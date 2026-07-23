Сможет по капле крови выявлять рак и проблемы с сердцем: самарские ученые создают электронного терапевта

Разработка поможет врачам быстрее и точнее ставить диагноз / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Самарские ученые работают над новым проектом. Они хотят создать электронного терапевта, который сможет всего по капле крови выявлять различные заболевания и прогнозировать их развитие. При этом процесс будет занимать всего пару минут, что значительно ускорит постановку диагноза. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С.П. Королева.

Быстрый и точный диагност

Диагност сможет выявлять заболевания за пару минут всего по капле крови / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

По словам разработчиков, электронный терапевт будет представлять собой программный модуль или комплекс. Его можно будет устанавливать на компьютер. Работать он будет автономно, не требуя постоянного подключения к интернету.

Планируется, что выявлять болезни комплекс сможет с помощью специально обученных нейросетей и метода Рамановской спектроскопии. Это способ, при котором на исследуемые образцы (например, капли крови) светят лазером, а затем в отраженном рассеянном свете определяют спектральные «отпечатки» веществ, которые указывают на заболевание.

В последнее время метод Рамановской спектроскопии используется довольно широко. Его применяют для анализа химического состава биообразцов, чтобы получить точную информацию об их молекулярной структуре. Однако системы анализа, построенные на этом методе, как правило, «настроены» на определение признаков какого-то одного заболевания или одной группы болезней: почек, кожи, зубов и др. При таком подходе велик риск пропустить другие проблемы со здоровьем, которые пока себя никак не проявляют.

Самарские ученые предлагают другой подход — анализировать сразу весь спектр. Это как проводить общий анализ крови, с которым пациент обычно идет к терапевту.

Автором проекта выступает доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Юлия Христофорова / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

«Создаваемая нами система - это своего рода «электронный терапевт». Наша разработка должна видеть общие закономерности и различать не только одно заболевание, а разные состояния пациента, в том числе на раннем этапе. Это не только повысит точность постановки диагноза, но и позволит делать прогноз по возможному возникновению заболеваний», - рассказала автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Юлия Христофорова.

От рака до аутоиммунных заболеваний

По словам ученых, анализом спектров и созданием «портретов» заболеваний займутся нейронные сети, обученные на большой базе данных и оснащенные особыми алгоритмами. База спектров сыворотки крови уже создана, но ее продолжают пополнять. Помогают в этом представители самарского медуниверситета, больниц Середавина и Пирогова, а также онкодиспансера. В базе представлены образцы более полутора тысяч человек. Среди них как здоровые добровольцы, так и пациенты с различными заболеваниями.

Сейчас идет активная разработка системы. Созданы научная и методическая база. Впереди еще много этапов — обучение, проверка и валидация моделей. Завершить работы по созданию электронного терапевта планируется в 2028 году. Ожидается, что с помощью него можно будет выявлять онкологические, респираторные, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и другие заболевания.

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