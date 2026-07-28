Судебный процесс начался еще в мае. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Уже два месяца в областном суде рассматривается дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых – внучка четы Екатерина Тархова. Вместе с ней роль подсудимой делит 79-летняя Таисия Киселева. Пенсионерку обвиняют в том, что она помогала Кате продавать машину Натальи Тарховой. За два месяца судебных разбирательств вскрылось множество подробностей, но это еще не предел. Сегодня стартует десятое заседание, на котором выступят новые свидетели. Публикуем полную информацию о суде над Екатериной Тарховой в Самаре 28 июля 2026 года: подробности, что говорят свидетели.

Прошлое судебное заседание над Екатериной Тарховой состоялось 21 июля. Четверо свидетелей поделились новыми интересными подробностями. Таксист, - к слову, уже не первый, - рассказал, что Катя ездила вместе с ним за бочками. Теми самыми, которые, по версии следствия, были использованы для избавления от тел. Свидетель возил Катю 5 января и видел, как она покупала две бочки объемом 50 литров.

Большое внимание было уделено состоянию Виктора Тархова до гибели. Терапевт экс-мэра Самары рассказала, что у него диагностировали гипертонию, бронхиальную астму средней степени, глаукому. В ноябре 2024 года жаловался на остеохондроз. Однако эти заболевания серьезными не были, особенно учитывая его преклонный возраст. Во всяком случае привести Виктора к смерти они точно не могли.

Племянница Виктора Тархова пояснила, что в последнее время ее дядя словно потерял интерес к жизни. В последний раз она видела его и Наталью в сентябре 2024 года. Они ездили на кладбище, и Виктор, по ее словам, был подавлен. Причина такого эмоционального состояния неизвестна, но то, что экс-мэр Самары был сильно опечален тюремным заключением дочери – факт. Племянница пыталась завести разговор о Людмиле, которая отбывает срок за вымогательство, еще в январе 2024 года, однако супруги отказались поддерживать его. Им также были неприятны разговоры о внучке Екатерине. Зато про правнука Маора рассказывали охотно.

На суде прокурор впервые зачитал показания мальчика, которые тот дал еще 5 февраля 2025 года. Он слышал, как мама и бабушка ругались, в том числе матом. Дедушка не принимал участие в конфликтах. По крайней мере, Маор этого не слышал. А однажды мама сказала ему, что Виктор и Наталья ночью уехали в командировку. Из которой, конечно же, не вернулись… Сама мама тоже якобы была в командировке – ездила «зарабатывать игрушки». Как раз на Новый год, из-за чего мальчик встретил праздник в компании няни. Спустя несколько дней мама вернулась. Без игрушек.

Начальник мусорного полигона, на который, предположительно, вывезли останки Тарховых, рассказал, как следователи искали следы. После приезда мусоровоза бульдозер утрамбовал мусор еще до поисков, однако грунтом его не засыпали. Больше месяца следователи бились над исследованиями, но тщетно. Останки Тарховых так и не нашли.

Следующий суд должен был пройти 23 июля, но из-за отсутствия адвоката Таисии Киселевой его перенесли.

Сегодня на суде выступят еще несколько свидетелей. Часть из них живет в Санкт-Петербурге и в Москве, поэтому планируется, что они примут участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Процесс начнется в 10.30.

Хроника десятого суда над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой 28 июля 2026 года: прямая трансляция