«У меня была кличка – «морская душа»: Виктор Никитенко — о Дне ВМФ, службе и юморе на флоте

Виктор Никитенко служил в Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Сегодня, 26 июля, В России отмечают День Военно-морского флота. Ежегодно он выпадает на последнее воскресенье июля. В честь этого праздника «КП-Самара» поговорила с настоящей «морской душой» - Виктором Никитенко. Он служил в ВМФ с 1979 по 1998 год в Камчатской флотилии Тихоокеанского флота.

– Чем вы занимались при службе?

– Моя служба относилась 12-му Главному управлению Министерства обороны России (ГУМО). Скромной обязанностью было создавать условия для укрепления ядерного щита нашей родины.

Виктор Никитенко служил на флоте с 1979 по 1998 год. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

– Какими чертами должен обладать военный на ВМФ?

– В первую очередь честность. Чувство товарищества и всегда помнить, где ты служишь.

– Были ли у вас развлечения на службе?

– Частенько играли в настольный теннис, старались сбросить напряжение через спортивные увлечения. Много читали.

– Какие правила есть на военно-морском флоте?

– Выполнять свои обязанности.

– Насколько близки вы стали с командой спустя годы службы?

– С соратниками по службе мы до сих пор, кто еще жив, дружим, переписываемся. Хорошо, что появился интернет, мы нашли друг друга. Невзирая на чины и ранги, мы дружим, начиная от матросов заканчивая командирами и адмиралами.

Виктор Никитенко до сих пор дружит с соратниками по службе. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

– Приветствовался ли юмор на корабле?

– Еще как. Помню, как мы подкладывали в обувь утяжелители, прибивали ее гвоздями. Бывало даже привязывали друг друга. Особенно когда нужно было находиться в одном помещении много часов подряд, доходило и до нескольких суток. Здесь без юмора никуда.

– Что для вас значит День Военно-морского флота?

– С детства меня видели моряком. У меня была кличка – «морская душа». Военно-морской флот для меня все. А теперь я называю своего внука «морской душой».

– Что бы вы хотели передать своим коллегам в этот праздник?

– Коллегам хочу передать крепкого здоровья, потому что нас все меньше и меньше с каждым годом. И чтобы никогда не было внештатных ситуаций, чтобы наша страна всегда была под защитой.

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