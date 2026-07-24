Представили форму на новый сезон и подписали бразильца: последние новости «Акрона» на 24 июля 2026 года

«Акрон» представил комплекты формы на новый сезон Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Российская премьер-лига стартует 24 июля. Для тольяттинского «Акрона» новый сезон начнется 25 июля. Красно-черные на «Солидарность Самара Арене» примут действующего чемпиона России «Зенит». Рассказываем последние новости «Акрона» на 24 июля 2026 года.

Товарищеские игры

18 числа «Акрон» провел две последние контрольные встречи в рамках подготовки к сезону 2026/27. Днем тольяттинцы сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Вечером того же дня состоялось самарское дерби с «Крыльями Советов». На этот раз красно-черные были сильнее – 2:1.

Новый технический партнер

20 июля «Акрон» объявил о подписании соглашения с новым техническим партнером. Им стала компания «Италспорт» - официальный представитель JOMA в России.

«Акрон» и «Италспорт» начинают сотрудничество. Мы наденем новую форму не только ради стиля, но и ради технологий, которые помогут двигаться к достижению поставленных целей. Совсем скоро оценим результат вместе», - поделились в пресс-службе клуба.

Новая форма

Результатом сотрудничества уже стала форма на сезон 2026/27. В нынешнем сезоне домашние матчи тольяттинцы будут в черной форме.

«Брутальный. Лаконичный. Универсальный. Выходя во двор с мячом, знаешь, что сегодня покажешь свой максимум. Родители наблюдают с балкона панельки, а самая красивая девочка района ждёт твоего гола. Поэтому эта игра в коробке так важна. Романтика тех мест, где мы выросли - в домашнем комплекте формы нового сезона», - прокомментировал клуб в своих социальных сетях.

На выездных играх игроки «Акрона» будут надевать белую форму с вкраплениями оттенков серого и красного цветов.

«Тольятти - в каждой нитке полотна. Отсылка к нашей большой общей истории. Мозаичное панно «Радость труда» состоит из цветного непрозрачного стекла, которое специально заказывали и варили в различных городах СССР, а затем доставляли в Тольятти. Было использовано более ста оттенков цветного стекла. Только черного насчитывается целых четыре тона», - так поясняет пресс-служба выбор оформления игровой формы.

Трансферные новости

Продолжаются изменения в составе команды. 19 июля «Акрон» объявил об уходе Кирилла Данилина.

«Акрон» и Данилин расторгли контракт по соглашению сторон. Полузащитник выступал за тольяттинцев с сезона 2023/24. Он стал автором гола и двух голевых передач в стыковых матчах с «Уралом», а также был признан лучшим молодым игроком Первой лиги. Всего за «Акрон» Кирилл Данилин провел 64 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В этот же день состав «Акрона» пополнил бразильский вингер Дуду Родригес. Футболист перешел из греческого «Ариса» на правах аренды с правом выкупа. Соглашение рассчитано до конца грядущего сезона.

«Дуду - левоногий вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он обладает хорошими скоростными качествами, поставленным кроссом и ударом. Игрок уже адаптирован к европейскому футболу и хорошо говорит на английском языке. Формат сделки по футболисту является оптимальным для «Акрона»: мы сможем оформить полноценный трансфер Дуду, если он хорошо проявит себя в российском чемпионате», - прокомментировал приобретение спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

Встреча с болельщиками

В преддверии чемпионата «Акрон» провел встречу с болельщиками. Фанатский сектор пришел поддержать футболистов перед стартом сезона. Надеемся, заряд от общения с болельщиками поможет красно-черным в предстоящем непростом матче с «Зенитом».