Носки для бойцов и чехлы для лап поисковых собак: рукодельницы Самарской области помогают участникам СВО

Ольга Михайловна вяжет носки до самой ночи. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В селе Жигули Ставропольского района Самарской области развернулось настоящее ручное производство. Местные жители, среди которых много пенсионеров, решили внести свой вклад и помочь нашим бойцам. Подробнее — в материале «КП-Самара».

В память о сыне и муже

Ольга Мишенина вместе с дочерью вот уже несколько лет вяжет носки для отправки на передовую. Не жалея сил, пенсионерка день и ночь занимается рукоделием.

«Помогать бойцам Ольга Михайловна решила с первых дней СВО. Сначала она самостоятельно вязала носки, а потом адаптировалась под необходимые схемы. Изделия должны быть выше из-за строения берцев. На свои деньги женщина закупает качественную шерстяную пряжу, изучает схемы и передает готовые вещи. На данный момент Ольга Михайловна связала более 160 пар носков», — рассказала «КП-Самара» координатор волонтерского движения «Помогаем нашим вместе!» Наталья Тулина.

За трудолюбием и усердием пенсионерки стоит личная трагедия: на СВО погиб ее сын. Женщина не опустила руки и продолжает помогать бойцам, стараясь ежемесячно отправлять посылки, покупая материалы на свою пенсию.

«У нее налажена связь с одним из бойцов, нашим земляком. Они обмениваются письмами, фотографиями, видео. Очень трепетно и тепло друг к другу относятся, зовут в гости. В этом их отдушина».

Ольга Мишенина вдова. После смерти мужа она убрала его рыболовные сети в отдельный ящик, но совсем недавно решила передать их на благо бойцов.

Пенсионерка отдала сети своего мужа-рыбака на благо СВО. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Я приехала за очередной партией носков. Тогда Ольга Михайловна была дома с дочерью, и они решили отдать сети бойцам. Плотное полотно сделал лично ее муж, бывалый рыбак. Такие сети особенно помогают в задержке дронов, которые летят в блиндажи».

За помощь бойцам Ольга Мишенина и ее дочь получают благодарственные письма от фонда «Победа».

Более 3000 изделий и обучение с нуля

Ольга Мишенина — не единственный талант в селе Жигули. Елена Бояркина сначала тоже вязала носки, но это оказалось слишком долго, поэтому пенсионерка быстро научилась шить специализированные изделия.

«Она совсем не швея, простая жительница села, которая научится всему, чему захочет. Елена начала шить чехлы для лап поисковых собак, чтобы те не нарывались на осколки. Постепенно, получая опыт, она стала шить подшлемники, рукавички, балаклавы, специальные башмачки в берцы, а потом, освоив выкройки, — толстовки», — делится Наталья Тулина.

На данный момент пенсионерка изготовила более 3000 единиц изделий. За свою работу она также получила несколько благодарственных писем от разных ведомств и организаций.

«Сегодня у нас была радостная новость: позвонил один из наших бойцов и сказал, что подписано ходатайство и Елене Кондратьевне будет выражена особая благодарность. Мы ожидаем медаль».

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