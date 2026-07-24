«Утонули уже 11 детей»: руководитель центра поиска людей Самарской области рассказал об опасностях на воде

В Самарской области зафиксировано 26 несчастных случаев на воде

Жаркая погода для многих долгожданный повод выбраться на природу и провести время у воды. Однако именно в такие дни отдых нередко оборачивается трагедией. Пренебрежение элементарными правилами безопасности, переоценка собственных сил и купание в необорудованных местах ежегодно становятся причинами несчастных случаев на водоемах. Почему с наступлением лета число трагедий на воде растет? Какие ошибки чаще всего приводят к беде и как их избежать? Об этом в эфире радио «КП-Самара» поговорили с руководителем АНО «Центр поиска пропавших людей» Самарской области, координатором поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимиром Рябовым.

- Стало ли больше трагичных инцидентов на водоемах в Самарской области?

– Согласно статистике ГУ МЧС по Самарской области, цифра пока не меняется. За 2026 год зафиксировано 26 происшествий на середину июля, за весь 2025 год было зафиксировано 72 инцидента. Сейчас, к сожалению, статистика показывает, что детская смертность на водоемах стала выше. В Самарской области на сегодняшний день погибли 11 несовершеннолетних, в 2025 году было зафиксировано 7 подобных случаев.

- Почему детская смертность увеличилась?

– Это может быть связано с чем угодно. Здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно. Но на мой субъективный взгляд, можно говорить в том числе о безответственном отношении взрослых. В ряде случаев мы знаем, что дети были одни, в ряде случаев мы знаем, что эти дети были со взрослыми на воде. Взрослые либо до конца не объяснили, либо не уследили.

- Если ребенок касается дна в воде – это может снизить риск несчастного случая?

– Неважно, какого роста, возраста, веса ребенок, как далеко он от берега. Ребенок, находящийся в воде, это всегда риск. У меня двое детей, и могу сказать, что я всегда нахожусь не на берегу, когда дети в воде, а между детьми и глубиной. И всегда я их вижу.

- Опасно ли находиться ребенку на водном транспорте?

– Любое плавсредство: моторная лодка, парусное средство, сапы - однозначно должно использоваться в экипировке. Часто наблюдаем, как люди на сапах катаются по двое, только один в жилете и пристегнут к доске, а другой нет. Такое наблюдаем и с детьми. Все должны быть в спасательном жилете, это требование ГИМС. И все случаи с поисками на водной акватории связаны чаще всего с нарушением техники безопасности.

- Может ли пострадать на воде подготовленный человек?

– В этом году был один из самых жестких случаев. Мужчина занимался подводной охотой в Тольятти, он был полностью подготовленный, знал, как правильно и что нужно делать. Но, к сожалению, не выплыл, неизвестно, что с ним случилось. В прошлом году человек на сапе переплыл Волгу, поднялся сильный ветер, но он не стал пережидать непогоду. В результате человек погиб и был найден за Новокуйбышевском ниже по течению. Мы сейчас работаем с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». За прошлый год к нам было пять обращений, на данный момент 18 обращений.

- Какие еще существуют причины гибели на водоемах?

– Нами выделен ряд причин, почему люди гибнут на водоеме: алкоголь, нарушение техники безопасности, купание без жилетов, купание на необорудованных пляжах, илистое дно. Что касается детей, то их жизнь чаще всего обрывается из-за сильного течения.

- Какую технику безопасности нужно соблюдать на воде?

– Обязательно находитесь в трезвом состоянии, не прыгайте в водоемы, если решили покататься на водном транспорте обязательно наденьте жилет. Если вы чувствуете, что начинаете замерзать в воде, то выходите греться на берег. Сейчас вода прогрелась до +22,5 градусов, в выходные будет жара +36 – перепад температур в 14 градусов может привести к тепловому удару. Человек должен пить много воды и находиться в головном уборе.

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