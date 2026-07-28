Полчища насекомых на подоконниках: кто атакует квартиры самарцев и как от них спастись

Самарцам объяснили массовое нашествие древесных клопов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Все чаще в Самарской области жители жалуются на древесных клопов, заполоняющих оконные рамы и щели балконов. Появление насекомых сопровождается неприятными ощущениями и характерным запахом, из-за которого самарцы бьют тревогу. Ситуацию «КП-Самара» прокомментировал заведующий зоологическим музеем имени Д.Н. Флорова Евгений Белослудцев.

«Солдатики» со специфическим запахом

Последние несколько лет летом местные жители жалуются на массовое скопление непонятных «солдатиков» у окон и на балконах. Сначала самарцы думали, что это временная история, но спустя годы приняли новую реальность.

Чаще всего горожане, описывающие неприятных соседей, сталкиваются с вязовым клопом. Небольшие насекомые темно-оранжевого цвета, похожие на всем известных клопов-солдатиков. Они размножаются на деревьях, особенно на карагаче и березах.

Именно с этих деревьев, растущих у домов, они и перебираются на подоконники. Обитатели многоэтажек рассказывают, что насекомые проникают даже через мельчайшие щели и москитные сетки.

«Висят на сетках, пробираются внутрь, постоянно пробегают по подоконникам, нигде от них нет спасения», - жалуются самарцы.

Стоит ли бояться непрошеных гостей

По словам Евгения Белослудцева, распространение насекомых в этот период – обычное дело. Они были и раньше, просто жители стали чаще обращать на них внимание.

«Это фоновый вид на нашей территории. Ничего необычного. Просто сейчас стало теплее, хищники на них нападают редко из-за специфического запаха, даже пауки стараются сбросить их со своих сетей. У насекомых достаточно еды, нет опасности и благоприятный климат - это и есть причины их распространения», - объяснил эксперт.

Таким образом, древесные клопы не представляют прямой опасности для человека. Они не ядовиты и, как правило, не кусают людей. В дома они стараются заползти не только в поисках еды, но и убежища от летней жары, а также в поисках мест для зимовки.

Единственная, но крайне неприятная особенность — это их защитный механизм. Если клопа случайно раздавить, он выделяет секрет с резким, неприятным запахом.

Как бороться с нашествием

Хотя эти клопы и не считаются опасными для жизни, терпеть такое соседство малоприятно. Инсектологи уверены, что предотвратить заселение неприятных насекомых в дома поможет герметизация. Жителям стоит тщательно проверить окна и двери на наличие щелей, а также установить более качественные москитные сетки.

Самым безопасным и эффективным методом в условиях квартиры многие жители считают механический сбор. Некоторые горожане просто собирают насекомых в банку, смывают в канализацию или выпускают на улицу.

Нашествие древесных клопов — это неприятный, но временный сезонный фактор. Помните, что, хотя эти гости и доставляют дискомфорт, паниковать не стоит. Главное — подойти к проблеме с холодной головой и использовать правильные методы защиты.

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