«Быть следователем — это не просто профессия, это призвание»: Павел Олейник — об особенностях работы и расследовании громких дел

Генерал-майор юстиции Павел Олейник уже год возглавляет СУ СК по Самарской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия РФ. К знаменательной дате руководитель СУ СК по Самарской области, генерал-майор юстиции Павел Олейник дал большое интервью «КП-Самара». Он рассказал о своей работе, расследовании громких уголовных дел и о том, какие преступления чаще всего совершают в регионе.

- Какие задачи ставили перед вами при назначении на пост руководителя СУ СК по Самарской области? Что удалось сделать за год работы в регионе?

- Защита прав граждан — это первостепенная задача, которая стоит перед руководителями всех правоохранительных органов. Приоритетные направления — это расследование коррупционных и должностных преступлений, на особом контроле всегда остается раскрытие преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделяется защите прав и свобод социально незащищенных граждан: пенсионеров, ветеранов, детей-сирот и других, которые из-за совершенных преступлений или в силу произошедших жизненных ситуаций в той или иной мере не могут отстоять свои законные права и годами вынуждены бороться с бюрократическими препятствиями на местах.

- Можете рассказать о статистике преступлений в Самарской области: какие чаще всего совершают, как обстоят дела с раскрываемостью?

- В Самарской области коррупционных и экономических преступлений совершается намного больше, чем преступлений в отношении личности. В работе со многими экономическими уголовными делами одна из ключевых задач — добиться возврата денег в бюджет. Например, по налоговым преступлениям следствие добивается возвращения в бюджет не только недоимки, но пеней и штрафов в размере, определенном налоговым законодательством.

По зарплатным уголовным делам работа нацелена на полное возмещение материального ущерба гражданам со стороны руководства организаций. Аналогичные задачи стоят и по уголовным делам, где граждане мошенническим путем получают социальные выплаты от государства. В 2026-м, как и в прошлом году, мы добились высоких результатов на данном направлении следственной работы.

По коррупционным уголовным делам следствие в большей степени нацелено на неотвратимость наказания. Каждый нарушитель должен понимать, что рано или поздно, но он ответит перед законом за совершенные им преступления. Руководствуясь этим принципом, следствие предпринимает необходимые меры к аресту имущества фигурантов и избрания в отношении них на время следствия меры пресечения виде заключения под стражу.

Что касается преступлений против личности – это убийства, причинение вреда здоровью различной тяжести, неумышленные убийства. Раскрываемость по таким преступлениям остается на высоком уровне.

Кроме того, в регионе идет активная работа по раскрытию преступлений, совершенных в миграционной сфере. За последний год мы направили в суд уголовные дела не только в отношении местных жителей, которые заключали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, с последующим предоставлением помещений для их незаконного пребывания, но и в отношении должностных лиц, которые покрывали за взятки эту незаконную деятельность.

- Весной в Самаре на детской площадке на улице Лукачева произошла трагедия – 8-летний мальчик разбился насмерть при падении с высоты. Было заведено уголовное дело. Есть какие-то результаты расследования?

- В настоящее время по уголовному делу проводится строительно- техническая экспертиза. Для следствия сейчас главное получить ответ на вопрос о соответствии ограждения детской площадки на крыше двухэтажного паркинга нормативным требованиям. От выводов эксперта будет зависеть дальнейший алгоритм следственных действий. Важно предотвратить и не допустить подобных трагедий с детьми.

- Дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Как продвигаются поиски пособников Екатерины Тарховой – Светланы и Дмитрия Метревели?

- Уголовное дело в отношении обвиняемых Метревели сейчас находится в производстве, следственные действия по нему не прекращались, также проверяется информация, получаемая оперативным путем. Фигуранты находятся в международном розыске, им избрана заочно мера пресечения в виде ареста.

- В последнее время следователи стали чаще раскрывать преступления, совершенные более 20 лет назад, в том числе те, где фигурировали члены различных ОПГ. С чем это связано? Как удается выйти на след преступников через столь долгий промежуток времени?

- Работа по расследованию преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов. Следователи-криминалисты на постоянной основе изучают уголовные дела о преступлениях, совершенных десятки лет назад. Анализируются собранные материалы, при необходимости назначаются дополнительные экспертизы, проведение которых не представлялось возможным в более ранние годы. Проводятся дополнительные допросы свидетелей, в том числе лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях.

В настоящее время широко стала использоваться база ДНК, которая раньше не существовала. При проведении генетических экспертиз удается установить генетические профили и найти их совпадения с лицами, ранее уже совершавшими преступления, данные которых хранятся в базах дактилоскопической и геномной информации.

Кроме того, в раскрытии преступлений в настоящее время активно используются автоматизированные системы: централизованный учет нераскрытых убийств. Постоянно модернизируются аппаратно-программные комплексы, позволяющие извлекать и анализировать цифровые данные с мобильных устройств.

В 2025 году изобличение преступной деятельности членов банды «Сиротинские» стало результатом планомерной и кропотливой работы следователей и криминалистов следственного управления по Самарской области, проводимой в рамках раскрытия преступлений прошлых лет во взаимодействии с криминалистами Главного управления криминалистики СК России, при оперативном сопровождении сотрудников подразделений Главного управления уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Самарской области и ФСБ России.

- До назначения в Самарскую область вы работали в Татарстане. Отличается ли специфика работы, характер преступлений в том регионе и в нашем?

- Несмотря на то, что в Татарстане численность населения больше, чем в Самарской области, уровень преступности находится в субъектах примерно на одном уровне. Татарстан и Самара развитые в промышленном плане регионы, поэтому в этих субъектах совершаются преступления, связанные с экономическими проектами, госконтрактами, деятельностью крупных компаний.

- Очень часто мы слышим, что глава СК России Александр Бастрыкин берет под личный контроль то или иное дело. Есть ли какие-то дела, которые берете под личный контроль вы?

- В первую очередь это преступления в отношении несовершеннолетних, социально незащищенных граждан. Преступления или происшествия, которые вызвали широкий общественный резонанс.

- Как строится ваш рабочий день? Выезжаете ли вы сами на места преступлений?

- Утро начинается с заслушивания сводок о преступлениях и происшествиях, обращениях граждан по социально значимым вопросам. Сразу же ставлю некоторые преступления на контроль и даю указания о проведении необходимых следственных действий. На место происшествия тоже случается выезжать.

- Расскажите о себе, почему решили стать следователем?

- Работа следователя мне близка с детства. Мой отец и дедушка офицеры, я с детства хотел быть похожим на них. Моя карьера в правоохранительных органах началась в 2005 в Саратовской области. Затем — служба в Москве, Нижегородской области, Санкт-Петербурге. Перед назначением в Самарскую область я пять лет работал первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Татарстану.

- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать настоящий следователь?

- Быть следователем — это не просто профессия. Это призвание, требующее постоянного развития, ответственности. Следователь должен быть психологически стрессоустойчив и нацелен на обязательный результат.

- Как вы отвлекаетесь от работы? Как проводите свободное время? Есть ли у вас какие-либо хобби?

- Если появляется хоть какое-то время, стараюсь провести его со своей семьей. Мы любим путешествовать по городам России. С детства занимаюсь волейболом, люблю охоту.

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