. Трансферное окно закрывается только в сентябре. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении. Для всех очевидно, что есть проблемные места, которые мы хотим закрыть. Для нас важно удержать всех, кто сейчас находится в клубе. Получится ли всех удержать и кого-то приобрести – вопрос времени».

Сергей Булатов хочет, чтобы количество болельщиков на домашних матчах росло Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Также Сергей Булатов выразил надежду, что в новом сезоне количество болельщиков на домашних играх «Крыльев Советов» будет только увеличиваться:

«Первые три матча мы сыграем на выезде. Мы уже посмотрели, когда будет игра с «Балтикой». Очень интересно, сколько будет болельщиков. Мы хотим, чтобы тенденция, когда на матч с «Акроном» собралось очень много зрителей [на матч 30 тур пришло более 26 000 человек – прим. «КП-Самара»], сохранилась».

Подобные встречи не раз помогали «Крыльям Советов» в сложные периоды. В предыдущие годы после общения с болельщиками зелено-бело-синие одерживали важнейшие победы. Надеемся, в этот раз фанаты помогут игрокам начать сезон с победы.