Артисты цирка, Виктор Цой, куйбышевский бомонд и… уголовные дела: сегодня 50 лет памятнику советского модернизма – гостинице «Театральная» в Самаре

За 50 лет здание изменилось мало. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Улица Полевая, д. 4. Этот адрес был хорошо известен молодежи 70-х-80-х, да и тем, кто постарше тоже. Именно здесь, 28 июля 1976 года открылась гостиница «Актер», - современное здание на спуске к Волге. Но, главное, что в ней был расположен новый ресторан «Цирк» и кафе «Согласие», ставшие культовыми местами тусовки эпох конца застоя и перестройки.

Архитекторы комплекса Альфред Хахалин и Николай Красько смогли найти выверенное решение по размещению гостиницы на Полевой. Для того, чтобы выровнять уровень на склоне, возвели стилобат, где как раз и размещались ресторан и кафе. Сама гостиница была построена для артистов цирка, - гастролирующих трупп, которые приезжали в Куйбышев на несколько месяцев и уезжали колесить по Союзу дальше. Нужно отметить, что в 70-е многие циркачи были известнее звезд эстрады. Открытки с их изображением продавались в киосках «Союзпечать» и книжных магазинах. Сначала можно было посмотреть на артистов на арене цирка, а потом и поужинать в их компании в ресторане. Селили там и других артистов, приезжавших на гастроли. Поэтому заведение питания сразу стало одним из любимых мест куйбышевского бомонда. Довольно быстро названия «Актер» и «Цирк» ушли в лету. Ну кто же из сильных мира сего будет кушать в цирке? Гостиницу назвали «Театральная», а ресторан стал «Театральным».

Внутри – сети и якоря, в зале - фонтан. В меню – дань близости Волги: икра, рыба и морские гады. Вот как вспоминает об интерьерах известный в то время в Куйбышеве музыкант Валентин Сердобов:

«Гостиница «Театральная» имела невзрачный, но современный дизайн снаружи, но внутри было весьма просторно и даже изыскано. Большие окна, красивые шторы, в ресторане большой зал, неплохая кухня и высокая и большая сцена, хорошие музыканты. Как неоднократно признавались посетители, они конечно шли не «на еду», а на тусовку. Тут всегда были свои завсегдатаи».

Советская открытка: Дрессировщики Ванда и Валет Ивановы, «Цирк шимпанзе». Издательство «Планета» 1979 г.

Действительно, главное внимание посетителей было приковано к сцене. Руководство «Областного треста ресторанов и кафе» не поскупилось на просторные подмостки и качественный звук, а вот инструменты у музыкантов всегда были свои. О первых шагах на сцене, в том числе и на сцене ресторана «Театральный», «КП-Самара» рассказала заслуженная артистка Самарской области Юлия Денисова:

«Для меня это был театр музыки, костюма, действия- это был мюзик-холл в хорошем смысле этого слова. Я в то время училась в музучилище и параллельно получала академическое образование как дирижер хора. А в «Парусе» и «Театральном» училась быть артистом: как работать с живым составом музыкантов, психологию взаимодействия со зрителем. Я вся была сосредоточена на музыке, спектаклях, а что происходило в зрительном зале, меня мало интересовало».

Но, если для Юлии Денисовой ресторан в «Театральной» было местом учебы, то для полутора десятков взрослых музыкантов это была совершенно обычная работа, которая приносила, правда, баснословные деньги. Валентин Сердобов вспоминает, что каждый месяц от благодарных посетителей ресторана они получали в десять раз больше, чем в окошке зарплатной кассы:

«Наша работа была вполне официальная, социальный пакет, трудовая книжка, отпуск, вот только премий не помню. Мы работали в «Областном тресте ресторанов и кафе» и нас курировал городской отдел культуры во главе с Василием Байдулиным. Зарабатывали мы где-то от 1000 до 1200 рулей в месяц, хотя сам оклад был от 120 до 170 рублей. Директор большого завода тогда имел оклад 500-600 рублей. Дополнительное вознаграждение нам выпрашивать у публики не было нужды... Наоборот, нам ее аж всовывали в карманы и просили поиграть еще и еще».

На сцене ресторана «Театральный». Фото: предоставлено «КП»

А буквально за стеной, в 80-х и начале 90-х обитала совсем другая публика. В кафе «Согласие», где были организованы первые коммерческие дискотеки, тусовалась «золотая молодежь». Конечно, днем там можно было выпить кофе, съесть мороженое. Иногда проводились различные официальные мероприятия: концерты, встречи детских танцевальных коллективов из Куйбышева и братской Стара-Загоры, были даже шоу культуристов. Но вечерами это было место, куда стремились все молодые люди города, все кто мог себе это позволить.

А 40 лет назад, в 1986, именно в «Согласии» выступил Виктор Цой. Это был его четвертый и последний концерт в Куйбышеве. К этому времени «Кино» уже записало альбом «Ночь», и к концу года группа загремела по всей стране.

Виктор Цой спел в кафе «Согласие» в 1986 году. Фото: А. Петров

«Согласие» закрылось в начале 90-х, потом закрылся ресторан. А в 1999 году закрылась и сама гостиница. Туда после страшного пожара переехали сотрудники главного управления внутренних дел по Самарской области. Многие службы ГУ МВД России расположены там и сейчас. Время песен, танцев и гастрономии осталось в прошлом.