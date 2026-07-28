Полчища насекомых на подоконниках: кто атакует квартиры самарцев и как от них спастись

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Все чаще в Самарской области жители жалуются на древесных клопов, заполоняющих оконные рамы и щели балконов. Появление насекомых сопровождается неприятными ощущениями и характерным запахом, из-за которого самарцы бьют тревогу. Ситуацию «КП-Самара» прокомментировал заведующий зоологическим музеем имени Д.Н. Флорова Евгений Белослудцев.
Последние несколько лет летом местные жители жалуются на массовое скопление непонятных «солдатиков» у окон и на балконах. Сначала самарцы думали, что это временная история, но спустя годы приняли новую реальность.
Чаще всего горожане, описывающие неприятных соседей, сталкиваются с вязовым клопом. Небольшие насекомые темно-оранжевого цвета, похожие на всем известных клопов-солдатиков. Они размножаются на деревьях, особенно на карагаче и березах.
Именно с этих деревьев, растущих у домов, они и перебираются на подоконники. Обитатели многоэтажек рассказывают, что насекомые проникают даже через мельчайшие щели и москитные сетки.
«Висят на сетках, пробираются внутрь, постоянно пробегают по подоконникам, нигде от них нет спасения», - жалуются самарцы.
По словам Евгения Белослудцева, распространение насекомых в этот период – обычное дело. Они были и раньше, просто жители стали чаще обращать на них внимание.
«Это фоновый вид на нашей территории. Ничего необычного. Просто сейчас стало теплее, хищники на них нападают редко из-за специфического запаха, даже пауки стараются сбросить их со своих сетей. У насекомых достаточно еды, нет опасности и благоприятный климат - это и есть причины их распространения», - объяснил эксперт.
Таким образом, древесные клопы не представляют прямой опасности для человека. Они не ядовиты и, как правило, не кусают людей. В дома они стараются заползти не только в поисках еды, но и убежища от летней жары, а также в поисках мест для зимовки.
Единственная, но крайне неприятная особенность — это их защитный механизм. Если клопа случайно раздавить, он выделяет секрет с резким, неприятным запахом.
Хотя эти клопы и не считаются опасными для жизни, терпеть такое соседство малоприятно. Инсектологи уверены, что предотвратить заселение неприятных насекомых в дома поможет герметизация. Жителям стоит тщательно проверить окна и двери на наличие щелей, а также установить более качественные москитные сетки.
Самым безопасным и эффективным методом в условиях квартиры многие жители считают механический сбор. Некоторые горожане просто собирают насекомых в банку, смывают в канализацию или выпускают на улицу.
Нашествие древесных клопов — это неприятный, но временный сезонный фактор. Помните, что, хотя эти гости и доставляют дискомфорт, паниковать не стоит. Главное — подойти к проблеме с холодной головой и использовать правильные методы защиты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал