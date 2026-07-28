«Самарская область является лидером в России»: Александр Герасимов - об истории и развитии пляжного тенниса в регионе

Александр Герасимов стал гостем радио «КП-Самара» Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Помощник президента федерации тенниса Самарской области, руководитель направления «пляжный теннис» Александр Герасимов стал гостем радио «КП-Самара» и рассказал историю развития этого вида спорта в регионе, об успехах самарских спортсменах, предстоящих чемпионате мира и Олимпиаде.

История возникновения и появления в России

Пляжный теннис зародился в Италии, где расположены огромные песчаные пляжи. Появился этот вид спорта как любительский, а в 1995 году был включен в Международную федерацию тенниса. Именно этот момент во всем мире считается началом развития пляжного тенниса. Сейчас развитием пляжного тенниса занимаются спортсмены из более чем 40 стран. Регулярно проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы, национальные и международные соревнования.

«Несмотря на санкции, которые сейчас введены, пляжный теннис и теннис они обошли стороной. Мы можем участвовать в чемпионатах мира, но только не в командных, и не в чемпионатах Европы. Во всех международных турнирах, которые не являются командными, наши игроки могут участвовать».

В России пляжный теннис зарождался в начале 2000-х годов, а в 2012 году стал официальным видом спорта.

«В 2002 году эта тема пришла и в Россию. Сначала ее развивали любители и энтузиасты. Уже в 2012 году пляжный теннис вошел в систему видов спорта Министерства спорта России и был признан официальным видом спорта. С этого момента начали проводить чемпионаты России, чемпионаты областей, регионов. Появился российский пляжный теннисный тур».

Примерно в эти же годы новый вид спорта появился на самарских пляжах.

«Бывший президент федерации Владимир Синин тоже увидел пляжный теннис в Италии, привез несколько ракеток и начал культивировать этот вид спорта. В 2015 году мне предложили возглавить это направление и создать все условия, чтобы этот вид спорта начал развиваться в Самаре. Я с огромным интересом и энтузиазмом это воспринял».

Развитие в Самаре и области

Первые турниры по пляжному теннису в Самарской области прошли еще в 2012-2013 годах. Вместе с тем в регионе начала развиваться инфраструктура.

«У нас появилось четыре площадки в Тольятти. В Самаре мы, энтузиасты, решили вопрос с департаментом спорта города. Нам выделили в рамках всего пляжа часть территории, где появилось место для пляжного тенниса».

В Самарской области пляжным теннисом регулярно занимаются более 200 детей Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Сначала пляжный теннис вызвал интерес у самарцев, однако довольно быстро мода на новый вид спорта начала угасать.

«Поначалу кто-то приходил вечером, ставил сетки, был назначен определенный тренер, который вел работу. Но после определенного всплеска в 2013–2014 годах мы заметили, что интерес у взрослого населения упал. Сначала пришло около 100 человек, а через два года осталось около десяти».

Причинами этого стали отсутствие возможности постоянных занятий и отсутствие работы с детьми.

«Мы стали разбираться, в чем проблема. Сразу стало понятно, что нет постоянного места. И самое главное - у нас на тот момент не было работы с детьми. Не проводилось никаких детских соревнований, все было только для взрослых. Проанализировав эти моменты, я предложил руководству федерации создать стадион, который бы функционировал все лето, чтобы люди видели, что есть такой вид спорта. Плюс привлечение детей. Я набрал первых десять человек. В 2015 году провели пару соревнований, которые вызвали огромный интерес. Начались регулярные тренировки и обучение как в Тольятти, так и в Самаре».

Приток игроков в пляжный теннис в области стал расти с каждым годом. Появившийся стадион и самарский пляж дали возможность проводить в регионе крупнейшие соревнования.

«Мы сразу взяли на себя проведение этапа Кубка России. Он стал знаковым мероприятием для города и для России, потому что условия пляжа полностью соответствуют названию «пляжный теннис». На сегодняшний день это единственный стадион в России непосредственно на берегу водного пространства. Мы и дальше будем этот объект развивать и проводить на нем всевозможные всероссийские, а в итоге и международные соревнования. Мы уверены, что они вернутся».

Занятия и турниры круглый год

Играть в теннис на песке на берегу Волги получится только летом. А как быть в остальное время?

«К 2018–2019 году мы столкнулись с необходимостью решать вопрос, что делать после окончания лета. Первые годы мы ездили в Москву с детьми, проводили сборы, потому что не было залов.

Благодаря участникам этого процесса появились люди, у которых в собственности были ангары или целые пустые цеха на заводе. Они поняли, что пляжный теннис развивается, поэтому есть смысл создавать объекты, которые позволят заниматься этим видом спорта круглый год. Теперь все, кто приходит летом, продолжают регулярно заниматься зимой в крытых залах. Мы проводим там соревнования различного уровня - всероссийские и региональные».

Самарские спортсмены почти всегда занимают весь пьедестал Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Самарская область – лидер

Пляжный теннис – не только любительский вид спорта, но и профессиональный. Самарские спортсмены одни из лучших во всей России и стабильно собирают множество медалей на соревнованиях, а также составляют большую часть национальной сборной на международной арене.

«Есть такое правило: поскольку у нас парный вид спорта, все пары, которые занимают первое и второе места на чемпионатах и первенствах России, получают путевку на чемпионат мира. Здесь можем похвастаться: из 34 человек сборной России по всем возрастам 21 - из Тольятти и Самары. В прошлом году из 24 медалей сборной России 16 получили наши спортсмены».

Самарские спортсмены регулярно занимают практически все места на пьедестале. Прошедшие совсем недавно в Самаре первенства России до 17 и до 19 лет не стали исключениями - на пьедестале во всех категориях были спортсмены из Тольятти или Самары.

«Помимо этого у нас активно идет выполнение нормативов мастеров спорта. Поэтому ни для кого сейчас не секрет, что Самарская область и Федерация тенниса Самарской области являются лидерами в направлении пляжного тенниса в России».

В июле в Самаре прошли первенства России до 17 и 19 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Подготовка к чемпионату мира и Олимпиаде

Подобные результаты, в том числе на прошедших первенствах России, позволили отобраться большому количеству самарских спортсменов на предстоящий чемпионат мира. Кстати, национальная команда будет готовиться именно в Самаре.

«Он все время проходил в Италии, но с этого года Португалия на три года берет на себя проведение чемпионата мира. У нас пройдут сборы сборной России для подготовки к чемпионату мира, потому что Португалия - это берег океана. Здесь надо учитывать ветровую нагрузку и привыкание к игре с ветром. Наш стадион дает такую возможность, поскольку у нас тоже бывают достаточно сильные ветра».

Кроме этого, самарская федерация тенниса планирует подготовить спортсменов для выступлений на Олимпиаде 2032 года. Здесь большие надежды на самарскую молодежь.

«В 2032 году на Олимпиаде в Австралии наш вид спорта будет представлен как показательный. Если все будет соответствовать хартии олимпийского движения, думаю, что уже с 2036 года пляжный теннис может стать олимпийским видом спорта. Это будет еще один большой импульс для развития».

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